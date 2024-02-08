Аэроразведчики 128-й ОГШБр сбросом с дрона "заткнули" миномет оккупантов. ВИДЕО

Аэроразведчики 128-й ОГШБр точным сбросом гранаты из дрона "заткнули" вражеский миномет, беспокоивший нашу пехоту.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады, сообщает Цензор.НЕТ.

При первых звуках дрона оккупанты - минометчики бросили приготовление к огню, торопливо прикрыли оружие и побежали в укрытие. Но спрятаться не успели – в результате снайперского сброса двое россиян перешли в разряд "300". Чтобы заставить замолчать миномет и вывести из строя его обслугу, хватило одной гранаты.

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