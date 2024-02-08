Окупант випадає із палаючого автомобіля після удару українського дрона. ВIДЕО

Оператори дронів 110-ї ОМБР імені генерал-хорунжого Марка Безручка поцілили у ворожий автомобіль, який окупанти зупинили на зруйнованій АЗС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, опублікованого у соцмережах, один із окупантів перебував у автомобілі, а ще один поблизу. Після атаки дрона автомобіль загорівся. Один з окупантів випав із машини, а інший - побіг до приміщення АЗС. За кілька секунд туди подався і інший. За мить до АЗС залетів ще один дрон і вибухнув.

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