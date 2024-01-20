Українські захисники вистежили та уразили ворожий ЗРК "Тор-М2". ВIДЕО
Сили оборони на Південному напрямку вистежили та уразили з реактивної системи залпового вогню HIMARS ворожий ЗРК "Тор-М2".
Російську техніку виявили українські аеророзвідники, вони й скоригували вогонь по цілі, передає Цензор.НЕТ.
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