Перегони російської "буханки" з FPV-дроном "Дикі Шершні". Окупанти програли. ВIДЕО
Українські воїни показали кадри знищення автомобіля УАЗ ("Буханка") російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На відео влучна робота підрозділу Булава з ОПБр ім. Б.Хмельницького.
Топ коментарі
+35 ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
показати весь коментар01.02.2024 22:50
+10 Evgeny N
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+10 Urs
показати весь коментар02.02.2024 03:13
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Если этих тараканов не уничтожэть сразу, решытельно, и фсех, то они занимают город сваими таракашками полностью и делают ево площадкой подскока для броска на следующий.
Вот про это хвастались и таракан-Чехов, и таракан-Саловйов.
Гарненьке на ніч, дякую. Най земля наша рідна оберігає наших захисників!
Дрон: зараз як бУхну!