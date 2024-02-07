РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13396 посетителей онлайн
Новости Видео Война
10 814 9

Бойцы 71 ОЕБр уничтожили редкий российский броневик "Тайфун-К" стоимостью около $2,5 миллиона. ВИДЕО

Бойцы 71-й егерской бригады уничтожили российский новенький броневик "Тайфун-К". Вражеская техника, ценой 2,5 миллиона долларов, ночью провозила боезапасы на позиции оккупантов.

Об этом сообщили на странице Facebook подразделения, передает Цензор.НЕТ.

"Цель была поражена первым же снарядом, а когда рассвело, вражескую боевую машину добили операторы FPV дронов", - сообщили воины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Артиллеристы уничтожили скопление живой силы противника из БМ-21 "Град". ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6923) 71-я отдельная егерская бригада (29)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
знищили рідкісний російський броньовик "Тайфун-К"

*******-Щ!
показать весь комментарий
07.02.2024 16:28 Ответить
КамАЗ-63968 или Тайфун-К - это универсальный бронеавтомобиль повышенной защищенности на оригинальном шасси. Камаз относится к классу MRAP - с противоминной защитой от подрыва 8 кг в тротиловом эквиваленте.

Экипаж из трех человек, а также 14 десантников, прикрывает броня 4-го класса защиты по STANAG 4569 - от бронебойных шаров калибра 14,5 мм, а также Б-32.

Противопульная защита соответствует четвертому уровню. Стоимость бронеавтомобиля, который считается гордостью российского оборонно-промышленного комплекса, составляет около $1 млн.

І звідки узялися відразу $2,5 млн?
показать весь комментарий
07.02.2024 18:15 Ответить
а откат?
показать весь комментарий
07.02.2024 21:27 Ответить
Так це вже з відкатом, чи у нас рахують відкати по іншому?
показать весь комментарий
07.02.2024 23:15 Ответить
так у них якесь севео, більше рил в схемах, як і у нас, тарифи ростуть.
показать весь комментарий
08.02.2024 07:24 Ответить
$2,5 млн? Це до чого? У автора нічого дурнішого не прийшло в голову?
показать весь комментарий
07.02.2024 19:23 Ответить
"Малий" пора замінити на "Геракл"!!!
показать весь комментарий
07.02.2024 19:56 Ответить
Тайфунка сгорела! 👌
показать весь комментарий
07.02.2024 20:06 Ответить
Лупайте й далі, єгеря!
показать весь комментарий
08.02.2024 01:48 Ответить
 
 