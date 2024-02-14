Оккупант признался нашим воинам, что его "побратимов" ликвидировал российский дрон. ВИДЕО
Российский военнопленный рассказал украинским защитникам, что их командование ужасно относилось к ним. Кроме того, при попытке эвакуации российский дрон атаковал своих же бойцов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видеообращение оккупантов опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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+8 Alexander Bereznuk #582115
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Дивіться невспієте даровизною скористатися,дерев багато.
коли аналогавнетний кацапський оператор аналогавнетним дроном керує..