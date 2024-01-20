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Спецпризначенці СБУ з початку року вже ліквідували 296 окупантів. ВIДЕО

Спецпризначенці СБУ з початку року ліквідували 296 окупантів, знищили 19 танків, 33 ББМ, 22 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 5 ППО та 6 РЕБ/РЕР. Крім того, воїни знешкодили 127 БпЛА, 85 одиниць транспортної техніки, 96 вогневих позицій та укріплень, склади боєприпасів та 1 склад з паливо-мастильними матеріалами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Автор: 

СБУ (12812) знищення (7227)


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Одні СБУшники бьють кацапську наволоч другі журналістів полюють. Це одна і та сама організація?
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20.01.2024 13:31 Відповісти
Вилізло слідом за Будангою
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20.01.2024 16:14 Відповісти
Повага..
Героям слава..
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21.01.2024 00:34 Відповісти
 
 