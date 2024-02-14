Окупант зізнався нашим воїнам, що його "побратимів" ліквідував російський дрон. ВIДЕО
Російський військовополонений розповів українським захисникам, що їхнє командування жахливо ставилось до них. Крім того, при спробі евакуації російський дрон атакував своїх же бійців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відеозвернення окупантів опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+8 Alexander Bereznuk #582115
показати весь коментар14.02.2024 21:23
+3 Валентин Коваль #587289
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+3 MrStepanovM
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Дивіться невспієте даровизною скористатися,дерев багато.
коли аналогавнетний кацапський оператор аналогавнетним дроном керує..