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Бійці 71 ОЄБр знищили рідкісний російський броньовик "Тайфун-К", вартістю близько $2,5 мільйона. ВIДЕО

Бійці 71-ої єгерської бригади знищили російський новенький броньовик "Тайфун-К". Ворожа техніка, ціною 2,5 мільйона доларів, уночі провозила боєзапаси на позиції окупантів.

Про це повідомили на сторінці Facebook підрозділу, передає Цензор.НЕТ.

"Ціль була уражена першим же снарядом, а коли розвиднілося, ворожу бойову машину добили оператори FPV дронів", - повідомили воїни.

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Автор: 

знищення (7235) 71 окрема єгерсько-десантна бригада (29)


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знищили рідкісний російський броньовик "Тайфун-К"

*******-Щ!
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07.02.2024 16:28 Відповісти
КамАЗ-63968 или Тайфун-К - это универсальный бронеавтомобиль повышенной защищенности на оригинальном шасси. Камаз относится к классу MRAP - с противоминной защитой от подрыва 8 кг в тротиловом эквиваленте.

Экипаж из трех человек, а также 14 десантников, прикрывает броня 4-го класса защиты по STANAG 4569 - от бронебойных шаров калибра 14,5 мм, а также Б-32.

Противопульная защита соответствует четвертому уровню. Стоимость бронеавтомобиля, который считается гордостью российского оборонно-промышленного комплекса, составляет около $1 млн.

І звідки узялися відразу $2,5 млн?
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07.02.2024 18:15 Відповісти
а откат?
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07.02.2024 21:27 Відповісти
Так це вже з відкатом, чи у нас рахують відкати по іншому?
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07.02.2024 23:15 Відповісти
так у них якесь севео, більше рил в схемах, як і у нас, тарифи ростуть.
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08.02.2024 07:24 Відповісти
$2,5 млн? Це до чого? У автора нічого дурнішого не прийшло в голову?
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07.02.2024 19:23 Відповісти
"Малий" пора замінити на "Геракл"!!!
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07.02.2024 19:56 Відповісти
Тайфунка сгорела! 👌
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07.02.2024 20:06 Відповісти
Лупайте й далі, єгеря!
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08.02.2024 01:48 Відповісти
 
 