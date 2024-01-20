Подвиг кіборгів довів: українців не зламати, - Зеленський. ВIДЕО
Оборона донецького аеропорту, яка тривала 242 дні, довела всьому світові, на що здатні українці.
Про це президент України Володимир Зеленський зазначив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
242 дні оборони Донецького аеропорту. 242 дні стійкості та хоробрості наших захисників. Подвиг кіборгів довів: українців не зламати. Світ уже тоді міг побачити, на що здатні українці. Памʼятаємо кожного, хто бʼється заради держави!", - зауважив він.
Як повідомлялося раніше, оборона донецького аеропорту тривала 242 дні: з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року.
26 травня російські найманці та чеченські бойовики захопили будівлі аеропорту Донецька. Тоді ж українські захисники завдали удар по позиціях терористів та встановили контроль над донецьким летовищем. Під час окупації Донецька українські воїним тримали оборону аеропорта.
У січні 2015 року тривали найкривавиші та найзапекліші бої. 13 січня в результаті постійних масованих танкових і артобстрілів з боку бойовиків завалилася диспетчерська вежа. Пізніше бої точилися за поверхи нового терміналу. 18-20 січня українські військові утримували перший поверх, а підвал та верхні поверхи контролювалися окупантами. Скориставшись перемир’ям для евакуації своїх убитих і поранених, найманці РФ замінували перекриття будівлі і підірвали їх. В ці дні, в результаті підриву терміналу, загинуло 58 захисників-"кіборгів", які відстоювали цей плацдарм до останньої краплі крові. Загалом, за офіційними даними, захищаючи донецький аеропорт загинули близько 100 воїнів.
20 січня 2015 року російські найманці підірвали новий термінал донецького аеропорту. Після того військовим керівництвом було ухвалено рішення відвести українських воїнів, і 22 січня останні захисники залишили зруйнований термінал.
Захисників Донецького аеропорту офіційно вшановують 20 січня.
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жопу лизалконцерты давал.
Но что-то с ней пошло не так.
і навіть зараз нічого не чуємо....
Дарма чи що його у жовтні минулого року до Ізраїля не пустили?
Ще не персона нон грата, але "потужний прорив" у цьому керунку має місце.
крім самого себе вона нікого не любить і ***** йому та Україна,
хіба цього не бачно?
був би замісто буби умовний Остін - в мене і питань би не було.
Подібна інформація мусить передувати пафосно-безглуздим виЗЕрам преЗЕдента.
Щоб відразу розставити крапки над Ї та слухачі не витрачали свій час даремно.
не можна зміняти відверту проворогову-прокацаплену владу - це не призов, спаси Боже, але сидіти на сраці і чекати коли кацапня тебе ззовні з допомогою вороватої зеленні тебе добьє теж не діло..
не знаю... - не бачу виходу...
в певному сенсі, це такі може розхитати сітуацію
і зіграти на руку русні,
але і цю криворогату жлобовню, якa грає на ту ж саму русню,
теж не можна терпіти вічно.
тому і не впевнений...
бо коли раз почув "ну він же найкращій вій же не втік?"
і відповів, а ви шо думаєте, шо це він подвіг якись звершив?
і президентів в інших країнах вибирають, шоб вони втікали при найпершому шухері? - розмова вщюхла на нуль сама собою..
з тих пір - тільки родичі, діти і футбол!
шо завгодно, тільки не українська політика...
https://www.bbc.com/ukrainian/features-64530441
Отаке воно "сміливе"...
а чо Боше не знищить путіна?
вже не знаю, і не хочу знати, хто з вас вже так смертельно зобідив один одного, чи ви Бога чи він вас, але в ніякому разі це не підстава...
просто подумайте на цим...
це раз.
"бог"(з маленької) - це професія істоти, придуманої, як от Аполон, там бог чогось там, чи Зевс, бог блискавок певно, - це два.
А тепер, якщо ти про Яхве\Ісуса, то дивись, "віра" це значить сліпо ...... вірити. Ок, відраховуємо, там же написано, по роках від Авеля, ой, Адама, отримуємо - Всесвіту 7000 років.
Тобто - ти в це віриш? Ну, так тебе спалити варто, як і всіх вчених, а кістки динозаврів - сотона підкидає, все ж просто.
Так що, тобі дійсно цікаво чому я ...... скажімо, не в захваті від сліпо-кажучих слово "бог", типу вірячих в оце все, не знаючих навіть одного процента від того чим "оперують"?
вибачаюсь, я то бидло, але пояснив як для "брата", тобто як для адекватної людини.
що ще треба, ой, перефразую - Какіх аргумєнтов тє їщьо нада та?
зі своїми печерними божками, ну ні разу ні один бог не допоміг нікому ж! тільки як "плацебо". огидно і смішно. я ж вище написав - віруючих нема в принципі, бо ніяка собака тобі не піде наприклад, в печеру до ведмедя зі словами "мене бох защітіт".
нема таких. я просто лицемірів ненавиджу, як і Арестович(а)
Гай Муций прославился тем, что, согласно одной из версий легенды, попытался убить царя этрусского города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B9 Клузий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0 Ларса Порсену , осадившего Рим в 509 году до н. э. Гаю Муцию «показалось обидным, что римский народ, ни в какой войне ни от каких врагов не знавший осады… осажден этрусками, столько раз уже им битыми». Тайно пробравшись в лагерь врага на Яникульском холме, он попытался убить царя Порсену, но по ошибке сразил писца, сидевшего рядом, который был одет дороже и красивее царя. Юношу схватили и привели к царю. Не испугавшись, он заявил: «Я римский гражданин, зовут меня Гай Муций. Я вышел на тебя как враг на врага, и готов умереть, как готов был убить: римляне умеют и действовать, и страдать с отвагою». Затем Гай Муций объявил, что каждый из римских юношей готов сражаться один на один. Порсена, пытаясь узнать, что скрывается за такими гордыми словами и непонятной ему угрозой, велел развести костер для пытки. Тогда Муций, заявив: «Знай же, сколь мало ценят плоть те, кто чает великой славы!» - положил правую руку в горящий жертвенник и «жег ее, будто ничего не чувствуя». Пораженный таким мужеством, царь отпустил Гая Муция, получившего впоследствии за потерю правой руки прозвание Сцевола (Левша). Порсена снял осаду и покинул римские землиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0#cite_note-3 [3] .
Це - правда. Всі інші - брехня!
4-разовий Клоуніст власним прикладом показав що мама Ріма виховала тряпку.
згадується фото сімейки на совковій кухні з недосмаженой куркою на столі і салатіками, це настільки совком тхне шо..... бидлу нравиться, рейтинг цієї істоти показує що бидла у нас.... скажем так, не тільки лиш більшість населення
Коли кіборги боронили ДАП Зеленський вертів задом на московських корпоративах. І як в нього обличчя не тріснуло кіборгів згадувати. Ото вже у 2019 обрали, так обрали, - з самого дна черпанули.