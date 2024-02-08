Оккупант выпадает из горящего автомобиля после удара украинского дрона. ВИДЕО

Операторы дронов 110-й ОМБР имени генерал-хорунжого Марка Безручко попали во вражеский автомобиль, который оккупанты остановили на разрушенной АЗС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, опубликованной в соцсетях, один из оккупантов находился в автомобиле, а еще один поблизости. После атаки дрона автомобиль загорелся. Один из оккупантов выпал из машины, а другой - побежал в помещение АЗС. Через несколько секунд туда направился и другой. Через мгновение в АЗС залетел еще один дрон и взорвался.

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