У російському Іжевську пролунав потужний вибух. ВIДЕО

Ввечері 7 лютого у російському місті Іжевськ, який відомий як один із центрів оборонної промисловості РФ, пролунав потужний вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри вибуху поширюються в соцмережах.

Відзначимо, що в районі вибуху знаходиться випробувальний полігон Воткінського військового заводу, який виготовляє ракетні двигуни.

Завод внесений до списку санкцій Євросоюзу через виробництво ракети та боєприпасів для комплексів "Іскандер" і "Точка-У", які росія використала під час агресивної війни проти України".

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