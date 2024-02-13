Вражеский дрон-камикадзе взрывается при запуске: "За#бись авиация отработала". ВИДЕО
Оккупанты запустили дрон-камикадзе с высотки уничтоженного здания. Однако так называемый оператор беспилотника запустил вражеский дрон вручную, после чего БПЛА полетел вниз и взорвался.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было снято российскими захватчиками на телефон.
"Вот так работает наша авиация", – говорит оккупант в начале видео. Однако после неудачного запуска дрона россиянин подытожил: " За#бись авиация отработала".
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