Операторам дронов батальона "Арей" срочно нужен пикап. ВИДЕО
Операторы дронов батальона "Арей" обратились к читателям Цензор.НЕТ с просьбой помочь собрать средства для покупки автомобиля, который очень нужен аэроразведчикам.
Об этом украинские воины рассказали в специальном видеообращении.
Пикап пилотам fpv. Цель: 300 000 ₴
Ссылка на банку https://send.monobank.ua/jar/rwG4J7qQ6
Номер карты банки 5375 4112 1156 3312
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+5 Amber
показать весь комментарий07.02.2024 17:14
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повинні їм допомогти , а не надіятись на зелену , брехливу істоту 😡