Аеророзвідники 128-ї ОГШБр скидом з дрона "заткнули" міномет окупантів. ВIДЕО
Аеророзвідники 128-ї ОГШБр влучним скидом гранати з дрона "заткнули" ворожий міномет, що непокоїв нашу піхоту.
Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
При перших звуках дрона окупанти - мінометники кинули приготування до вогню, похапцем прикрили зброю і побігли в укриття. Але сховатися не встигли – в результаті снайперського скиду двоє росіян перейшли в розряд "300". Щоб змусити замовкнути міномет і вивести з ладу його обслугу, вистачило однієї гранати.
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"Непокоїв".
Тактичненько висловитись зволили.
Спати не давав?
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