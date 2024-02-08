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Окупант випадає із палаючого автомобіля після удару українського дрона. ВIДЕО

Оператори дронів 110-ї ОМБР імені генерал-хорунжого Марка Безручка поцілили у ворожий автомобіль, який окупанти зупинили на зруйнованій АЗС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, опублікованого у соцмережах, один із окупантів перебував у автомобілі, а ще один поблизу. Після атаки дрона автомобіль загорівся. Один з окупантів випав із машини, а інший - побіг до приміщення АЗС. За кілька секунд туди подався і інший. За мить до АЗС залетів ще один дрон і вибухнув.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 110 ОМБр під Авдіївкою відбили потужний штурм окупантів за підтримки танків та БМП. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) знищення (7243) дрони (4706) 110 окрема механізована бригада (107)


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Топ коментарі
+10
Кацапські гобліни розбіглися , з відірваними яйцями , як таргани 🙁
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08.02.2024 15:03
+6
Хотел написать - такой шашлык убежал.
Но нит - его таки в гараже догнали.
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08.02.2024 15:06
+6
Штраф за неправильну парковку. Подвійний.
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08.02.2024 15:08
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Кацапські гобліни розбіглися , з відірваними яйцями , як таргани 🙁
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08.02.2024 15:03 Відповісти
Хотел написать - такой шашлык убежал.
Но нит - его таки в гараже догнали.
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08.02.2024 15:06 Відповісти
А я вам напишу о шашлыке... Ластоногие -это же вы.ердыш совка. Они без чувства локтя - ни шагу. Гараж не даст соврать.
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08.02.2024 15:10 Відповісти
Штраф за неправильну парковку. Подвійний.
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08.02.2024 15:08 Відповісти
Але, якби користувався ременем безпеки, то сидів би в кабіні, як живий...
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08.02.2024 15:19 Відповісти
Сиділи б вдома були б живі.
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08.02.2024 15:23 Відповісти
Ка́м'янка
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08.02.2024 15:10 Відповісти
Маньяк наводит ужас на целые регионы в одиночку. Мафия берет под контроль целые страны. Вьетнам победил первую армию мира не располагая современным видами вооружения. Украине просто необходимо вести партизанский тип войны в современном виде, уничтожать всю рашистскую нечисть с помощью дронов и оставаться недосягаемыми для рашистов.
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08.02.2024 15:13 Відповісти
"в'єтнам" переміг твої мізки, якщо вони були!
У В'єтнамі комуняцька північ за повної підтримки СРСР та Кітаю захопила НЕ комуняцький південь, який підтримувала Армія США. Але в певний час США вирішили припинити свою участь з ряду обставин...
Сотені тисяч загиблих та растріляних в'єтнамців, десяткі тисяч збігших у штати - це наслідки комуняцької агресії.
https://www.youtube.com/watch?v=VyNVcudins8
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08.02.2024 17:33 Відповісти
Нэфуй курити на заправці!
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08.02.2024 15:19 Відповісти
Написано ведь было, что заправка временно не работает. Орки даже читать не умеют
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08.02.2024 15:26 Відповісти
ухожена така АЗС.
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08.02.2024 15:34 Відповісти
Відбігли по..сцяти? Не прийнято так у приміщенені... Хоча... Мож є-надія, що у пердімоноклі накбздона шаман з'явіццо?
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08.02.2024 16:33 Відповісти
Смерть кацапам!
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08.02.2024 15:54 Відповісти
Як писав писака карлсон то бойові українські комарі, з біолабораторій. Ну ось воно і збулося
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08.02.2024 16:02 Відповісти
Надо же, приехали на заправку. Надеюсь им понравился сервис.
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08.02.2024 17:39 Відповісти
а автомобіль то китайозний
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08.02.2024 19:01 Відповісти
шо це за петарда, від якої при попаданні ледь не в ґембу орки так жваво бігають???
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08.02.2024 19:24 Відповісти
Змей Гориныч, натуральный:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1al2fmo/a_ukrainian_drone_from_the_24th_mechanized/
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09.02.2024 01:40 Відповісти
 
 