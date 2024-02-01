Россияне ракетой попали в школу в Мирнограде на Донетчине. ВИДЕО

Ночью 1 февраля оккупанты ракетой попали в школу в Мирнограде Донецкой области. Также пострадали не менее 12 домов и магазин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает полиция Донецкой области.

В полиции отмечают, что более двух недель Мирноград – под ежедневными обстрелами россиян.

"В ночь на 1 февраля россия попала ракетой по школе. Днем здесь работали педагоги, а также функционировал пункт раздачи воды. Место, где находили помощь гражданские жители со всего города, уничтожено", - говорится в сообщении.

Также пострадали не менее 12 домов и магазин. Полицейские обошли каждый дом и задокументировали каждое разрушение.

Собранные материалы переданы в СБУ. Правовая квалификация военного преступления РФ – ч.1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

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