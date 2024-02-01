Гонки российской "буханки" с FPV-дроном "Дикие Шершни". Оккупанты проиграли. ВИДЕО

Украинские воины показали кадры уничтожения автомобиля УАЗ ("Буханка") российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На видео точная работа подразделения "Булава" из ОПБр им. Б.Хмельницкого.

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