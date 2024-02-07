Операторам дронів батальйону "Арей" терміново потрібний пікап. ВIДЕО

Оператори дронів батальйону "Арей" звернулися до читачів Цензор.НЕТ з проханням допомогти зібрати кошти для купівлі автомобіля, який дуже потрібний аеророзвідникам.

Про це українські воїни розповіли у спеціальному відеозверненні.

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Пікап пілотам fpv. Ціль: 300 000 ₴

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