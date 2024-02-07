Бойцы ударного подразделения "Булава" уничтожили FPV-дроном "Дикие Шершни" танк оккупантов. ВИДЕО
Воины ударного подразделения "Булава" отдельной Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого атаковали танк окупантов FPV-дроном "Дикие Шершни".
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов показали фрагменты своей боевой работы.
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"... проблемами также обернулось использование на СВО танков: они оказались "легко обнаруживаемой и легко поражаемой целью".
Докладніше, скрін нижче:
Схоже, що ці танкізди навіть не встигли злякатись.