Бійці 71 ОЄБр знищили рідкісний російський броньовик "Тайфун-К", вартістю близько $2,5 мільйона. ВIДЕО
Бійці 71-ої єгерської бригади знищили російський новенький броньовик "Тайфун-К". Ворожа техніка, ціною 2,5 мільйона доларів, уночі провозила боєзапаси на позиції окупантів.
Про це повідомили на сторінці Facebook підрозділу, передає Цензор.НЕТ.
"Ціль була уражена першим же снарядом, а коли розвиднілося, ворожу бойову машину добили оператори FPV дронів", - повідомили воїни.
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Экипаж из трех человек, а также 14 десантников, прикрывает броня 4-го класса защиты по STANAG 4569 - от бронебойных шаров калибра 14,5 мм, а также Б-32.
Противопульная защита соответствует четвертому уровню. Стоимость бронеавтомобиля, который считается гордостью российского оборонно-промышленного комплекса, составляет около $1 млн.
І звідки узялися відразу $2,5 млн?