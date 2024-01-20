Спецпризначенці СБУ з початку року вже ліквідували 296 окупантів. ВIДЕО
Спецпризначенці СБУ з початку року ліквідували 296 окупантів, знищили 19 танків, 33 ББМ, 22 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 5 ППО та 6 РЕБ/РЕР. Крім того, воїни знешкодили 127 БпЛА, 85 одиниць транспортної техніки, 96 вогневих позицій та укріплень, склади боєприпасів та 1 склад з паливо-мастильними матеріалами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Героям слава..