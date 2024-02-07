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Операторам дронов батальона "Арей" срочно нужен пикап. ВИДЕО

Операторы дронов батальона "Арей" обратились к читателям Цензор.НЕТ с просьбой помочь собрать средства для покупки автомобиля, который очень нужен аэроразведчикам.

Об этом украинские воины рассказали в специальном видеообращении.

Пикап пилотам fpv. Цель: 300 000 ₴

Ссылка на банку  https://send.monobank.ua/jar/rwG4J7qQ6

Номер карты банки 5375 4112 1156 3312

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Автор: 

армия (8496) деньги (932) помощь (7801) сбор (300) УДА (11)


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Топ комментарии
+5
Чекати наші військові не мають права , тобто ми , украінці ,
повинні їм допомогти , а не надіятись на зелену , брехливу істоту 😡
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07.02.2024 17:14
+5
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07.02.2024 17:30
+5
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07.02.2024 17:31
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вова планує дронні війська- почекайте дорогенькі
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07.02.2024 17:10 Ответить
Пікапні війська на підході!
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07.02.2024 17:18 Ответить
Чекати наші військові не мають права , тобто ми , украінці ,
повинні їм допомогти , а не надіятись на зелену , брехливу істоту 😡
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07.02.2024 17:14 Ответить
Отці-командири краще за всіх мають знати потреби своїх підлеглих!
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07.02.2024 17:15 Ответить
а скільки їх катається по місту, що хватить всім, але тилові криси не поділяться
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07.02.2024 17:57 Ответить
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07.02.2024 17:30 Ответить
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07.02.2024 17:31 Ответить
по 20 грн з кожного, хто зараз на цензорі, сума не така вже й страшна ))
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07.02.2024 17:52 Ответить
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07.02.2024 18:47 Ответить
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07.02.2024 19:31 Ответить
 
 