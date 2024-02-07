Оккупанты собирают в черные пакеты останки своих "двухсотых". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись результата удара украинских воинов по базе оккупантов на донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи несколько оккупантов складывают останки своих "двухсотых" в черные пакеты.

"Российские военные составляют обгоревшие тела своих "двухсотых" после удара украинских бойцов по базе оккупантов на донецком направлении. По предварительным данным уничтожены четыре автомобиля, десятки беспилотников и аппаратура РЭБ. Ликвидировано восемь оккупантов, пятеро ранены", - отмечает в комментарии автор публикации.

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