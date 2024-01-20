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Подвиг кіборгів довів: українців не зламати, - Зеленський. ВIДЕО

Оборона донецького аеропорту, яка тривала 242 дні, довела всьому світові, на що здатні українці.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ. 

242 дні оборони Донецького аеропорту. 242 дні стійкості та хоробрості наших захисників. Подвиг кіборгів довів: українців не зламати. Світ уже тоді міг побачити, на що здатні українці. Памʼятаємо кожного, хто бʼється заради держави!", - зауважив він.

Також читайте: Залужний вшанував пам’ять захисників Донецького аеропорту: "Вони витримали. Не витримав бетон"

Як повідомлялося раніше, оборона донецького аеропорту тривала 242 дні: з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року.

26 травня російські найманці та чеченські бойовики захопили будівлі аеропорту Донецька. Тоді ж українські захисники завдали удар по позиціях терористів та встановили контроль над донецьким летовищем. Під час окупації Донецька українські воїним тримали оборону аеропорта.

У січні 2015 року тривали найкривавиші та найзапекліші бої. 13 січня в результаті постійних масованих танкових і артобстрілів з боку бойовиків завалилася диспетчерська вежа. Пізніше бої точилися за поверхи нового терміналу. 18-20 січня українські військові утримували перший поверх, а підвал та верхні поверхи контролювалися окупантами. Скориставшись перемир’ям для евакуації своїх убитих і поранених, найманці РФ замінували перекриття будівлі і підірвали їх. В ці дні, в результаті підриву терміналу, загинуло 58 захисників-"кіборгів", які відстоювали цей плацдарм до останньої краплі крові. Загалом, за офіційними даними, захищаючи донецький аеропорт загинули близько 100 воїнів.

Також читайте: Затримано колишнього бойовика ворожого батальйону "Спарта", який брав участь у боях за Донецький аеропорт, - СБУ. ФОТО

20 січня 2015 року російські найманці підірвали новий термінал донецького аеропорту. Після того військовим керівництвом було ухвалено рішення відвести українських воїнів, і 22 січня останні захисники залишили зруйнований термінал.

Захисників Донецького аеропорту офіційно вшановують 20 січня.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) донецький аеропорт (164)


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Топ коментарі
+31
Напоминаю, кому он в те времена жопу лизал концерты давал.
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20.01.2024 09:24
+30
А до чого ти до укрїнців і до подвигу "кіборгів"? Твоя сторона - то Горлівка, де ти зі своїм антимайданним колектиком "квартлу" двав сепарам концерти. Цей бруд не змивається. Чи подумав, що укрїнці про це вже збулися, послухавши твої відоси?
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20.01.2024 09:43
+23
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20.01.2024 09:26
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Напоминаю, кому он в те времена жопу лизал концерты давал.
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20.01.2024 09:24 Відповісти
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20.01.2024 09:26 Відповісти
Тварі квартало-ригівькі.
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20.01.2024 13:05 Відповісти
о..а писали що то лайно вже відкукарєкалось
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20.01.2024 09:45 Відповісти
цей безлер тільки би замахнувся на Клоуніста, так в ту ж секунду би здох ще раніше ніж потім здох.
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20.01.2024 11:40 Відповісти
В те времена клоун стоял в десятом ряду ху#ловских агентов девятым слева.
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20.01.2024 12:49 Відповісти
Дурак ты, Безлер. Если бы к власти не пришло кодло ФСБешно-квартальное, то возможно, и до тебя очередь бы дошла, за твои "подвиги" в начале войны, в 2014 году. А так, живешь спокойно, нынешние своих не тронут (только не приводите пример проф. Кивы, его пустили в расход, когда он начал вякать на хозяев, кацапов). Так что, Безлер, чуйка тебя не подвела.
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20.01.2024 13:14 Відповісти
Я не удивлюсь, если Бесу зебилы присвоят Героя Украины, да и параша в долгу не останется.
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20.01.2024 16:34 Відповісти
А с другой стороны, могла бы и ФСБ кокнуть за срыв операции "Буратино". Вот придушил бы он будущего лидера всего прогрессивного человечества, сейчас бы, да и на момент полномасштабного вторжения, в кресле президента был бы кто-то из взрослых, который разбирается в политике, экономике, международных отношениях, кому не хочется все время потереть нос, кто может без бумажки связать несколько слов в осмысленные фразы. И многолетняя работа по развалу страны изнутри - коту под хвост.
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20.01.2024 16:49 Відповісти
Операция "Буратино" была резервной операцией после Юля-Юля.
Но что-то с ней пошло не так.
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20.01.2024 17:43 Відповісти
ну як же ж пороха не приплести ?
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20.01.2024 09:32 Відповісти
Методичка вимагає
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20.01.2024 09:38 Відповісти
неприходняк по 4м повісткам довів - не кожний верховний ****** українець!
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20.01.2024 09:33 Відповісти
Ну так він сам признався що напів*ид.А яка інша половина не важко здогадатися
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20.01.2024 09:41 Відповісти
а ми всі такі вухаті нічого не почули ні до виборів
і навіть зараз нічого не чуємо....
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20.01.2024 09:44 Відповісти
У нього й по єврейству подібна ситуація.
Дарма чи що його у жовтні минулого року до Ізраїля не пустили?
Ще не персона нон грата, але "потужний прорив" у цьому керунку має місце.
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20.01.2024 09:47 Відповісти
та до сраці мені його єврейство - людина не тягне,
крім самого себе вона нікого не любить і ***** йому та Україна,
хіба цього не бачно?
був би замісто буби умовний Остін - в мене і питань би не було.
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20.01.2024 10:00 Відповісти
Блін. Ото треба у вихідний день отією парсуною з самого ранку настрій людям псувати.
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20.01.2024 09:36 Відповісти
І це тільки 9 ранку..до вечора заспамить гундосами.
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20.01.2024 09:42 Відповісти
З самого ранку вже настрій псує своїм словоблуддям..краще б жував.
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20.01.2024 09:39 Відповісти
Народжений нюхати жувати не може!
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20.01.2024 09:46 Відповісти
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20.01.2024 09:48 Відповісти
Вони да, а ти ні
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20.01.2024 09:40 Відповісти
Ниця, брехлива оманська гнида
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20.01.2024 09:40 Відповісти
Кіборги в ДАПі, найвиличніший за роялем з пенісом.
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20.01.2024 09:42 Відповісти
Оманський лицемір
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20.01.2024 09:42 Відповісти
Особистий подвиг Зеленського довів: військомату його не спіймати! Скільки б раз він не намагався це зробити!
Подібна інформація мусить передувати пафосно-безглуздим виЗЕрам преЗЕдента.
Щоб відразу розставити крапки над Ї та слухачі не витрачали свій час даремно.
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20.01.2024 09:43 Відповісти
А до чого ти до укрїнців і до подвигу "кіборгів"? Твоя сторона - то Горлівка, де ти зі своїм антимайданним колектиком "квартлу" двав сепарам концерти. Цей бруд не змивається. Чи подумав, що укрїнці про це вже збулися, послухавши твої відоси?
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20.01.2024 09:43 Відповісти
Ти напевно вічне життя за свої грішні зради наміряв ....
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20.01.2024 09:49 Відповісти
ДАП мокши и не взяли.... Смерт тварям с болот мацковии.
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20.01.2024 09:49 Відповісти
не впевнений, шо навіть під час війни,
не можна зміняти відверту проворогову-прокацаплену владу - це не призов, спаси Боже, але сидіти на сраці і чекати коли кацапня тебе ззовні з допомогою вороватої зеленні тебе добьє теж не діло..
не знаю... - не бачу виходу...
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20.01.2024 09:55 Відповісти
Якщо влада тупа і проросійська, то її можна і треба міняти. Навіть якщо багатьох тут охоплює жах лише при одній думці про це.
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20.01.2024 10:01 Відповісти
я не впевнений, пан Рандал...
в певному сенсі, це такі може розхитати сітуацію
і зіграти на руку русні,
але і цю криворогату жлобовню, якa грає на ту ж саму русню,
теж не можна терпіти вічно.
тому і не впевнений...
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20.01.2024 10:09 Відповісти
Просто у нас звикли терпіти будь-яку владу (Майдан виняток). А тут ще війна і ці постійні наративи про розгойдування човна. І народ сидить як паралізований, бо йому здається, що буде ще гірше.
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20.01.2024 11:00 Відповісти
як зі своїми розмовляю зразу прошу - тільки не за політику,
бо коли раз почув "ну він же найкращій вій же не втік?"
і відповів, а ви шо думаєте, шо це він подвіг якись звершив?
і президентів в інших країнах вибирають, шоб вони втікали при найпершому шухері? - розмова вщюхла на нуль сама собою..
з тих пір - тільки родичі, діти і футбол!
шо завгодно, тільки не українська політика...
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20.01.2024 11:17 Відповісти
Щодо боневтіка... Була така цікава новина:

https://www.bbc.com/ukrainian/features-64530441

Отаке воно "сміливе"...
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20.01.2024 14:07 Відповісти
буба під гарантією, що його не прижмурять - може кого хочешь прижмурити...
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20.01.2024 14:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iTAYvQIjyio вже переслухайте
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20.01.2024 14:22 Відповісти
просто хочу їх чути...
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20.01.2024 11:27 Відповісти
ага, "спасе"
а чо Боше не знищить путіна?
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20.01.2024 11:36 Відповісти
Пане Юрію, я так розумію у вас якись такі особливі стосункі з Богом,
вже не знаю, і не хочу знати, хто з вас вже так смертельно зобідив один одного, чи ви Бога чи він вас, але в ніякому разі це не підстава...
просто подумайте на цим...
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20.01.2024 12:12 Відповісти
невеликий "пан"
це раз.
"бог"(з маленької) - це професія істоти, придуманої, як от Аполон, там бог чогось там, чи Зевс, бог блискавок певно, - це два.
А тепер, якщо ти про Яхве\Ісуса, то дивись, "віра" це значить сліпо ...... вірити. Ок, відраховуємо, там же написано, по роках від Авеля, ой, Адама, отримуємо - Всесвіту 7000 років.
Тобто - ти в це віриш? Ну, так тебе спалити варто, як і всіх вчених, а кістки динозаврів - сотона підкидає, все ж просто.
Так що, тобі дійсно цікаво чому я ...... скажімо, не в захваті від сліпо-кажучих слово "бог", типу вірячих в оце все, не знаючих навіть одного процента від того чим "оперують"?
вибачаюсь, я то бидло, але пояснив як для "брата", тобто як для адекватної людини.
що ще треба, ой, перефразую - Какіх аргумєнтов тє їщьо нада та?
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20.01.2024 12:37 Відповісти
не то шо б вірю але і не заважаю тим хто вірить це робити
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20.01.2024 12:56 Відповісти
та хай собі хоч завіряться, але ж лізуть!
зі своїми печерними божками, ну ні разу ні один бог не допоміг нікому ж! тільки як "плацебо". огидно і смішно. я ж вище написав - віруючих нема в принципі, бо ніяка собака тобі не піде наприклад, в печеру до ведмедя зі словами "мене бох защітіт".
нема таких. я просто лицемірів ненавиджу, як і Арестович(а)
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20.01.2024 13:09 Відповісти
А я вважаю, що під час війни якраз треба міняти якнайшвидше, бо вона разом з рашистами знищить Україну.
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20.01.2024 12:02 Відповісти
Поки кіборги захищали Україну,кварталівська шобла висьміювала українців і виводила гроші в офшори.
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20.01.2024 09:56 Відповісти
Насправді це жахлива маніпуляція, не існує незламних людей. А це його відношення до людей, що воюють і до тилу теж: мовляв терпіть і далі ви ж незламні, а ми влада нічого для полегшення вашого положення не зробимо. Будемо і далі красти, давати вам неякісні аптечки тощо.
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20.01.2024 09:56 Відповісти
незламні існують, як от Гай Муцій Сцевола\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Гай Муций прославился тем, что, согласно одной из версий легенды, попытался убить царя этрусского города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B9 Клузий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0 Ларса Порсену , осадившего Рим в 509 году до н. э. Гаю Муцию «показалось обидным, что римский народ, ни в какой войне ни от каких врагов не знавший осады… осажден этрусками, столько раз уже им битыми». Тайно пробравшись в лагерь врага на Яникульском холме, он попытался убить царя Порсену, но по ошибке сразил писца, сидевшего рядом, который был одет дороже и красивее царя. Юношу схватили и привели к царю. Не испугавшись, он заявил: «Я римский гражданин, зовут меня Гай Муций. Я вышел на тебя как враг на врага, и готов умереть, как готов был убить: римляне умеют и действовать, и страдать с отвагою». Затем Гай Муций объявил, что каждый из римских юношей готов сражаться один на один. Порсена, пытаясь узнать, что скрывается за такими гордыми словами и непонятной ему угрозой, велел развести костер для пытки. Тогда Муций, заявив: «Знай же, сколь мало ценят плоть те, кто чает великой славы!» - положил правую руку в горящий жертвенник и «жег ее, будто ничего не чувствуя». Пораженный таким мужеством, царь отпустил Гая Муция, получившего впоследствии за потерю правой руки прозвание Сцевола (Левша). Порсена снял осаду и покинул римские землиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0#cite_note-3 [3] .
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20.01.2024 11:34 Відповісти
Це сказав головний ухилянт !
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20.01.2024 10:03 Відповісти
Вічна слава мужнім захисникам Донецького аеропорту. Схиляємо голови перед пам'ятю загиблих
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20.01.2024 10:22 Відповісти
Сук@, яке право має цей гном коментувати подвиги Киборгів. Ненавиджу разом з куйлом і парашей.😡
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20.01.2024 10:29 Відповісти
ця сволота не має ніякого права згадувати полеглих героїв.
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20.01.2024 10:32 Відповісти
Українці здатні на все. А на що здатний тупорилий ішак? Звісно, питання риторичне.
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20.01.2024 10:40 Відповісти
На жаль на багато чого здатний, вірніше здатні ті, хто керує за спиною цієї нікчемної зеленої ширми. Стільки шкоди Україні ще жодна влада не приносила.
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20.01.2024 11:55 Відповісти
🤡Під.рас фальшивий ! а як же там же люди по ту сторону, не треба нагнітати, робіть шашлички війни не буде ... Чонгар ,Азов ...!!! ? Ти с.ка історичне горе для Українців ...згинь нечисть !
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20.01.2024 10:53 Відповісти
Коли він каже правдиво?
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20.01.2024 10:59 Відповісти
Це ті звуки,які воно видає сидячи на горшику.
Це - правда. Всі інші - брехня!
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20.01.2024 14:47 Відповісти
Чую хриплявий голос = виключаю відео.
4-разовий Клоуніст власним прикладом показав що мама Ріма виховала тряпку.
згадується фото сімейки на совковій кухні з недосмаженой куркою на столі і салатіками, це настільки совком тхне шо..... бидлу нравиться, рейтинг цієї істоти показує що бидла у нас.... скажем так, не тільки лиш більшість населення
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20.01.2024 11:30 Відповісти
********* паличку тобі в сраку!
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20.01.2024 11:38 Відповісти
У Кіборгів за спиною не було продажного зєрмаківського кубла.
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20.01.2024 11:51 Відповісти
У той час, як українські військові тримали порт, цей шлімазел був у москві, та потім це дуже це переховував, але ж як воно бреше - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ

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20.01.2024 12:26 Відповісти
Літературних слів немає.
Коли кіборги боронили ДАП Зеленський вертів задом на московських корпоративах. І як в нього обличчя не тріснуло кіборгів згадувати. Ото вже у 2019 обрали, так обрали, - з самого дна черпанули.
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20.01.2024 13:03 Відповісти
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20.01.2024 13:57 Відповісти
 
 