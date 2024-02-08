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Вражеская бронемашина догорает в поле близ Авдеевки. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили вражескую бронемашину в бою у Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видно охваченную пламенем бронемашину с оторванной башней.

"Авдеевское направление! Ребята совместными усилиями уничтожают нашествие русни", - отмечает в комментарии автор публикации.

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Автор: 

армия РФ (19238) уничтожение (6931) Авдеевка (2444)


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Гори , гори ясно ...москальське барахло ,
разом із орками , які припхалися до нас
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08.02.2024 14:42 Ответить
Орки то якось літературно...може просто г.вно?...
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08.02.2024 14:49 Ответить
Можна й так , але якось невдобно
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08.02.2024 15:00 Ответить
💩 - так красочней!
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08.02.2024 16:53 Ответить
Сгорели три компенсации за "тупую гибель" на новенькие автомобили «Лада»

три лады-калины пропали
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08.02.2024 15:53 Ответить
Смерть кацапам!
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08.02.2024 15:56 Ответить
24/7/356 !
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08.02.2024 16:35 Ответить
 
 