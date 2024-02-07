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Пограничники меткими сбросами гранат ликвидировали двух оккупантов, еще троих - ранили. ВИДЕО

Меткими сбросами гранат пограничники бригады Гвардии наступления "Месть" ликвидировали двух оккупантов на Бахмутском направлении. Еще трех захватчиков – ранили.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19224) Госпогранслужба (6431) ликвидация (3538)


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Земля бетоном кацапам 🤬
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07.02.2024 17:18 Ответить
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07.02.2024 18:21 Ответить
На память о друге
или сколько на фото х@ев?
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07.02.2024 19:41 Ответить
1
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08.02.2024 01:44 Ответить
То скрєпа?
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08.02.2024 01:42 Ответить
 
 