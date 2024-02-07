Бійці 71 ОЄБр знищили рідкісний російський броньовик "Тайфун-К", вартістю близько $2,5 мільйона. ВIДЕО

Бійці 71-ої єгерської бригади знищили російський новенький броньовик "Тайфун-К". Ворожа техніка, ціною 2,5 мільйона доларів, уночі провозила боєзапаси на позиції окупантів.

Про це повідомили на сторінці Facebook підрозділу, передає Цензор.НЕТ.

"Ціль була уражена першим же снарядом, а коли розвиднілося, ворожу бойову машину добили оператори FPV дронів", - повідомили воїни.

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