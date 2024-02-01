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Россияне ракетой попали в школу в Мирнограде на Донетчине. ВИДЕО

Ночью 1 февраля оккупанты ракетой попали в школу в Мирнограде Донецкой области. Также пострадали не менее 12 домов и магазин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает полиция Донецкой области.

В полиции отмечают, что более двух недель Мирноград – под ежедневными обстрелами россиян.

"В ночь на 1 февраля россия попала ракетой по школе. Днем здесь работали педагоги, а также функционировал пункт раздачи воды. Место, где находили помощь гражданские жители со всего города, уничтожено", - говорится в сообщении.

Также пострадали не менее 12 домов и магазин. Полицейские обошли каждый дом и задокументировали каждое разрушение.

Собранные материалы переданы в СБУ. Правовая квалификация военного преступления РФ – ч.1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

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Автор: 

крылатые ракеты (881) школа (3014) Донецкая область (9642)


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Та щоб вони та їхні сім'ї вже повиздихали, снайпери хєрові!
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01.02.2024 21:57 Ответить
Треба запитати, а в 14 році бабці з цього населеного пункту не лягали перед українськими бронемашинами?
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01.02.2024 22:08 Ответить
Я думаю, навіть у травні на референдум ходили
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01.02.2024 22:36 Ответить
 
 