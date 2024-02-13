Украинские защитники сняли момент "прилета" по раненому оккупанту в трусах. ВИДЕО

Наши воины ликвидировали раненого оккупанта, лежавшего посреди поля в спущенных штанах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: Оккупанты жалуются на свое командование и потери личного состава: "Просто мясо еб#ное, вот кто мы". ВИДЕО