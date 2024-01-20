УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3978 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
10 283 9

Українські захисники вистежили та уразили ворожий ЗРК "Тор-М2". ВIДЕО

Сили оборони на Південному напрямку вистежили та уразили з реактивної системи залпового вогню HIMARS ворожий ЗРК "Тор-М2".

Російську техніку виявили українські аеророзвідники, вони й скоригували вогонь по цілі, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Подвиг кіборгів довів: українців не зламати, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7227) HIMARS (307) ЗРК (204)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хай кацапи будуть задоволені - в момент підльоту снаряду "Хаймарса" екіпаж "Тора" бачив його на екранах радіолокатора
показати весь коментар
20.01.2024 10:32 Відповісти
Десь проскакувала інфа, що їх новітній апертурний радар, який розроблявся бачити (вести, трекати сам снаряд, а не приблизне місце звідки здійснили постріл) артилерійські снаряди та ракети РСЗВ, також бачить щє птахів і відрізнити толком не може, від цього у системи ппо дах їде.
показати весь коментар
20.01.2024 11:34 Відповісти
Московіти, перед своїм кінцем, хоть погрілися на вогнику в Україні!
Слава Україні
показати весь коментар
20.01.2024 10:54 Відповісти
Героям слава 👍🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
20.01.2024 11:50 Відповісти
.... і Хаймерс побачили і відчули!!!)
показати весь коментар
20.01.2024 12:02 Відповісти
Супер! Смерть руссофашистам! Видео какое-то непонятное, 15 секунд - практически ни о чем, и только на последней секунде - взрыв.. А лучше было бы всё наоборот.. )
показати весь коментар
20.01.2024 12:04 Відповісти
Це класичні відео НІАЧЬОМ, зате з гарним заголовком. Їх переважна більшість. Просто якщо продовжувати відео далі, то "знищений" танк (чи інша техніка) після влучання дрона їде далі. Якщо раптом ще до когось це не дійшло. А відео справді знищеної бронетехніки --тут так, звичайно показують повністю.
показати весь коментар
20.01.2024 12:33 Відповісти
))
показати весь коментар
20.01.2024 13:46 Відповісти
 
 