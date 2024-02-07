У російському Іжевську пролунав потужний вибух. ВIДЕО
Ввечері 7 лютого у російському місті Іжевськ, який відомий як один із центрів оборонної промисловості РФ, пролунав потужний вибух.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри вибуху поширюються в соцмережах.
Відзначимо, що в районі вибуху знаходиться випробувальний полігон Воткінського військового заводу, який виготовляє ракетні двигуни.
Завод внесений до списку санкцій Євросоюзу через виробництво ракети та боєприпасів для комплексів "Іскандер" і "Точка-У", які росія використала під час агресивної війни проти України".
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+66 Виталий #548501
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+61 олександр олекандр
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+59 Юрій #582536
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мы не знаем что это такое,
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но мы не знаем что это такое
В город орковскій пошлі
Город орковскій сожглі!
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