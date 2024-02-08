Вражеская бронемашина догорает в поле близ Авдеевки. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили вражескую бронемашину в бою у Авдеевки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видно охваченную пламенем бронемашину с оторванной башней.
"Авдеевское направление! Ребята совместными усилиями уничтожают нашествие русни", - отмечает в комментарии автор публикации.
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