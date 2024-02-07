Бойцы с помощью шведского ПТРК NLAW уничтожают две вражеские бронемашины. ВИДЕО

На Запорожье украинские воины уничтожили две вражеские бронемашины с помощью шведского ПТРК NLAW.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных атак украинских бойцов опубликована в соцсетях.

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ПТРК NLAW – разработка шведского концерна Saab (Saab Bofors Dynamics). Такие ПТРК стоят на вооружении в 10 странах мира. NLAW является лучшим противотанковым средством пехоты в условиях сложной местности, отмечает производитель. Этот противотанковый комплекс весит 12,5 кг и способен поражать бронированные цели на расстоянии от 20 до 800 метров.

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