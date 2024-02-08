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Аеророзвідники 128-ї ОГШБр скидом з дрона "заткнули" міномет окупантів. ВIДЕО

Аеророзвідники 128-ї ОГШБр влучним скидом гранати з дрона "заткнули" ворожий міномет, що непокоїв нашу піхоту.

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

При перших звуках дрона окупанти - мінометники кинули приготування до вогню, похапцем прикрили зброю і побігли в укриття. Але сховатися не встигли – в результаті снайперського скиду двоє росіян перейшли в розряд "300". Щоб змусити замовкнути міномет і вивести з ладу його обслугу, вистачило однієї гранати.

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Автор: 

безпілотник (4165) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (154)


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сподіваюсь, що здохнуть від переохолодження.
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08.02.2024 21:26 Відповісти
Або недоїдання
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08.02.2024 23:38 Відповісти
"заткнули" ворожий міномет, що непокоїв нашу піхоту

"Непокоїв".
Тактичненько висловитись зволили.
Спати не давав?
*****...
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09.02.2024 05:56 Відповісти
Співав нецензурні пісні.
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09.02.2024 09:43 Відповісти
Що з їбалами, міномьотчики-мінєтчики?
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09.02.2024 09:41 Відповісти
 
 