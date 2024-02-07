Пограничники меткими сбросами гранат ликвидировали двух оккупантов, еще троих - ранили. ВИДЕО
Меткими сбросами гранат пограничники бригады Гвардии наступления "Месть" ликвидировали двух оккупантов на Бахмутском направлении. Еще трех захватчиков – ранили.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает Цензор.НЕТ.
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