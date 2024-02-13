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Новости Видео Война
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Вражеский дрон-камикадзе взрывается при запуске: "За#бись авиация отработала". ВИДЕО

Оккупанты запустили дрон-камикадзе с высотки уничтоженного здания. Однако так называемый оператор беспилотника запустил вражеский дрон вручную, после чего БПЛА полетел вниз и взорвался.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было снято российскими захватчиками на телефон.

"Вот так работает наша авиация", – говорит оккупант в начале видео. Однако после неудачного запуска дрона россиянин подытожил: " За#бись авиация отработала".

Також дивіться: Росіянина розірвало поблизу Авдіївки після влучання українського дрона. ВIДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19375) дроны (3977)


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Топ комментарии
+35
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13.02.2024 17:13
+31
Мєткій глаз, крівиє рукі, жопа тянєтся к наукє.
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13.02.2024 17:16
+23
Заїбісь було б коли в руках дебіла взірвалась.
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13.02.2024 17:19
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13.02.2024 17:13 Ответить
Мєткій глаз, крівиє рукі, жопа тянєтся к наукє.
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13.02.2024 17:16 Ответить
Якби в руках иобнув - а так .....
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13.02.2024 17:15 Ответить
Треба було внизу, на землі запускати
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13.02.2024 17:17 Ответить
Жовторотики: Зліт/посадка!!! Зарубіжні інструктори підготували
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13.02.2024 17:16 Ответить
Заїбісь було б коли в руках дебіла взірвалась.
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13.02.2024 17:19 Ответить
Такому майстру треба ще багато дронів так запускати.
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13.02.2024 22:24 Ответить
Отработала, чи все ж таки обісралась??
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13.02.2024 17:29 Ответить
авіатори з пеленок
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13.02.2024 17:30 Ответить
Хлопці, не засмучуйтесь. Зазвичай там знизу полюбе пару орків чергують
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13.02.2024 17:38 Ответить
Почти братья Райт )))
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13.02.2024 17:40 Ответить
..а іноді приємно-таки мати справу з ідіотами-"пілотками"
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13.02.2024 17:41 Ответить
"рождённый жопой летать не может"
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13.02.2024 17:46 Ответить
давно так не сміявся, повторити
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13.02.2024 17:56 Ответить
Виявився важче повітря.
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13.02.2024 17:58 Ответить
рукожопи кацапські, хрюкніть що небудь про свою авіацію
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13.02.2024 18:02 Ответить
вони, той дрон, в сортір запускали? прикольно ж...
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13.02.2024 18:12 Ответить
У вас п*дорасів все "отак работаєт"...
Вас, бл*ть, так і народжують!
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13.02.2024 18:13 Ответить
Тупий і ще тупіший. Якби так злітали літаки, то нащо тоді будувати злітну смугу?
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13.02.2024 18:27 Ответить
Гурток планеристів у шкільні роки вони проміняли на гурток любителів плану.
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13.02.2024 18:59 Ответить
Прикольні хлопці , веселі, можна сказати , дотепники. Трохи на людей схожі...здалека.
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13.02.2024 21:05 Ответить
И кто теперь будет отрицать , шо в руках кацапа навiть лайно iржавiе?
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14.02.2024 08:07 Ответить
Ну на самом деле тут мы видим, что у них есть какой-то заводской фпв дрон самолётного типа, в дополнение к имеющимся ланцетам и кустарным китайцам
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14.02.2024 11:42 Ответить
 
 