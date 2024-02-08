Ворожа бронемашина догорає у полі поблизу Авдіївки. ВIДЕО

Українські воїни знищили ворожу бронемашину у бою поблизу Авдіївки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно охоплену полум'ям бронемашину з відірваною баштою.

"Авдіївський напрямок! Хлопці спільними зусиллями знищують навалу русні", - зазначає у коментарі автор публікації.

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