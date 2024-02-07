Операторам дронов батальона "Арей" срочно нужен пикап. ВИДЕО

Операторы дронов батальона "Арей" обратились к читателям Цензор.НЕТ с просьбой помочь собрать средства для покупки автомобиля, который очень нужен аэроразведчикам.

Об этом украинские воины рассказали в специальном видеообращении.

Пикап пилотам fpv. Цель: 300 000 ₴

Ссылка на банку https://send.monobank.ua/jar/rwG4J7qQ6

Номер карты банки 5375 4112 1156 3312

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