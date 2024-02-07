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Новости Видео Война
16 310 27

Оккупанты собирают в черные пакеты останки своих "двухсотых". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись результата удара украинских воинов по базе оккупантов на донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи несколько оккупантов складывают останки своих "двухсотых" в черные пакеты.

"Российские военные составляют обгоревшие тела своих "двухсотых" после удара украинских бойцов по базе оккупантов на донецком направлении. По предварительным данным уничтожены четыре автомобиля, десятки беспилотников и аппаратура РЭБ. Ликвидировано восемь оккупантов, пятеро ранены", - отмечает в комментарии автор публикации.

Также смотрите: Артиллеристы уничтожили скопление живой силы противника из БМ-21 "Град". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) уничтожение (6923) Донецкая область (9648)


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Топ комментарии
+31
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07.02.2024 14:52
+27
Носить вам не переносить.
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07.02.2024 14:52
+15
Майбутні наповнювачі пакетів збирають вже готових.
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07.02.2024 14:57
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Носить вам не переносить.
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07.02.2024 14:52 Ответить
Блін, де вони їх беруть? Казали, що страшний дефіцит....
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07.02.2024 14:59 Ответить
Ех, треба було б туди другу порцію насипати, щоб і цих носунів накрило... і так без кінця...
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07.02.2024 19:55 Ответить
А потім ще тих, хто прийде на похорон !...
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07.02.2024 21:14 Ответить
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07.02.2024 14:52 Ответить
Щоб їм роботи 24/7/365
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07.02.2024 14:55 Ответить
Майбутні наповнювачі пакетів збирають вже готових.
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07.02.2024 14:57 Ответить
Надихаюче відео ...
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07.02.2024 15:07 Ответить
Мало
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07.02.2024 15:16 Ответить
«Рускіє сваіх нє брасают».
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07.02.2024 15:18 Ответить
Nu v principe ani vsegda ih brasaiut , ili v chorni paket , ili kudi papalo.....😁
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07.02.2024 15:33 Ответить
Чорний пакет = біла лада?
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07.02.2024 15:22 Ответить
Кацапи , на вас всіх чекає пекло , всіх без винятку 😡
Будьте ви прокляті , гади повзучі 🤬
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07.02.2024 15:23 Ответить
Добре вгатили по оркам ,яке гарне кіно.
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07.02.2024 15:26 Ответить
Лапті ф клочья!
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07.02.2024 15:30 Ответить
Эх, повторить надо! Пусть и тех, кто собирает биомусор, так же собирали....
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07.02.2024 15:35 Ответить
пусть собирают , будем считать их "похоронными командами " , а по законам войны открывать по ним огонь нельзя , это правило соблюдали даже немцы что в 1 что во вторую мировую войну что не скажешь о мордоре - там 90% моральных уродов
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07.02.2024 16:41 Ответить
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07.02.2024 15:37 Ответить
Можна прямо на капчу "вкажіть всі фото, на яких ви бачите хороших рускіх".
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07.02.2024 15:44 Ответить
Эти пакеты в 2014-2015 в Донецке среди адекватного проукраинского населения назывались жмуропакетами. Дефицит был страшный у дырявых и русни. Сейчас видимо на поток русня поставила. А говорят что лишнехромосомные ничего не могут делать. Врут,это единственное что они могут,
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07.02.2024 15:53 Ответить
Це неліквіди з поднєбєсной, після епідемії корони.
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07.02.2024 17:12 Ответить
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07.02.2024 19:51 Ответить
Янетряпка, отримав чергову команду від Оманських …
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07.02.2024 21:08 Ответить
Що ще за постріли, добивають своїх ?
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07.02.2024 21:16 Ответить
Эпiчне вiдео
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07.02.2024 21:51 Ответить
Збирають фарш на пельмені, щоб орчицям вручити 😁
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07.02.2024 21:53 Ответить
 
 