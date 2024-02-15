Дрон-камікадзе влучає в окупанта, який намагається втекти. ВIДЕО
Оператор українського дрона ліквідував окупанта, який побачивши БПЛА почав здіймати руки угору і жестами намагався випросити собі життя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у якийсь момент загарбник перестав жестикулювати і спробував тікати.
Топ коментарі
+28 Василий СПРУТ
показати весь коментар15.02.2024 09:32
+26 Luk Viktor
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+21 Qq Qqq #455433
показати весь коментар15.02.2024 09:53
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А потім уже напиши
Доколе ?
П.С.
Вы прослушали вопли боброедки на раша-тв.....
З повагою до вас ,маю таку думку.
-фойер! не ипёт!" (С)
*sarcasm off
Наверно операторы беспилотников, работающих в этом районе, хорошо знают обстановку и могут ли там быть мирные или нет. Тропа нахожена, значит ходят те, у кого рядом позиция. А чья, операторы тоже вряд ли ошибаются. Да и наверно не стали бы выкладывать видео, которое их компрометирует.
А вообще да, интересно почему он без снаряжения. Может побросал специально, чтоб закосить под цивильного?
тогда не видно окопа либо норы.