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Росіяни ракетою влучили в школу в Мирнограді на Донеччині. ВIДЕО

Вночі 1 лютого окупанти ракетою поцілили в школу в Мирнограді Донецької області. Також постраждали щонайменше 12 будинків і магазин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє поліція Донецької області.

У поліції зазначають що понад два тижні Мирноград – під щоденними обстрілами росіян.

"У ніч на 1 лютого росія поцілила ракетою по школі. Вдень тут працювали педагоги, а також функціонував пункт роздачі води. Осередок, де знаходили допомогу цивільні мешканці зі всього міста, знищено", - ідеться в повідомленні.

Також постраждали щонайменше 12 будинків і магазин. Поліцейські обійшли кожну оселю та задокументували кожне руйнування.

Також дивіться: Окупанти за добу обстріляли 11 населених пунктів Донеччини, 1 людина загинула, ще двоє - дістали поранення. ФОТО

Зібрані матеріали передано до СБУ. Правова кваліфікація воєнного злочину рф – ч.1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Автор: 

крилаті ракети (1073) школа (2212) Донецька область (8467)


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Та щоб вони та їхні сім'ї вже повиздихали, снайпери хєрові!
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01.02.2024 21:57 Відповісти
Треба запитати, а в 14 році бабці з цього населеного пункту не лягали перед українськими бронемашинами?
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01.02.2024 22:08 Відповісти
Я думаю, навіть у травні на референдум ходили
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01.02.2024 22:36 Відповісти
 
 