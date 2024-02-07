Окупанти збирають у чорні пакети рештки своїх "двохсотих". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис результату удару українських воїнів по базі окупантів на донецькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі кілька окупантів складають рештки своїх "двохсотих" у чорні пакети.

"Російські військові складають обгорілі тіла своїх "двохсотих" після удару українських бійців по базі окупантів на донецькому напрямку. За попередніми даними знищено чотири автомобілі, десятки безпілотників та апаратура РЕБ. Ліквідовано вісім окупантів, п'ятеро - поранені", - зазначає у коментарі автор публікації.

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