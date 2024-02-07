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Новини Відео Війна
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Окупанти збирають у чорні пакети рештки своїх "двохсотих". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис результату удару українських воїнів по базі окупантів на донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі кілька окупантів складають рештки своїх "двохсотих" у чорні пакети.

"Російські військові складають обгорілі тіла своїх "двохсотих" після удару українських бійців по базі окупантів на донецькому напрямку. За попередніми даними знищено чотири автомобілі, десятки безпілотників та апаратура РЕБ. Ліквідовано вісім окупантів, п'ятеро - поранені", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Автор: 

армія рф (17373) знищення (7235) Донецька область (8459)


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Топ коментарі
+31
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07.02.2024 14:52
+27
Носить вам не переносить.
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07.02.2024 14:52
+15
Майбутні наповнювачі пакетів збирають вже готових.
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07.02.2024 14:57
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Носить вам не переносить.
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07.02.2024 14:52 Відповісти
Блін, де вони їх беруть? Казали, що страшний дефіцит....
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07.02.2024 14:59 Відповісти
Ех, треба було б туди другу порцію насипати, щоб і цих носунів накрило... і так без кінця...
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07.02.2024 19:55 Відповісти
А потім ще тих, хто прийде на похорон !...
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07.02.2024 21:14 Відповісти
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07.02.2024 14:52 Відповісти
Щоб їм роботи 24/7/365
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07.02.2024 14:55 Відповісти
Майбутні наповнювачі пакетів збирають вже готових.
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07.02.2024 14:57 Відповісти
Надихаюче відео ...
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07.02.2024 15:07 Відповісти
Мало
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07.02.2024 15:16 Відповісти
«Рускіє сваіх нє брасают».
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07.02.2024 15:18 Відповісти
Nu v principe ani vsegda ih brasaiut , ili v chorni paket , ili kudi papalo.....😁
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07.02.2024 15:33 Відповісти
Чорний пакет = біла лада?
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07.02.2024 15:22 Відповісти
Кацапи , на вас всіх чекає пекло , всіх без винятку 😡
Будьте ви прокляті , гади повзучі 🤬
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07.02.2024 15:23 Відповісти
Добре вгатили по оркам ,яке гарне кіно.
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07.02.2024 15:26 Відповісти
Лапті ф клочья!
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07.02.2024 15:30 Відповісти
Эх, повторить надо! Пусть и тех, кто собирает биомусор, так же собирали....
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07.02.2024 15:35 Відповісти
пусть собирают , будем считать их "похоронными командами " , а по законам войны открывать по ним огонь нельзя , это правило соблюдали даже немцы что в 1 что во вторую мировую войну что не скажешь о мордоре - там 90% моральных уродов
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07.02.2024 16:41 Відповісти
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07.02.2024 15:37 Відповісти
Можна прямо на капчу "вкажіть всі фото, на яких ви бачите хороших рускіх".
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07.02.2024 15:44 Відповісти
Эти пакеты в 2014-2015 в Донецке среди адекватного проукраинского населения назывались жмуропакетами. Дефицит был страшный у дырявых и русни. Сейчас видимо на поток русня поставила. А говорят что лишнехромосомные ничего не могут делать. Врут,это единственное что они могут,
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07.02.2024 15:53 Відповісти
Це неліквіди з поднєбєсной, після епідемії корони.
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07.02.2024 17:12 Відповісти
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07.02.2024 19:51 Відповісти
Янетряпка, отримав чергову команду від Оманських …
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07.02.2024 21:08 Відповісти
Що ще за постріли, добивають своїх ?
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07.02.2024 21:16 Відповісти
Эпiчне вiдео
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07.02.2024 21:51 Відповісти
Збирають фарш на пельмені, щоб орчицям вручити 😁
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07.02.2024 21:53 Відповісти
 
 