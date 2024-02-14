Окупант зізнався нашим воїнам, що його "побратимів" ліквідував російський дрон. ВIДЕО

Російський військовополонений розповів українським захисникам, що їхнє командування жахливо ставилось до них. Крім того, при спробі евакуації російський дрон атакував своїх же бійців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відеозвернення окупантів опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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