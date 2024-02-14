УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4972 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
11 523 20

Окупант зізнався нашим воїнам, що його "побратимів" ліквідував російський дрон. ВIДЕО

Російський військовополонений розповів українським захисникам, що їхнє командування жахливо ставилось до них. Крім того, при спробі евакуації російський дрон атакував своїх же бійців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відеозвернення окупантів опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Воїни 118 ОМБр влучно ліквідували окупанта на одному із напрямків фронту. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17538) ліквідація (3987) полон (1570)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
не занехаюйте слово побратим...
показати весь коментар
14.02.2024 21:23
+3
А як він хотів -- бии своіх шоб чужі боялись
показати весь коментар
14.02.2024 21:20
+3
тільки як він розумів що ти їх дрон? він був з кацапським правпорцем?! Звісно для пропаганди норм, але треба ж і фільтрувати ***** сказану полоненим
показати весь коментар
14.02.2024 21:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А як він хотів -- бии своіх шоб чужі боялись
показати весь коментар
14.02.2024 21:20 Відповісти
Это жертвы случайно не вчерашних авиалюбителей? ))
показати весь коментар
14.02.2024 21:21 Відповісти
не занехаюйте слово побратим...
показати весь коментар
14.02.2024 21:23 Відповісти
подєльнікі
показати весь коментар
14.02.2024 21:32 Відповісти
Побратан.
показати весь коментар
15.02.2024 10:15 Відповісти
не капли не жалко- еслиб не лиувидировали б их то у него б в мозгу вообще не засветилось что чтото не то. только силу москали уважают и понимают
показати весь коментар
14.02.2024 21:26 Відповісти
ваньку-вс таньку підсвідоме видає. ритмічно качається, все як дідусь фройд колись описував )))
показати весь коментар
14.02.2024 21:27 Відповісти
Це на щастя..
показати весь коментар
14.02.2024 21:29 Відповісти
тільки як він розумів що ти їх дрон? він був з кацапським правпорцем?! Звісно для пропаганди норм, але треба ж і фільтрувати ***** сказану полоненим
показати весь коментар
14.02.2024 21:31 Відповісти
Я так понял когда они уже шли в плен сдаваться их атаковал росийский дрон за то что пошли сдаваться
показати весь коментар
14.02.2024 21:58 Відповісти
А у нас,що неназиваю бригаду "хлопці батальонів відходять з предової голі в термобілизні(все згоріло від попадання бо сушили білизну),а комбриг у рацію кричить по рузьки"стоять насмерть суки,всех растреляю" це що сволоч ти сам кацап -озброєння нема,*********** ніхрена нема зовсім ви бл-.дь гниди жидокацапські намірили су-ки собі нехренове панівне життя 300 років,за рахунок народу України?
Дивіться невспієте даровизною скористатися,дерев багато.
показати весь коментар
14.02.2024 21:36 Відповісти
Ото аби позвиздіти чи паніку нагнати. Якщо знаєш, то називай бригаду і т. д.
показати весь коментар
14.02.2024 22:14 Відповісти
Підтверджую. Сама чула від троюрідної куми нашого дворового собаки. Прямо у трамваї.
показати весь коментар
15.02.2024 00:03 Відповісти
Ні, не в трамваї. У маршрутці!
показати весь коментар
15.02.2024 10:17 Відповісти
це злупається іноді,
коли аналогавнетний кацапський оператор аналогавнетним дроном керує..
показати весь коментар
14.02.2024 21:53 Відповісти
френдлі фаєр ..нічого лічного
показати весь коментар
14.02.2024 22:00 Відповісти
Шо тіки не накиздиш спереляку..
показати весь коментар
14.02.2024 22:07 Відповісти
Какой смысл в этом говнометстве? Все казламордые в плену волают одно и тоже - биндеравцев и фашистов не видел, камандиры ничем не научили и бросили. Уже тошнит от таких видек.
показати весь коментар
14.02.2024 23:35 Відповісти
У меня суровая мужская слеза. Скатилась!
показати весь коментар
15.02.2024 00:00 Відповісти
Ага, так і хочеться ось цьому відрізати сала, чарку налити і під борщ!
показати весь коментар
15.02.2024 08:31 Відповісти
 
 