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Американська БМП Bradley обстріляла з гармати позиції окупантів біля Авдіївки. ВIДЕО

Українські воїни на БМП М2А2 Bradley зухвало під’їхали до позицій росіян біля Авдіївки на Донеччині та обстріляли їх разом з ворожою технікою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, це можна побачити на відео, яке оприлюднили українські військові.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники перехопили російські дрони на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Авдіївка (2342) БМП (411)


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Топ коментарі
+24
Дуже файно!
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30.12.2023 13:56
+12
Клас!!!
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30.12.2023 14:01
+11
Чому пишуть американські Бредлі?
Якщо вони вже у нашому війську, вони українські!
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30.12.2023 14:13
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Дуже файно!
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30.12.2023 13:56 Відповісти
Клас!!!
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30.12.2023 14:01 Відповісти
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30.12.2023 14:05 Відповісти
Й@баний Конгрес. Нам таких файних речей ще тема мінімум штук 300. І поскоріше. Підари. (А клован до речі-мудак. Все проїбав з 2019го).😒
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30.12.2023 14:06 Відповісти
Всі питання до "клована", до чого тут конгрес?
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30.12.2023 14:15 Відповісти
Конгресу дяка, він до клована відношення яке має? Останій хто до Конгресу поперся це завгосп та лар'чник і дружбан клована якій до 2019 году нелегально торгував півасом на розлив з пітомцем сухумського мавпачьего пітумнику.
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30.12.2023 15:24 Відповісти
Чому пишуть американські Бредлі?
Якщо вони вже у нашому війську, вони українські!
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30.12.2023 14:13 Відповісти
ага в підвалі зібрали
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30.12.2023 15:32 Відповісти
Железная логика! Бентли, Мерседес, БМВ на дорогах Украины - украинские машины, а Лада "Нива" 4х4, которые немецкие фермеры за безценок покупают у кацапов, - естественно намецкие.
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30.12.2023 21:01 Відповісти
Коли ви кажете Мерседес, ви знаєте, що це німецьке авто, але коли наприклад буде сказано: радянські літаки Міг 29 ВПС ЗСУ нанесли удар по окупантам, це ріже слух.
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30.12.2023 21:09 Відповісти
А коли ви кажете Bradley, ви знаєте що це українська машина? Тоді, будь ласка, перекласти мені з української мови слово Bradley. І взагалі, мені не шкода, хай буде українська. Дякую.
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30.12.2023 22:56 Відповісти
Подивиться в гугл-перекладач,
якщо вам так цікаво.
Я вам про одне, а ви мені за інше.
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30.12.2023 23:31 Відповісти
Коли обговорюють тему виробника, країни виробництва, звичайно кажуть - британська, німецька тощо.

Мабуть "БМП Бредлі ЗС України". Якось так.
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31.12.2023 10:40 Відповісти
Коли КНР підірвала свою першу атомну бомба, назвав її своєю - всім було ясно хто зробив маоїстам подарунок.
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30.12.2023 21:13 Відповісти
Не повторюйте кремлівські наратіви.
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30.12.2023 21:15 Відповісти
Що це було?
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30.12.2023 22:58 Відповісти
Гарненька молотила.
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30.12.2023 14:29 Відповісти
Розумна тактика. Навідник вибирає висоту десь в половину корпусу ворога, далі вступає водій. Їздить вперед-назад, і виходять -- гарантовані автоматичні попадання!))
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30.12.2023 14:45 Відповісти
незрозуміло там є стабілізатор чи автомат захоплення цілі, бо трохи мазали
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31.12.2023 10:43 Відповісти
Бон Джові? Таких би мотолиг з 300...
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30.12.2023 14:46 Відповісти
вообще-то БМП наша, а не американская
ее произвели в США, это да
а х*ярят наши по-взрослому, снарядов не жалеют
никогда не забуду видос как наши е*ашили кацапчиков тоже с автоматической пушки с Буцефала в окруженном Мариуполе
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30.12.2023 14:55 Відповісти
Вот точно также, амеры, из самолетов, охерачивали зарвавшихся кацапов в Сирии. Тогда за 2.5 часа амеры умандюрили около 600 цапорилих.
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30.12.2023 15:14 Відповісти
Там не было Бредли. У американского спецназа (50 чел. охраны объекта) были только несколько Хамви с дистанционно управляемыми пулемётами .50 калибра. Опустилась ночь. Кацапы открыли огонь из танков и миномётов с расстояния 2 км. но ни во что не попадали. Амер. спецназ "Дельта" открыли ответный огонь по пехоте только тогда, когда вагнеровцы спешились и приблизились на 1 км. которых они хорошо видели в "ночники", а так же подсвечивали крупные цели (Т-72) В ближний бой не вступали. Слишком много чести с пид**ми вошкаться! Потом кацапы официально заявили "настамнет" и была вызвана авиация. Их, просто, всех разхреначили в говно с воздуха. Первыми отработали дроны MQ-9 "Reaper", которые ракетами "Hellfire" с помощью FLIR сразу уничтожили все танки, потом налетели F-15E с умными бомбами и, наконец, завершили пиршество "карусели" звена АН-64 "Apache" с FLIR. Кацапам показали американский ад. Они потом, рассказывали, как прятались от 30 мм пушек Apache накрываясь мёртвыми. Как-то так.
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30.12.2023 22:27 Відповісти
В Маріуполі там взагалі шедевр, в кінці відео бронеплита над двигуном кацапокорита підлетіла як листок від вітру, а початок то як феєрія із феєрверками, дії екіпажа взагалі як годинниковий механізм. Саме найкраще відео на мою думку.
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30.12.2023 16:53 Відповісти
достойно
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30.12.2023 15:09 Відповісти
Феноменальное знищення... Или как это пeтет па-руськи - онiмечування кацапiв... Паачеему онiмечування кацапофашистов? нiмець, в перекладi- нiмий.
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30.12.2023 15:18 Відповісти
Видно, як в кацапні пердаки запалали від захвату!
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30.12.2023 15:43 Відповісти
Красунчики!🤙
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30.12.2023 17:42 Відповісти
На це можна дивитися вічно…мабуть Бредлі порівнювати з БМП-1 це як Волгу з Фордом Мустангом…
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30.12.2023 18:07 Відповісти
Бредлі завжди творить красоту.
Давно б вже зробили щось схоже на КБ Морозова, так ні, херню різну на експорт штампували щоб бабосики заробити.
Україні потрібен закон щоб поки армія не насититься на 70 % одним класом військової техніки, він не може йти на експорт.
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30.12.2023 22:50 Відповісти
н-да, наразі в армії дикий зоопарк, мабуть вже після Перемоги почнеться уніфікація
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31.12.2023 10:46 Відповісти
Як що утилізувати прокремлівських уродів часів кучми і ******** прокацапських зелених то гарантія що буде порядок.
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31.12.2023 13:14 Відповісти
 
 