Бойцы 71 ОЕБр уничтожили редкий российский броневик "Тайфун-К" стоимостью около $2,5 миллиона. ВИДЕО

Бойцы 71-й егерской бригады уничтожили российский новенький броневик "Тайфун-К". Вражеская техника, ценой 2,5 миллиона долларов, ночью провозила боезапасы на позиции оккупантов.

Об этом сообщили на странице Facebook подразделения, передает Цензор.НЕТ.

"Цель была поражена первым же снарядом, а когда рассвело, вражескую боевую машину добили операторы FPV дронов", - сообщили воины.

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