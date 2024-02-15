Оккупант тщетно выпрашивает жизнь у украинского дрона. ВИДЕО
Оператор украинского дрона ликвидировал оккупанта, который, увидев БПЛА, начал поднимать руки вверх и жестами пытался выпросить себе жизнь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в какой-то момент захватчик перестал жестикулировать и попытался убежать.
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+28 Василий СПРУТ
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+21 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий15.02.2024 09:53
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А потім уже напиши
Доколе ?
П.С.
Вы прослушали вопли боброедки на раша-тв.....
З повагою до вас ,маю таку думку.
-фойер! не ипёт!" (С)
*sarcasm off
Наверно операторы беспилотников, работающих в этом районе, хорошо знают обстановку и могут ли там быть мирные или нет. Тропа нахожена, значит ходят те, у кого рядом позиция. А чья, операторы тоже вряд ли ошибаются. Да и наверно не стали бы выкладывать видео, которое их компрометирует.
А вообще да, интересно почему он без снаряжения. Может побросал специально, чтоб закосить под цивильного?
тогда не видно окопа либо норы.