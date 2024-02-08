Аеророзвідники 128-ї ОГШБр скидом з дрона "заткнули" міномет окупантів. ВIДЕО

Аеророзвідники 128-ї ОГШБр влучним скидом гранати з дрона "заткнули" ворожий міномет, що непокоїв нашу піхоту.

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

При перших звуках дрона окупанти - мінометники кинули приготування до вогню, похапцем прикрили зброю і побігли в укриття. Але сховатися не встигли – в результаті снайперського скиду двоє росіян перейшли в розряд "300". Щоб змусити замовкнути міномет і вивести з ладу його обслугу, вистачило однієї гранати.

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