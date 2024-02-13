Ворожий дрон-камікадзе вибухає під час запуску: "За#бись авиация отработала". ВIДЕО
Окупанти запустили дрон-камікадзе з висотки знищеної будівлі. Однак так званий оператор безпілотника запустив ворожий дрон вручну, після чого БпЛА полетів вниз і вибухнув.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео зафільмували російські загарбники на телефон.
"Ось так працює наша авіація", - каже окупант на початку відео. Однак після невдалого запуску дрона росіянин підсумував: "За#бись авіація відпрацювала".
Топ коментарі
+35 Алекс Скела
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+31 Sergei M #570318
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+23 Саша Пончик
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