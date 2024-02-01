Росіяни ракетою влучили в школу в Мирнограді на Донеччині. ВIДЕО
Вночі 1 лютого окупанти ракетою поцілили в школу в Мирнограді Донецької області. Також постраждали щонайменше 12 будинків і магазин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє поліція Донецької області.
У поліції зазначають що понад два тижні Мирноград – під щоденними обстрілами росіян.
"У ніч на 1 лютого росія поцілила ракетою по школі. Вдень тут працювали педагоги, а також функціонував пункт роздачі води. Осередок, де знаходили допомогу цивільні мешканці зі всього міста, знищено", - ідеться в повідомленні.
Також постраждали щонайменше 12 будинків і магазин. Поліцейські обійшли кожну оселю та задокументували кожне руйнування.
Зібрані матеріали передано до СБУ. Правова кваліфікація воєнного злочину рф – ч.1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).
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