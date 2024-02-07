РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13600 посетителей онлайн
Новости Видео
30 009 125

В российском Ижевске раздался мощный взрыв. ВIДЕО

Вечером 7 февраля в российском городе Ижевск, известном как один из центров оборонной промышленности РФ, раздался мощный взрыв.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры взрыва распространяются в соцсетях.

Отметим, что в районе взрыва находится испытательный полигон Воткинского военного завода, производящего ракетные двигатели.

Завод внесен в список санкций Евросоюза из-за производства ракет и боеприпасов для комплексов "Искандер" и "Точка-У", которые россия использует во время агрессивной войны против Украины.

Смотрите также: Твою мать, господи! - в российском Туапсе взрыв и пожар на энергетическом объекте. ВИДЕО

Автор: 

взрыв (6742) россия (95526)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+66
показать весь комментарий
07.02.2024 20:41
+61
Нам піздец, Люда, нам піздец...
показать весь комментарий
07.02.2024 20:39
+59
Так мають палати усі болота.
показать весь комментарий
07.02.2024 20:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
у нас ❎ ВІДБІЙ , а вам кацапам не спать , страдать
показать весь комментарий
07.02.2024 21:35 Ответить
Если это плановые испытания, то что будет, если случится неплановая авария? Хорошо, что в Свердловске-45 на Электрохимприборе или Златоусте-36 на приборостроительном заводе ничего не испытывают плановым образом. А то мечта Симоньян о выжженной Сибири до самой Чукотки исполнилась бы досрочно. (c)
показать весь комментарий
07.02.2024 21:39 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2024 22:28 Ответить
Схоже, що вибухнув якийсь резервуар з пальним (можливо, авіаційним або ракетним).
показать весь комментарий
07.02.2024 21:40 Ответить
Це кацапський флеш-моб "зігрівся сам - зігрій сусіда".
показать весь комментарий
07.02.2024 21:45 Ответить
Ижевск! Не спать блдь!!!
показать весь комментарий
07.02.2024 21:55 Ответить
Да проще всё... Сидел прапор в сортире, а тут кто-то, для смеха, решил ему к заднице спичку зажжённую поднести... Результат вы видели.
показать весь комментарий
07.02.2024 22:04 Ответить
По плану (С)
показать весь комментарий
07.02.2024 22:22 Ответить
Это новый эпизод Chernobyl снимают в Ижевске, граждане не волнуйтесь
показать весь комментарий
07.02.2024 22:33 Ответить
"...с дуба падают листья ясеня. ни х-я себе, ни х-я себе ? Посмотрел в окно, и действительно... ОХУіТЕЛЬНО , ОХУіТЕЛЬНО...!!! "
показать весь комментарий
07.02.2024 22:38 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2024 22:44 Ответить
Произошедший под Ижевском взрыв связан с испытанием ракетных двигателей и не является происшествием, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу Ижевска. Похороны сотрудников в субботу.
показать весь комментарий
07.02.2024 22:45 Ответить
Люді нє постродалі! Ога.
показать весь комментарий
07.02.2024 22:55 Ответить
Поминки в кафе "Вкусняшка" 😁
показать весь комментарий
07.02.2024 23:26 Ответить
https://twitter.com/i/status/1755295412359950390 тривожна в воткинских ******
показать весь комментарий
08.02.2024 01:27 Ответить
Доронеж домбят?
показать весь комментарий
08.02.2024 01:33 Ответить
ні, це вечірній крпєвид з видом на воткінський полігон з боку дєрєвні Забєгалово.
показать весь комментарий
08.02.2024 01:40 Ответить
Милота... Яка це милота!?
показать весь комментарий
07.02.2024 23:04 Ответить
Очень страшно,
мы не знаем что это такое,
если бы мы знали, что это такое,
но мы не знаем что это такое
показать весь комментарий
07.02.2024 23:10 Ответить
На одному з відосів досить чітко чутно множинні вибухи. Вірогідно, окрім якоїсь разової детонації великого складу чи то з вибухівкою, чи то з ракетним паливом (що дало такий величезний стовп вогню), там почали від температури поступово вибухати і якісь склади з боєголовками...
показать весь комментарий
07.02.2024 23:21 Ответить
Як кажуть самі кацапи, "ждьом *******" 😁 Тобто, супутникових знімків.
показать весь комментарий
07.02.2024 23:52 Ответить
А лісічкі взялі спічкі,
В город орковскій пошлі
Город орковскій сожглі!
""
показать весь комментарий
07.02.2024 23:49 Ответить
показать весь комментарий
08.02.2024 00:25 Ответить
Занадто швидко погас. По заводу треба бити.
показать весь комментарий
08.02.2024 00:45 Ответить
вейшногорці .добрались до ижевська
показать весь комментарий
08.02.2024 05:06 Ответить
Страница 2 из 2
 
 