Окупант випадає із палаючого автомобіля після удару українського дрона. ВIДЕО
Оператори дронів 110-ї ОМБР імені генерал-хорунжого Марка Безручка поцілили у ворожий автомобіль, який окупанти зупинили на зруйнованій АЗС.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, опублікованого у соцмережах, один із окупантів перебував у автомобілі, а ще один поблизу. Після атаки дрона автомобіль загорівся. Один з окупантів випав із машини, а інший - побіг до приміщення АЗС. За кілька секунд туди подався і інший. За мить до АЗС залетів ще один дрон і вибухнув.
Топ коментарі
+10 Amber
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+6 Alexey Poltorak
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+6 MausMike
показати весь коментар08.02.2024 15:08
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Но нит - его таки в гараже догнали.
У В'єтнамі комуняцька північ за повної підтримки СРСР та Кітаю захопила НЕ комуняцький південь, який підтримувала Армія США. Але в певний час США вирішили припинити свою участь з ряду обставин...
Сотені тисяч загиблих та растріляних в'єтнамців, десяткі тисяч збігших у штати - це наслідки комуняцької агресії.
https://www.youtube.com/watch?v=VyNVcudins8
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1al2fmo/a_ukrainian_drone_from_the_24th_mechanized/