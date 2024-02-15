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Дрон-камікадзе влучає в окупанта, який намагається втекти. ВIДЕО

Оператор українського дрона ліквідував окупанта, який побачивши БПЛА почав здіймати руки угору і жестами намагався випросити собі життя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у якийсь момент загарбник перестав жестикулювати і спробував тікати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант зізнався нашим воїнам, що його "побратимів" ліквідував російський дрон. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17538) знищення (7342) дрони (4765)


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Топ коментарі
+28
Усіх ********* ********** в мінус
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15.02.2024 09:32
+26
Загугли: Мацієвський, розстріл полоненого
А потім уже напиши
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15.02.2024 09:44
+21
Здаватись треба ще до тих пір, як до тепе прилетів дрон ...
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15.02.2024 09:53
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Усіх ********* ********** в мінус
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15.02.2024 09:32 Відповісти
Довго він йшов до цього озерця щоб закінчити нікчемне життя!
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15.02.2024 14:12 Відповісти
попрошайка
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15.02.2024 09:33 Відповісти
Здаватись треба ще до тих пір, як до тепе прилетів дрон ...
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15.02.2024 09:53 Відповісти
"Мальчіку в трусіках" потрібно зняти трусікі (якщо вони світлого кольору), привязати на палицю і йти в сторону наших позицій - тоді шанс є!!! Здатися в полон без білої ганчірки спроба не зараховується....
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15.02.2024 09:34 Відповісти
Як би це від мене зараз не звучало, але в таких випадках можна, іноді, проявляти милосердя
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15.02.2024 09:39 Відповісти
Загугли: Мацієвський, розстріл полоненого
А потім уже напиши
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15.02.2024 09:44 Відповісти
Убийство дроном не считается убийством, я так считаю. Это как если зарубить человека топором или снять его со снайперской винтовки. Первое убийство. Второе просто работа.
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15.02.2024 09:46 Відповісти
Я розумію- я теж за те щоб ця нечість гнила в землі, але його можно було дроном привезти у полон для обміну і це було би більш логічно
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15.02.2024 10:12 Відповісти
Це був дрон-камікадзе. У нього дорога в один кінець. Такі дрони не повертаються.
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15.02.2024 10:50 Відповісти
FPV это дрон в один конец. Проявить милосердя и ******** 500 баксов, серйозно?
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15.02.2024 09:44 Відповісти
ти кончене?
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15.02.2024 09:45 Відповісти
А ти не бачив, як вони наших дурили?
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15.02.2024 09:45 Відповісти
Іноді буває, що дрони "проводять" таких у полон, до наших позицій. Але то вже залежить від доброти оператора)
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15.02.2024 09:48 Відповісти
Це якщо батарея ситуація навколо дозволяє ...
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15.02.2024 09:54 Відповісти
Мавики-возможно.ФПВ точно не возвращаются.
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15.02.2024 10:28 Відповісти
...до окупантів милосердя... це дуже дуже м'яко кажучи тупо.
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15.02.2024 10:46 Відповісти
Улігся зручніше!
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15.02.2024 09:43 Відповісти
Не добивати, нехай залишається калікою, більше клопотів буде.
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15.02.2024 09:53 Відповісти
Та да.Он не вояка теперь.Там как минимум части правой руки нет.
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15.02.2024 10:30 Відповісти
Там сплошной кекс.
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15.02.2024 10:52 Відповісти
Безоружный мальчик, шёл протоптанной дорожкой в поисках зимних санок, с поднятыми руками, а эти хфашисты по зверски его убили!
Доколе ?
П.С.
Вы прослушали вопли боброедки на раша-тв.....
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15.02.2024 09:58 Відповісти
ні, там ще будуть подробиці анатомічні і фізіологічні....
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15.02.2024 10:17 Відповісти
А який це випадок?Він іде до наших позицій з піднятими руками,він попав туди проти волі і повзе до наших здаваться?Він просить не вбивати і сьогодні ж буде вбивать наших хлопців.Скільки він вб'є?!Рахувать не будем.Що він зробить зі мною і моїми дітьми ,як прийде?!Хочете бути милосердним,а де їх милосердя?Бачили ми їх доброту.Це війна і це ворог.Ворог ,якому в радість забрать ваше життя,ваш світ,ваші мрії,розтоптать все,для чого ви жили.

З повагою до вас ,маю таку думку.
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15.02.2024 10:00 Відповісти
тільки так, іншого вони не розуміють
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15.02.2024 10:16 Відповісти
Нихт шиссен! птн пнх унд капут!
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15.02.2024 10:20 Відповісти
"-нихт шіссен!, ніхт шіссен!
-фойер! не ипёт!" (С)
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15.02.2024 10:56 Відповісти
почемуто он без броника, без каски, без автомата.
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15.02.2024 11:37 Відповісти
Так это мирный невинный житель шёл в церковь. 😉
*sarcasm off

Наверно операторы беспилотников, работающих в этом районе, хорошо знают обстановку и могут ли там быть мирные или нет. Тропа нахожена, значит ходят те, у кого рядом позиция. А чья, операторы тоже вряд ли ошибаются. Да и наверно не стали бы выкладывать видео, которое их компрометирует.
А вообще да, интересно почему он без снаряжения. Может побросал специально, чтоб закосить под цивильного?
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15.02.2024 12:12 Відповісти
может копал и поэтому снял.
тогда не видно окопа либо норы.
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15.02.2024 13:41 Відповісти
яке ж воно кумедне.. але ж живуче, падло!
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15.02.2024 16:50 Відповісти
 
 