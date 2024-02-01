Гонки российской "буханки" с FPV-дроном "Дикие Шершни". Оккупанты проиграли. ВИДЕО
Украинские воины показали кадры уничтожения автомобиля УАЗ ("Буханка") российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На видео точная работа подразделения "Булава" из ОПБр им. Б.Хмельницкого.
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+10 Evgeny N
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Если этих тараканов не уничтожэть сразу, решытельно, и фсех, то они занимают город сваими таракашками полностью и делают ево площадкой подскока для броска на следующий.
Вот про это хвастались и таракан-Чехов, и таракан-Саловйов.
Гарненьке на ніч, дякую. Най земля наша рідна оберігає наших захисників!
Дрон: зараз як бУхну!