Спецназовцы СБУ с начала года уже ликвидировали 296 оккупантов. ВИДЕО
Спецназовцы СБУ с начала года ликвидировали 296 оккупантов, уничтожили 19 танков, 33 ББМ, 22 артиллерийские системы, 3 РСЗО, 5 ПВО и 6 РЭБ/РЭР. Кроме того, воины обезвредили 127 БпЛА, 85 единиц транспортной техники, 96 огневых позиций и укреплений, склады боеприпасов и 1 склад с горюче-смазочными материалами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
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