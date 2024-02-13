Украинские защитники сняли момент "прилета" по раненому оккупанту в трусах. ВИДЕО
Наши воины ликвидировали раненого оккупанта, лежавшего посреди поля в спущенных штанах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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+37 Alessandro Moretti
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Журналисты телеканала «Дождь» нашли женщину, которая рассказывала фейк о «распятом мальчике» в Славянске.
Знаменитой Галина Пышняк стала в июле 2014 года, когда рассказала для российского федерального «Первого канала» о том, как украинские военные «распяли мальчика на глазах у матери».
И хотя никаких других свидетельств этому нет, женщина настаивает, что видела это, а «Первый канал», несмотря на отсутствие доказательств, этот сюжет не удалил.
В то же время женщина сожалеет, что рассказала о «распятом мальчике», потому что после этого ее семью якобы «травили».
Кроме уверенности в своих словах, Пышняк пожаловалась, что в России (она живет в поселке под Смоленском) люди плохо относятся к ней, когда узнают, что она беженка из Украины.
«Нас не воспринимают даже за людей... если дети где-то поссорились, они сразу говорят: "Вали в свою Украину, вас здесь никто не ждал". Хохлом и бандеровцем называли, драка была в школе из-за этого у старшего сына», - рассказала она.
Также женщина говорит, что после переезда в РФ не общается ни с кем из родственников, оставшихся в Украине, поэтому даже о смерти матери узнала из соцсетей.
«Мать болела, мне некогда было, у меня работа, семья, слишком далеко друг от друга мы», - отметила автор едва ли не главного фейка войны на Донбассе.
процитируем "класика" - ваньку хахлабистіна: "В целях обеспечения нашей безопасности такой исторический казус, как Украина, должен исчезнуть, иначе мы поубиваем друг друга."
мальчіка нашли?
свідетєлєй?
може перестали дітей Пишнюк обзивати бандеровцами?
как 138 млн. других кацапов
Дякуємо Захисникам України!
Тут уже писали про мальчіка-в-трусіках?
війна зима
Мы,конечно,утопим друг друга,
И будем вечно лежать
Как две морские звезды".