Бійці ударного підрозділу "Булава" знищили FPV-дроном "Дикі Шершні" танк окупантів. ВIДЕО
Воїни ударного підрозділу "Булава" окремої Президентської бригади імені Богдана Хмельницького атакували танк окупантів FPV-дроном "Дикі Шершні".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів показали фрагменти своєї бойової роботи.
Цей дрон було передано бійцям за ваші кошти. Готуємо для захисників нову партію дронів. Долучайтеся до нашого збору на "Дикі Шершні":
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"... проблемами также обернулось использование на СВО танков: они оказались "легко обнаруживаемой и легко поражаемой целью".
Докладніше, скрін нижче:
Схоже, що ці танкізди навіть не встигли злякатись.