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Ворожа бронемашина догорає у полі поблизу Авдіївки. ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожу бронемашину у бою поблизу Авдіївки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно охоплену полум'ям бронемашину з відірваною баштою.

"Авдіївський напрямок! Хлопці спільними зусиллями знищують навалу русні", - зазначає у коментарі автор публікації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Авдіївка залишається основним напрямом для російської армії на полі бою, - британська розвідка

Автор: 

армія рф (17388) знищення (7243) Авдіївка (2342)


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Гори , гори ясно ...москальське барахло ,
разом із орками , які припхалися до нас
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08.02.2024 14:42 Відповісти
Орки то якось літературно...може просто г.вно?...
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08.02.2024 14:49 Відповісти
Можна й так , але якось невдобно
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08.02.2024 15:00 Відповісти
💩 - так красочней!
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08.02.2024 16:53 Відповісти
Сгорели три компенсации за "тупую гибель" на новенькие автомобили «Лада»

три лады-калины пропали
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08.02.2024 15:53 Відповісти
Смерть кацапам!
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08.02.2024 15:56 Відповісти
24/7/356 !
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08.02.2024 16:35 Відповісти
 
 