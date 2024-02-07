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Операторам дронів батальйону "Арей" терміново потрібний пікап. ВIДЕО

Оператори дронів батальйону "Арей" звернулися до читачів Цензор.НЕТ з проханням допомогти зібрати кошти для купівлі автомобіля, який дуже потрібний аеророзвідникам.

Про це українські воїни розповіли у спеціальному відеозверненні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Визволення Старомайорського. Кадри від 7-го батальйону УДА "Арей". ВIДЕО

Пікап пілотам fpv. Ціль: 300 000 ₴

Посилання на банку https://send.monobank.ua/jar/rwG4J7qQ6

Номер картки банки 5375 4112 1156 3312

Дивіться також: Шість воїнів 7-го окремого батальйону "АРЕЙ" загинули під час штурму позицій російських окупантів. ФОТО

Автор: 

армія (3771) гроші (967) допомога (8345) збір (334) УДА (11)


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Топ коментарі
+5
Чекати наші військові не мають права , тобто ми , украінці ,
повинні їм допомогти , а не надіятись на зелену , брехливу істоту 😡
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07.02.2024 17:14
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07.02.2024 17:30
+5
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07.02.2024 17:31
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вова планує дронні війська- почекайте дорогенькі
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07.02.2024 17:10 Відповісти
Пікапні війська на підході!
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07.02.2024 17:18 Відповісти
Чекати наші військові не мають права , тобто ми , украінці ,
повинні їм допомогти , а не надіятись на зелену , брехливу істоту 😡
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07.02.2024 17:14 Відповісти
Отці-командири краще за всіх мають знати потреби своїх підлеглих!
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07.02.2024 17:15 Відповісти
а скільки їх катається по місту, що хватить всім, але тилові криси не поділяться
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07.02.2024 17:57 Відповісти
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07.02.2024 17:30 Відповісти
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07.02.2024 17:31 Відповісти
по 20 грн з кожного, хто зараз на цензорі, сума не така вже й страшна ))
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07.02.2024 17:52 Відповісти
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07.02.2024 18:47 Відповісти
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07.02.2024 19:31 Відповісти
 
 