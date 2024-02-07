УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13310 відвідувачів онлайн
Новини Відео
30 009 125

У російському Іжевську пролунав потужний вибух. ВIДЕО

Ввечері 7 лютого у російському місті Іжевськ, який відомий як один із центрів оборонної промисловості РФ, пролунав потужний вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри вибуху поширюються в соцмережах.

Відзначимо, що в районі вибуху знаходиться випробувальний полігон Воткінського військового заводу, який виготовляє ракетні двигуни.

Завод внесений до списку санкцій Євросоюзу через виробництво ракети та боєприпасів для комплексів "Іскандер" і "Точка-У", які росія використала під час агресивної війни проти України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух пролунав в окупованому Бердянську

Автор: 

вибух (4455) росія (65162)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+66
показати весь коментар
07.02.2024 20:41
+61
Нам піздец, Люда, нам піздец...
показати весь коментар
07.02.2024 20:39
+59
Так мають палати усі болота.
показати весь коментар
07.02.2024 20:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
у нас ❎ ВІДБІЙ , а вам кацапам не спать , страдать
показати весь коментар
07.02.2024 21:35 Відповісти
Если это плановые испытания, то что будет, если случится неплановая авария? Хорошо, что в Свердловске-45 на Электрохимприборе или Златоусте-36 на приборостроительном заводе ничего не испытывают плановым образом. А то мечта Симоньян о выжженной Сибири до самой Чукотки исполнилась бы досрочно. (c)
показати весь коментар
07.02.2024 21:39 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2024 22:28 Відповісти
Схоже, що вибухнув якийсь резервуар з пальним (можливо, авіаційним або ракетним).
показати весь коментар
07.02.2024 21:40 Відповісти
Це кацапський флеш-моб "зігрівся сам - зігрій сусіда".
показати весь коментар
07.02.2024 21:45 Відповісти
Ижевск! Не спать блдь!!!
показати весь коментар
07.02.2024 21:55 Відповісти
Да проще всё... Сидел прапор в сортире, а тут кто-то, для смеха, решил ему к заднице спичку зажжённую поднести... Результат вы видели.
показати весь коментар
07.02.2024 22:04 Відповісти
По плану (С)
показати весь коментар
07.02.2024 22:22 Відповісти
Это новый эпизод Chernobyl снимают в Ижевске, граждане не волнуйтесь
показати весь коментар
07.02.2024 22:33 Відповісти
"...с дуба падают листья ясеня. ни х-я себе, ни х-я себе ? Посмотрел в окно, и действительно... ОХУіТЕЛЬНО , ОХУіТЕЛЬНО...!!! "
показати весь коментар
07.02.2024 22:38 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2024 22:44 Відповісти
Произошедший под Ижевском взрыв связан с испытанием ракетных двигателей и не является происшествием, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу Ижевска. Похороны сотрудников в субботу.
показати весь коментар
07.02.2024 22:45 Відповісти
Люді нє постродалі! Ога.
показати весь коментар
07.02.2024 22:55 Відповісти
Поминки в кафе "Вкусняшка" 😁
показати весь коментар
07.02.2024 23:26 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1755295412359950390 тривожна в воткинских ******
показати весь коментар
08.02.2024 01:27 Відповісти
Доронеж домбят?
показати весь коментар
08.02.2024 01:33 Відповісти
ні, це вечірній крпєвид з видом на воткінський полігон з боку дєрєвні Забєгалово.
показати весь коментар
08.02.2024 01:40 Відповісти
Милота... Яка це милота!?
показати весь коментар
07.02.2024 23:04 Відповісти
Очень страшно,
мы не знаем что это такое,
если бы мы знали, что это такое,
но мы не знаем что это такое
показати весь коментар
07.02.2024 23:10 Відповісти
На одному з відосів досить чітко чутно множинні вибухи. Вірогідно, окрім якоїсь разової детонації великого складу чи то з вибухівкою, чи то з ракетним паливом (що дало такий величезний стовп вогню), там почали від температури поступово вибухати і якісь склади з боєголовками...
показати весь коментар
07.02.2024 23:21 Відповісти
Як кажуть самі кацапи, "ждьом *******" 😁 Тобто, супутникових знімків.
показати весь коментар
07.02.2024 23:52 Відповісти
А лісічкі взялі спічкі,
В город орковскій пошлі
Город орковскій сожглі!
""
показати весь коментар
07.02.2024 23:49 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2024 00:25 Відповісти
Занадто швидко погас. По заводу треба бити.
показати весь коментар
08.02.2024 00:45 Відповісти
вейшногорці .добрались до ижевська
показати весь коментар
08.02.2024 05:06 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 