Бойцы ударного подразделения "Булава" уничтожили FPV-дроном "Дикие Шершни" танк оккупантов. ВИДЕО

Воины ударного подразделения "Булава" отдельной Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого атаковали танк окупантов FPV-дроном "Дикие Шершни".

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов показали фрагменты своей боевой работы.

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