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Перегони російської "буханки" з FPV-дроном "Дикі Шершні". Окупанти програли. ВIДЕО

Українські воїни показали кадри знищення автомобіля УАЗ ("Буханка") російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На відео влучна робота підрозділу Булава з ОПБр ім. Б.Хмельницького.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці знищили ворожий позашляховик, танк та САУ "Мста" за допомогою дронів "Дикі Шершні". ВIДЕО

Автор: 

знищення (7243) Дикі шершні (231) fpv-дрон (112)


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Топ коментарі
+35
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01.02.2024 22:50
+10
"Буханка" стала важчою, коли через калюжу проїхала (вологи набрала) і швидкість впала. А так би московитські вітязі хоробро б втекли!
Гарненьке на ніч, дякую. Най земля наша рідна оберігає наших захисників!
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01.02.2024 22:53
+10
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1agj5av/heavy_bomber_drone_from_the_ukrainian_national/ перший був майстерно зупенений "вльот" . Анкетні дані екіпажу першого говнєта зберуть лисиці.
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02.02.2024 03:13
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01.02.2024 22:50 Відповісти
А що ж тоді казать про історика ХІХ ст С М Солов"йова? З його словами "Город Рязань был племенным городом угрофинского племени эрзя и имел очень малый процент собственно славянского населения"?
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02.02.2024 00:43 Відповісти
Прошу заметить?
Если этих тараканов не уничтожэть сразу, решытельно, и фсех, то они занимают город сваими таракашками полностью и делают ево площадкой подскока для броска на следующий.
Вот про это хвастались и таракан-Чехов, и таракан-Саловйов.
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02.02.2024 13:00 Відповісти
"Буханка" стала важчою, коли через калюжу проїхала (вологи набрала) і швидкість впала. А так би московитські вітязі хоробро б втекли!
Гарненьке на ніч, дякую. Най земля наша рідна оберігає наших захисників!
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01.02.2024 22:53 Відповісти
Буханка: бухнУть би
Дрон: зараз як бУхну!
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01.02.2024 23:50 Відповісти
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1agj5av/heavy_bomber_drone_from_the_ukrainian_national/ перший був майстерно зупенений "вльот" . Анкетні дані екіпажу першого говнєта зберуть лисиці.
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02.02.2024 03:13 Відповісти
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1aglo32/ua_black_raven_drone_team_flew_an_fpv_kamikaze/ якщо перевернути танчик, то під кожним можно знайти хробаків.
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02.02.2024 03:18 Відповісти
Таки треба вщент, бо їх там таки до біса(
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02.02.2024 05:38 Відповісти
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1agjigo/********************************************/ погано заховався. Треба було краще намагатись.
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02.02.2024 03:33 Відповісти
5+
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02.02.2024 05:40 Відповісти
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1agll7a/good_quality_compilation_of_drone_munition_drops/ добірка триочкових від Мадяра
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02.02.2024 03:38 Відповісти
Не пішло(
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02.02.2024 05:41 Відповісти
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1aglmt6/ua_drone_team_buar110_110th_mechanized_brigade/ нічна робота групи БПЛА 110-ї бригади
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02.02.2024 03:49 Відповісти
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1ag54nw/avdiivka_fpv_drone_of_ua_strike_drones_company/ раночку. А ну, прокидайтесь!
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02.02.2024 03:56 Відповісти
Срамота)
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02.02.2024 05:28 Відповісти
 
 