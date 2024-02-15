Оккупант тщетно выпрашивает жизнь у украинского дрона. ВИДЕО

Оператор украинского дрона ликвидировал оккупанта, который, увидев БПЛА, начал поднимать руки вверх и жестами пытался выпросить себе жизнь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в какой-то момент захватчик перестал жестикулировать и попытался убежать.

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