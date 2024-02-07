В российском Ижевске раздался мощный взрыв. ВIДЕО

Вечером 7 февраля в российском городе Ижевск, известном как один из центров оборонной промышленности РФ, раздался мощный взрыв.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры взрыва распространяются в соцсетях.

Отметим, что в районе взрыва находится испытательный полигон Воткинского военного завода, производящего ракетные двигатели.

Завод внесен в список санкций Евросоюза из-за производства ракет и боеприпасов для комплексов "Искандер" и "Точка-У", которые россия использует во время агрессивной войны против Украины.

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