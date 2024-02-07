Операторам дронів батальйону "Арей" терміново потрібний пікап. ВIДЕО
Оператори дронів батальйону "Арей" звернулися до читачів Цензор.НЕТ з проханням допомогти зібрати кошти для купівлі автомобіля, який дуже потрібний аеророзвідникам.
Про це українські воїни розповіли у спеціальному відеозверненні.
Пікап пілотам fpv. Ціль: 300 000 ₴
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Номер картки банки 5375 4112 1156 3312
Топ коментарі
+5 Amber
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+5 ДенКо
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+5 Чайка Київ
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повинні їм допомогти , а не надіятись на зелену , брехливу істоту 😡