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Новости Видео Война
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Гонки российской "буханки" с FPV-дроном "Дикие Шершни". Оккупанты проиграли. ВИДЕО

Украинские воины показали кадры уничтожения автомобиля УАЗ ("Буханка") российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На видео точная работа подразделения "Булава" из ОПБр им. Б.Хмельницкого.

Смотрите также: Бойцы уничтожили вражеский внедорожник, танк и САУ "Мста" с помощью дронов "Дикие Шершни". ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6916) Дикие шершни (226) fvp-дрон (106)


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Топ комментарии
+35
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01.02.2024 22:50
+10
"Буханка" стала важчою, коли через калюжу проїхала (вологи набрала) і швидкість впала. А так би московитські вітязі хоробро б втекли!
Гарненьке на ніч, дякую. Най земля наша рідна оберігає наших захисників!
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01.02.2024 22:53
+10
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1agj5av/heavy_bomber_drone_from_the_ukrainian_national/ перший був майстерно зупенений "вльот" . Анкетні дані екіпажу першого говнєта зберуть лисиці.
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02.02.2024 03:13
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01.02.2024 22:50 Ответить
А що ж тоді казать про історика ХІХ ст С М Солов"йова? З його словами "Город Рязань был племенным городом угрофинского племени эрзя и имел очень малый процент собственно славянского населения"?
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02.02.2024 00:43 Ответить
Прошу заметить?
Если этих тараканов не уничтожэть сразу, решытельно, и фсех, то они занимают город сваими таракашками полностью и делают ево площадкой подскока для броска на следующий.
Вот про это хвастались и таракан-Чехов, и таракан-Саловйов.
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02.02.2024 13:00 Ответить
"Буханка" стала важчою, коли через калюжу проїхала (вологи набрала) і швидкість впала. А так би московитські вітязі хоробро б втекли!
Гарненьке на ніч, дякую. Най земля наша рідна оберігає наших захисників!
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01.02.2024 22:53 Ответить
Буханка: бухнУть би
Дрон: зараз як бУхну!
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01.02.2024 23:50 Ответить
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1agj5av/heavy_bomber_drone_from_the_ukrainian_national/ перший був майстерно зупенений "вльот" . Анкетні дані екіпажу першого говнєта зберуть лисиці.
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02.02.2024 03:13 Ответить
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1aglo32/ua_black_raven_drone_team_flew_an_fpv_kamikaze/ якщо перевернути танчик, то під кожним можно знайти хробаків.
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02.02.2024 03:18 Ответить
Таки треба вщент, бо їх там таки до біса(
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02.02.2024 05:38 Ответить
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1agjigo/********************************************/ погано заховався. Треба було краще намагатись.
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02.02.2024 03:33 Ответить
5+
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02.02.2024 05:40 Ответить
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1agll7a/good_quality_compilation_of_drone_munition_drops/ добірка триочкових від Мадяра
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02.02.2024 03:38 Ответить
Не пішло(
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02.02.2024 05:41 Ответить
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1aglmt6/ua_drone_team_buar110_110th_mechanized_brigade/ нічна робота групи БПЛА 110-ї бригади
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02.02.2024 03:49 Ответить
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ag54nw/avdiivka_fpv_drone_of_ua_strike_drones_company/ раночку. А ну, прокидайтесь!
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02.02.2024 03:56 Ответить
Срамота)
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02.02.2024 05:28 Ответить
 
 