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Ворожий дрон-камікадзе вибухає під час запуску: "За#бись авиация отработала". ВIДЕО

Окупанти запустили дрон-камікадзе з висотки знищеної будівлі. Однак так званий оператор безпілотника запустив ворожий дрон вручну, після чого БпЛА полетів вниз і вибухнув.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео зафільмували російські загарбники на телефон.

"Ось так працює наша авіація", - каже окупант на початку відео. Однак після невдалого запуску дрона росіянин підсумував: "За#бись авіація відпрацювала".

Також дивіться: Росіянина розірвало поблизу Авдіївки після влучання українського дрона. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17538) дрони (4765)


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Топ коментарі
+35
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13.02.2024 17:13
+31
Мєткій глаз, крівиє рукі, жопа тянєтся к наукє.
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13.02.2024 17:16
+23
Заїбісь було б коли в руках дебіла взірвалась.
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13.02.2024 17:19
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13.02.2024 17:13 Відповісти
Мєткій глаз, крівиє рукі, жопа тянєтся к наукє.
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13.02.2024 17:16 Відповісти
Якби в руках иобнув - а так .....
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13.02.2024 17:15 Відповісти
Треба було внизу, на землі запускати
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13.02.2024 17:17 Відповісти
Жовторотики: Зліт/посадка!!! Зарубіжні інструктори підготували
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13.02.2024 17:16 Відповісти
Заїбісь було б коли в руках дебіла взірвалась.
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13.02.2024 17:19 Відповісти
Такому майстру треба ще багато дронів так запускати.
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13.02.2024 22:24 Відповісти
Отработала, чи все ж таки обісралась??
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13.02.2024 17:29 Відповісти
авіатори з пеленок
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13.02.2024 17:30 Відповісти
Хлопці, не засмучуйтесь. Зазвичай там знизу полюбе пару орків чергують
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13.02.2024 17:38 Відповісти
Почти братья Райт )))
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13.02.2024 17:40 Відповісти
..а іноді приємно-таки мати справу з ідіотами-"пілотками"
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13.02.2024 17:41 Відповісти
"рождённый жопой летать не может"
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13.02.2024 17:46 Відповісти
давно так не сміявся, повторити
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13.02.2024 17:56 Відповісти
Виявився важче повітря.
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13.02.2024 17:58 Відповісти
рукожопи кацапські, хрюкніть що небудь про свою авіацію
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13.02.2024 18:02 Відповісти
вони, той дрон, в сортір запускали? прикольно ж...
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13.02.2024 18:12 Відповісти
У вас п*дорасів все "отак работаєт"...
Вас, бл*ть, так і народжують!
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13.02.2024 18:13 Відповісти
Тупий і ще тупіший. Якби так злітали літаки, то нащо тоді будувати злітну смугу?
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13.02.2024 18:27 Відповісти
Гурток планеристів у шкільні роки вони проміняли на гурток любителів плану.
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13.02.2024 18:59 Відповісти
Прикольні хлопці , веселі, можна сказати , дотепники. Трохи на людей схожі...здалека.
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13.02.2024 21:05 Відповісти
И кто теперь будет отрицать , шо в руках кацапа навiть лайно iржавiе?
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14.02.2024 08:07 Відповісти
Ну на самом деле тут мы видим, что у них есть какой-то заводской фпв дрон самолётного типа, в дополнение к имеющимся ланцетам и кустарным китайцам
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14.02.2024 11:42 Відповісти
 
 