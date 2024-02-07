Бойцы 71 ОЕБр уничтожили редкий российский броневик "Тайфун-К" стоимостью около $2,5 миллиона. ВИДЕО
Бойцы 71-й егерской бригады уничтожили российский новенький броневик "Тайфун-К". Вражеская техника, ценой 2,5 миллиона долларов, ночью провозила боезапасы на позиции оккупантов.
Об этом сообщили на странице Facebook подразделения, передает Цензор.НЕТ.
"Цель была поражена первым же снарядом, а когда рассвело, вражескую боевую машину добили операторы FPV дронов", - сообщили воины.
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Экипаж из трех человек, а также 14 десантников, прикрывает броня 4-го класса защиты по STANAG 4569 - от бронебойных шаров калибра 14,5 мм, а также Б-32.
Противопульная защита соответствует четвертому уровню. Стоимость бронеавтомобиля, который считается гордостью российского оборонно-промышленного комплекса, составляет около $1 млн.
І звідки узялися відразу $2,5 млн?