Українські захисники вистежили та уразили ворожий ЗРК "Тор-М2". ВIДЕО

Сили оборони на Південному напрямку вистежили та уразили з реактивної системи залпового вогню HIMARS ворожий ЗРК "Тор-М2".

Російську техніку виявили українські аеророзвідники, вони й скоригували вогонь по цілі, передає Цензор.НЕТ.

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