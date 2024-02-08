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Оккупант выпадает из горящего автомобиля после удара украинского дрона. ВИДЕО

Операторы дронов 110-й ОМБР имени генерал-хорунжого Марка Безручко попали во вражеский автомобиль, который оккупанты остановили на разрушенной АЗС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, опубликованной в соцсетях, один из оккупантов находился в автомобиле, а еще один поблизости. После атаки дрона автомобиль загорелся. Один из оккупантов выпал из машины, а другой - побежал в помещение АЗС. Через несколько секунд туда направился и другой. Через мгновение в АЗС залетел еще один дрон и взорвался.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 110 ОМБр под Авдеевкой отразили мощный штурм оккупантов при поддержке танков и БМП. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) уничтожение (6931) дроны (3923) 110 отдельная механизированная бригада (105)


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Топ комментарии
+10
Кацапські гобліни розбіглися , з відірваними яйцями , як таргани 🙁
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08.02.2024 15:03
+6
Хотел написать - такой шашлык убежал.
Но нит - его таки в гараже догнали.
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08.02.2024 15:06
+6
Штраф за неправильну парковку. Подвійний.
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08.02.2024 15:08
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Кацапські гобліни розбіглися , з відірваними яйцями , як таргани 🙁
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08.02.2024 15:03 Ответить
Хотел написать - такой шашлык убежал.
Но нит - его таки в гараже догнали.
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08.02.2024 15:06 Ответить
А я вам напишу о шашлыке... Ластоногие -это же вы.ердыш совка. Они без чувства локтя - ни шагу. Гараж не даст соврать.
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08.02.2024 15:10 Ответить
Штраф за неправильну парковку. Подвійний.
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08.02.2024 15:08 Ответить
Але, якби користувався ременем безпеки, то сидів би в кабіні, як живий...
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08.02.2024 15:19 Ответить
Сиділи б вдома були б живі.
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08.02.2024 15:23 Ответить
Ка́м'янка
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08.02.2024 15:10 Ответить
Маньяк наводит ужас на целые регионы в одиночку. Мафия берет под контроль целые страны. Вьетнам победил первую армию мира не располагая современным видами вооружения. Украине просто необходимо вести партизанский тип войны в современном виде, уничтожать всю рашистскую нечисть с помощью дронов и оставаться недосягаемыми для рашистов.
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08.02.2024 15:13 Ответить
"в'єтнам" переміг твої мізки, якщо вони були!
У В'єтнамі комуняцька північ за повної підтримки СРСР та Кітаю захопила НЕ комуняцький південь, який підтримувала Армія США. Але в певний час США вирішили припинити свою участь з ряду обставин...
Сотені тисяч загиблих та растріляних в'єтнамців, десяткі тисяч збігших у штати - це наслідки комуняцької агресії.
https://www.youtube.com/watch?v=VyNVcudins8
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08.02.2024 17:33 Ответить
Нэфуй курити на заправці!
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08.02.2024 15:19 Ответить
Написано ведь было, что заправка временно не работает. Орки даже читать не умеют
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08.02.2024 15:26 Ответить
ухожена така АЗС.
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08.02.2024 15:34 Ответить
Відбігли по..сцяти? Не прийнято так у приміщенені... Хоча... Мож є-надія, що у пердімоноклі накбздона шаман з'явіццо?
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08.02.2024 16:33 Ответить
Смерть кацапам!
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08.02.2024 15:54 Ответить
Як писав писака карлсон то бойові українські комарі, з біолабораторій. Ну ось воно і збулося
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08.02.2024 16:02 Ответить
Надо же, приехали на заправку. Надеюсь им понравился сервис.
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08.02.2024 17:39 Ответить
а автомобіль то китайозний
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08.02.2024 19:01 Ответить
шо це за петарда, від якої при попаданні ледь не в ґембу орки так жваво бігають???
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08.02.2024 19:24 Ответить
Змей Гориныч, натуральный:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1al2fmo/a_ukrainian_drone_from_the_24th_mechanized/
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09.02.2024 01:40 Ответить
 
 