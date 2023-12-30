Американська БМП Bradley обстріляла з гармати позиції окупантів біля Авдіївки. ВIДЕО
Українські воїни на БМП М2А2 Bradley зухвало під’їхали до позицій росіян біля Авдіївки на Донеччині та обстріляли їх разом з ворожою технікою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, це можна побачити на відео, яке оприлюднили українські військові.
Топ коментарі
+24 Старый зольдат
показати весь коментар30.12.2023 13:56
+12 Olena Teslenko
показати весь коментар30.12.2023 14:01
+11 Вальд Ще
показати весь коментар30.12.2023 14:13
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Якщо вони вже у нашому війську, вони українські!
якщо вам так цікаво.
Я вам про одне, а ви мені за інше.
Мабуть "БМП Бредлі ЗС України". Якось так.
ее произвели в США, это да
а х*ярят наши по-взрослому, снарядов не жалеют
никогда не забуду видос как наши е*ашили кацапчиков тоже с автоматической пушки с Буцефала в окруженном Мариуполе
Давно б вже зробили щось схоже на КБ Морозова, так ні, херню різну на експорт штампували щоб бабосики заробити.
Україні потрібен закон щоб поки армія не насититься на 70 % одним класом військової техніки, він не може йти на експорт.