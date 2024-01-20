Подвиг кіборгів довів: українців не зламати, - Зеленський. ВIДЕО

Оборона донецького аеропорту, яка тривала 242 дні, довела всьому світові, на що здатні українці.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

242 дні оборони Донецького аеропорту. 242 дні стійкості та хоробрості наших захисників. Подвиг кіборгів довів: українців не зламати. Світ уже тоді міг побачити, на що здатні українці. Памʼятаємо кожного, хто бʼється заради держави!", - зауважив він.

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Як повідомлялося раніше, оборона донецького аеропорту тривала 242 дні: з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року.

26 травня російські найманці та чеченські бойовики захопили будівлі аеропорту Донецька. Тоді ж українські захисники завдали удар по позиціях терористів та встановили контроль над донецьким летовищем. Під час окупації Донецька українські воїним тримали оборону аеропорта.

У січні 2015 року тривали найкривавиші та найзапекліші бої. 13 січня в результаті постійних масованих танкових і артобстрілів з боку бойовиків завалилася диспетчерська вежа. Пізніше бої точилися за поверхи нового терміналу. 18-20 січня українські військові утримували перший поверх, а підвал та верхні поверхи контролювалися окупантами. Скориставшись перемир’ям для евакуації своїх убитих і поранених, найманці РФ замінували перекриття будівлі і підірвали їх. В ці дні, в результаті підриву терміналу, загинуло 58 захисників-"кіборгів", які відстоювали цей плацдарм до останньої краплі крові. Загалом, за офіційними даними, захищаючи донецький аеропорт загинули близько 100 воїнів.

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20 січня 2015 року російські найманці підірвали новий термінал донецького аеропорту. Після того військовим керівництвом було ухвалено рішення відвести українських воїнів, і 22 січня останні захисники залишили зруйнований термінал.

Захисників Донецького аеропорту офіційно вшановують 20 січня.