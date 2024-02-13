РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11728 посетителей онлайн
Новости Видео Война
20 299 54

Украинские защитники сняли момент "прилета" по раненому оккупанту в трусах. ВИДЕО

Наши воины ликвидировали раненого оккупанта, лежавшего посреди поля в спущенных штанах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: Оккупанты жалуются на свое командование и потери личного состава: "Просто мясо еб#ное, вот кто мы". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19375) ликвидация (3598)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+37
Спочатку - потрапляє у гвалт кадирівців, потім - вбивається українським безпілотником. Дійсно, у цього мудака був поганий день. На щастя, зараз усе позаду.
показать весь комментарий
13.02.2024 20:04
+36
Так ось він распятий хлопчик, не брешуть оркі?
показать весь комментарий
13.02.2024 20:03
+27
Пишняк тепер живе серед фашистів, які тиздять її дітей за їх націю. Оце карма за брехню.
показать весь комментарий
13.02.2024 20:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так ось він распятий хлопчик, не брешуть оркі?
показать весь комментарий
13.02.2024 20:03 Ответить
О "вечном".
Журналисты телеканала «Дождь» нашли женщину, которая рассказывала фейк о «распятом мальчике» в Славянске.
Знаменитой Галина Пышняк стала в июле 2014 года, когда рассказала для российского федерального «Первого канала» о том, как украинские военные «распяли мальчика на глазах у матери».
И хотя никаких других свидетельств этому нет, женщина настаивает, что видела это, а «Первый канал», несмотря на отсутствие доказательств, этот сюжет не удалил.
В то же время женщина сожалеет, что рассказала о «распятом мальчике», потому что после этого ее семью якобы «травили».
Кроме уверенности в своих словах, Пышняк пожаловалась, что в России (она живет в поселке под Смоленском) люди плохо относятся к ней, когда узнают, что она беженка из Украины.
«Нас не воспринимают даже за людей... если дети где-то поссорились, они сразу говорят: "Вали в свою Украину, вас здесь никто не ждал". Хохлом и бандеровцем называли, драка была в школе из-за этого у старшего сына», - рассказала она.
Также женщина говорит, что после переезда в РФ не общается ни с кем из родственников, оставшихся в Украине, поэтому даже о смерти матери узнала из соцсетей.
«Мать болела, мне некогда было, у меня работа, семья, слишком далеко друг от друга мы», - отметила автор едва ли не главного фейка войны на Донбассе.
показать весь комментарий
13.02.2024 20:10 Ответить
Пишняк тепер живе серед фашистів, які тиздять її дітей за їх націю. Оце карма за брехню.
показать весь комментарий
13.02.2024 20:23 Ответить
друже - а кого взагалі кацапи *******?
процитируем "класика" - ваньку хахлабистіна: "В целях обеспечения нашей безопасности такой исторический казус, как Украина, должен исчезнуть, иначе мы поубиваем друг друга."
показать весь комментарий
13.02.2024 20:29 Ответить
Хай спершу лапті заковбасять одне одного. А тоді подивимось: що там зникне. І в кого.
показать весь комментарий
13.02.2024 21:30 Ответить
Та це вже давно писалось
показать весь комментарий
13.02.2024 20:36 Ответить
думаєш щось змінилося?
мальчіка нашли?
свідетєлєй?
може перестали дітей Пишнюк обзивати бандеровцами?
показать весь комментарий
13.02.2024 20:44 Ответить
Цьому сюжету декілька років. Я його бачив. Сподобалось, що ця курва живе в кімнаті в бараці, які на росії вважаються житлом для людей. В Україні реально такого поганого стану житла немає навіть у депресивних містечках. До війни точно не було.
показать весь комментарий
13.02.2024 20:44 Ответить
Галина Пышняк 100% вверит что нужно просто подождать
как 138 млн. других кацапов
показать весь комментарий
13.02.2024 20:48 Ответить
Спочатку - потрапляє у гвалт кадирівців, потім - вбивається українським безпілотником. Дійсно, у цього мудака був поганий день. На щастя, зараз усе позаду.
показать весь комментарий
13.02.2024 20:04 Ответить
Не дали обісраному орку трусіки поміняти. Злі ви!😁
показать весь комментарий
13.02.2024 20:04 Ответить
Провєтріться рєшіл ілі вздрачнуть напослєдок!
показать весь комментарий
13.02.2024 20:04 Ответить
Провітрився так що волосся дибки встали.
показать весь комментарий
13.02.2024 20:08 Ответить
Це що, п0рно??
показать весь комментарий
13.02.2024 20:05 Ответить
Ні, То картина маслом -- " Орк у стінХах",,,)),,
показать весь комментарий
13.02.2024 22:16 Ответить
Тепер "распятьІм мальчикам в трусиках" бошкі відриває
показать весь комментарий
13.02.2024 20:05 Ответить
Мальчік в трусіках, што ж ви хохли творітє...
показать весь комментарий
13.02.2024 20:05 Ответить
Сепарская байка материализовалась..Ведь говорят же,мысли материализуемы.Таки распяли злобные бандеровцы русского мальчика в трусиках
показать весь комментарий
13.02.2024 20:09 Ответить
Да, добивать поранених не тільки вороги вміють...
показать весь комментарий
13.02.2024 20:09 Ответить
А що не так, на жалість пробило?
показать весь комментарий
14.02.2024 04:29 Ответить
Можливо це був натяк на те, що 3,14дар повинен був здохнути своєю смертю, повільно?
показать весь комментарий
14.02.2024 09:13 Ответить
Але прийшлось би задіювати дрон для "кінофільму" довший час, а це не вигідно. За цей час хлопці замочать ще пару, так що все нормальок. Час-гроші(під...р)
показать весь комментарий
14.02.2024 12:05 Ответить
Оо ''па малчіку в трусіках прілєтєло''. Негайно радбез скликати.
показать весь комментарий
13.02.2024 20:10 Ответить
засмага 100% у бурята
показать весь комментарий
13.02.2024 20:12 Ответить
Он ти який, мальчік в трусіках.
показать весь комментарий
13.02.2024 20:14 Ответить
Я смотрю чаечки не слетели..
показать весь комментарий
13.02.2024 20:27 Ответить
Ви справді????? Тупі, уважно передеаіться відео, а саме форму, ох дурнечя!
показать весь комментарий
13.02.2024 20:28 Ответить
Біла пов'язка на лівій руці (і на правій нозі зазвичай, але її не видно), наші білі взагалі не використовують.
показать весь комментарий
13.02.2024 20:40 Ответить
Ти диви, кацапи навчилися труси носити...
показать весь комментарий
13.02.2024 20:33 Ответить
Певно, ще й сцяти стоячи навчились. І навіть трусєля при цьому скидати.
показать весь комментарий
13.02.2024 21:25 Ответить
Давил на жалость...
показать весь комментарий
13.02.2024 20:38 Ответить
Катюзі, по заслузі!!
Дякуємо Захисникам України!
показать весь комментарий
13.02.2024 20:46 Ответить
Це вже просто якесь гей-порно ))
показать весь комментарий
13.02.2024 20:55 Ответить
ЕТА ОГАЛТЄЛАЙЯ руSSафобійя .... ... ДОКОЛЄ ....
показать весь комментарий
13.02.2024 20:56 Ответить

Тут уже писали про мальчіка-в-трусіках?
показать весь комментарий
13.02.2024 21:23 Ответить
в стрінгах , звіздец
війна зима
показать весь комментарий
13.02.2024 21:51 Ответить
"В этой безумной любви
Мы,конечно,утопим друг друга,
И будем вечно лежать
Как две морские звезды".
показать весь комментарий
13.02.2024 22:10 Ответить
показать весь комментарий
14.02.2024 00:01 Ответить
нарешті мені вдалось побачити легендарного Мальчіка В Трусіках.
показать весь комментарий
13.02.2024 22:11 Ответить
знайшли все таки хлопчика в трусиках))
показать весь комментарий
13.02.2024 22:37 Ответить
жалко бімбу...походу і так би сконав, але довше
показать весь комментарий
13.02.2024 22:57 Ответить
он подыхал уже, зря гранату сожгли.
показать весь комментарий
13.02.2024 23:10 Ответить
Труселя жіночі. Воно просто лежить обдолбане наркотою. Навіть не поранене.
показать весь комментарий
13.02.2024 23:37 Ответить
Мабуть бурятам та кадировівцям такі мальчікі до вподоби.
показать весь комментарий
14.02.2024 09:17 Ответить
може воно просто перепустило через себе взвод бородатих бабуїнів Кадирова? і вони його покинули в такому вигляді?
показать весь комментарий
14.02.2024 00:25 Ответить
А все потому что ваня, идя освобождать узких от гейропы, оделся не по форме. Герасимов, шойгу где стринги, блт?!!
показать весь комментарий
14.02.2024 01:00 Ответить
Не забагато на одного пораненого витрачати бойового дрона? Поранений - це вже витрати на лікування, витрачання ресурсів моськовії. Хай би собі витрачали. А дрони треба приберегти на ворогів.
показать весь комментарий
14.02.2024 01:15 Ответить
Щось ті труселя підозріло маленькі 😂 хтось канатіки натяг на орка
показать весь комментарий
14.02.2024 07:16 Ответить
Не кацап , а збоченець какой-то.
показать весь комментарий
14.02.2024 07:45 Ответить
Був мальчік в трусіках.А для чого його добивати?Якби вижив та попав в полон,то такого обміняти каліку,нехай бюджет рашки його утримує.Україна міняє відгодованих москалів на українських воїнів,але подивіться в якому стані наших повертають(
показать весь комментарий
14.02.2024 08:18 Ответить
Наконец-то увидел "мальчика в трусиках"!
показать весь комментарий
14.02.2024 09:38 Ответить
гуманісти *****.. дали б домучитися кацапу
показать весь комментарий
14.02.2024 10:16 Ответить
Зачем тратить БК на раненного который итак сдохнет на таком холоде рано или поздно? Он ведь явно не мобильный-******** никуда не мог. Пусть-бы мучался и сдыхал медленно
показать весь комментарий
14.02.2024 10:49 Ответить
 
 