РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7859 посетителей онлайн
Новости Видео Война
6 014 5

Аэроразведчики 128-й ОГШБр сбросом с дрона "заткнули" миномет оккупантов. ВИДЕО

Аэроразведчики 128-й ОГШБр точным сбросом гранаты из дрона "заткнули" вражеский миномет, беспокоивший нашу пехоту.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады, сообщает Цензор.НЕТ.

При первых звуках дрона оккупанты - минометчики бросили приготовление к огню, торопливо прикрыли оружие и побежали в укрытие. Но спрятаться не успели – в результате снайперского сброса двое россиян перешли в разряд "300". Чтобы заставить замолчать миномет и вывести из строя его обслугу, хватило одной гранаты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Оккупант пытался отбиться от украинского ударного дрона бутылкой. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3601) 128 отдельная горно-пехотная бригада (156)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сподіваюсь, що здохнуть від переохолодження.
показать весь комментарий
08.02.2024 21:26 Ответить
Або недоїдання
показать весь комментарий
08.02.2024 23:38 Ответить
"заткнули" ворожий міномет, що непокоїв нашу піхоту

"Непокоїв".
Тактичненько висловитись зволили.
Спати не давав?
*****...
показать весь комментарий
09.02.2024 05:56 Ответить
Співав нецензурні пісні.
показать весь комментарий
09.02.2024 09:43 Ответить
Що з їбалами, міномьотчики-мінєтчики?
показать весь комментарий
09.02.2024 09:41 Ответить
 
 