Спецпризначенці СБУ з початку року вже ліквідували 296 окупантів. ВIДЕО

Спецпризначенці СБУ з початку року ліквідували 296 окупантів, знищили 19 танків, 33 ББМ, 22 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 5 ППО та 6 РЕБ/РЕР. Крім того, воїни знешкодили 127 БпЛА, 85 одиниць транспортної техніки, 96 вогневих позицій та укріплень, склади боєприпасів та 1 склад з паливо-мастильними матеріалами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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