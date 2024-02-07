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Бойцы ударного подразделения "Булава" уничтожили FPV-дроном "Дикие Шершни" танк оккупантов. ВИДЕО

Воины ударного подразделения "Булава" отдельной Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого атаковали танк окупантов FPV-дроном "Дикие Шершни".

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов показали фрагменты своей боевой работы.

Этот дрон был передан бойцам за ваши деньги. Готовим для защитников новую партию дронов. Присоединяйтесь к нашему сбору на "Дикие Шершни":

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танк (2256) уничтожение (6923) Отдельная президентская бригада (68) Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (226)


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Знищили чи уразили?
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07.02.2024 22:58 Ответить
Утилізували танк разом із кацапами
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07.02.2024 23:17 Ответить
не допомогла
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07.02.2024 22:58 Ответить
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07.02.2024 22:59 Ответить
Ось що пишуть на ворожих ТГ-каналах, аналізуючи недавню статтю колишнього начальника рашистського генштабу балуєвского, який підсумовує невтішні результати 10 літнього переозброєння армії пітьми:

"... проблемами также обернулось использование на СВО танков: они оказались "легко обнаруживаемой и легко поражаемой целью".

Докладніше, скрін нижче:

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07.02.2024 23:01 Ответить
Ф танкє главнає нє абасрацца.

Схоже, що ці танкізди навіть не встигли злякатись.
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07.02.2024 23:02 Ответить
Двигло на капиталку, екипажу - контрамарки накабздона, мангал срежуть и на Т-55... И шо лемминги потеряли?
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08.02.2024 01:25 Ответить
 
 