Американська БМП Bradley обстріляла з гармати позиції окупантів біля Авдіївки. ВIДЕО

Українські воїни на БМП М2А2 Bradley зухвало під’їхали до позицій росіян біля Авдіївки на Донеччині та обстріляли їх разом з ворожою технікою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це можна побачити на відео, яке оприлюднили українські військові.

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