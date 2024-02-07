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Бійці ударного підрозділу "Булава" знищили FPV-дроном "Дикі Шершні" танк окупантів. ВIДЕО

Воїни ударного підрозділу "Булава" окремої Президентської бригади імені Богдана Хмельницького атакували танк окупантів FPV-дроном "Дикі Шершні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів показали фрагменти своєї бойової роботи.

Цей дрон було передано бійцям за ваші кошти. Готуємо для захисників нову партію дронів. Долучайтеся до нашого збору на "Дикі Шершні":

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Автор: 

танк (2067) знищення (7235) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (67) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (231)


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Знищили чи уразили?
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07.02.2024 22:58 Відповісти
Утилізували танк разом із кацапами
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07.02.2024 23:17 Відповісти
не допомогла
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07.02.2024 22:58 Відповісти
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07.02.2024 22:59 Відповісти
Ось що пишуть на ворожих ТГ-каналах, аналізуючи недавню статтю колишнього начальника рашистського генштабу балуєвского, який підсумовує невтішні результати 10 літнього переозброєння армії пітьми:

"... проблемами также обернулось использование на СВО танков: они оказались "легко обнаруживаемой и легко поражаемой целью".

Докладніше, скрін нижче:

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07.02.2024 23:01 Відповісти
Ф танкє главнає нє абасрацца.

Схоже, що ці танкізди навіть не встигли злякатись.
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07.02.2024 23:02 Відповісти
Двигло на капиталку, екипажу - контрамарки накабздона, мангал срежуть и на Т-55... И шо лемминги потеряли?
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08.02.2024 01:25 Відповісти
 
 