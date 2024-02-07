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Бойцы с помощью шведского ПТРК NLAW уничтожают две вражеские бронемашины. ВИДЕО

На Запорожье украинские воины уничтожили две вражеские бронемашины с помощью шведского ПТРК NLAW.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных атак украинских бойцов опубликована в соцсетях.

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ПТРК NLAW – разработка шведского концерна Saab (Saab Bofors Dynamics). Такие ПТРК стоят на вооружении в 10 странах мира. NLAW является лучшим противотанковым средством пехоты в условиях сложной местности, отмечает производитель. Этот противотанковый комплекс весит 12,5 кг и способен поражать бронированные цели на расстоянии от 20 до 800 метров.

Также смотрите: Новобранцы ВСУ изучают в Британии работу с NLAW и такмед. ФОТОрепортаж

Автор: 

Швеция (1003) Запорожская область (3083) NLAW (15) ПТРК (91)


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Топ комментарии
+6
Молодцы шведы. Хорошую технику делают хоть для военных хоть для гражданских
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07.02.2024 11:51
+4
Тут видимо какое то "секретное оружие" было применено

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07.02.2024 11:37
+3
гуд !
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07.02.2024 11:31
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гуд !
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07.02.2024 11:31 Ответить
Тут видимо какое то "секретное оружие" было применено

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07.02.2024 11:37 Ответить
Переворачиваталь)
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07.02.2024 11:39 Ответить
Система етілового поряженія живой сіли "Синева"
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07.02.2024 12:02 Ответить
центр важіння був не там де сподівальсь синелобі
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07.02.2024 13:07 Ответить
Молодцы шведы. Хорошую технику делают хоть для военных хоть для гражданских
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07.02.2024 11:51 Ответить
Треба домовлятись локалізувати першим ділом
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07.02.2024 17:35 Ответить
Концепцію Київської Русі теж предки шведів придумали, а не предки росіян і українців. Те, що українці назвали АТО, а росіяни - СВО, у шведів назвали Рангарьоком.
Цій концепції - більше 1000 років, і там все чітко розписано, покроково. Ніхто в цій концепції миру в очах вовка Фенріра (Путіна) не бачить. Раджу всім уважно почитати.
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07.02.2024 12:43 Ответить
Гарний прибор !
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07.02.2024 15:27 Ответить
Добре.

А тролі кацапські, до речі, нещодавно пробували роздути хвилю "та де ті дажавеліни та нлави, все давно вистріляне, хлопці голі-босі"...
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07.02.2024 16:25 Ответить
 
 