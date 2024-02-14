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Новости Видео Война
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Оккупант признался нашим воинам, что его "побратимов" ликвидировал российский дрон. ВИДЕО

Российский военнопленный рассказал украинским защитникам, что их командование ужасно относилось к ним. Кроме того, при попытке эвакуации российский дрон атаковал своих же бойцов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видеообращение оккупантов опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: Воины 118-й ОМБр метко ликвидировали оккупанта на одном из направлений фронта. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19375) ликвидация (3598) плен (2616)


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Топ комментарии
+8
не занехаюйте слово побратим...
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14.02.2024 21:23
+3
А як він хотів -- бии своіх шоб чужі боялись
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14.02.2024 21:20
+3
тільки як він розумів що ти їх дрон? він був з кацапським правпорцем?! Звісно для пропаганди норм, але треба ж і фільтрувати ***** сказану полоненим
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14.02.2024 21:31
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А як він хотів -- бии своіх шоб чужі боялись
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14.02.2024 21:20 Ответить
Это жертвы случайно не вчерашних авиалюбителей? ))
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14.02.2024 21:21 Ответить
не занехаюйте слово побратим...
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14.02.2024 21:23 Ответить
подєльнікі
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14.02.2024 21:32 Ответить
Побратан.
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15.02.2024 10:15 Ответить
не капли не жалко- еслиб не лиувидировали б их то у него б в мозгу вообще не засветилось что чтото не то. только силу москали уважают и понимают
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14.02.2024 21:26 Ответить
ваньку-вс таньку підсвідоме видає. ритмічно качається, все як дідусь фройд колись описував )))
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14.02.2024 21:27 Ответить
Це на щастя..
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14.02.2024 21:29 Ответить
тільки як він розумів що ти їх дрон? він був з кацапським правпорцем?! Звісно для пропаганди норм, але треба ж і фільтрувати ***** сказану полоненим
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14.02.2024 21:31 Ответить
Я так понял когда они уже шли в плен сдаваться их атаковал росийский дрон за то что пошли сдаваться
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14.02.2024 21:58 Ответить
А у нас,що неназиваю бригаду "хлопці батальонів відходять з предової голі в термобілизні(все згоріло від попадання бо сушили білизну),а комбриг у рацію кричить по рузьки"стоять насмерть суки,всех растреляю" це що сволоч ти сам кацап -озброєння нема,*********** ніхрена нема зовсім ви бл-.дь гниди жидокацапські намірили су-ки собі нехренове панівне життя 300 років,за рахунок народу України?
Дивіться невспієте даровизною скористатися,дерев багато.
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14.02.2024 21:36 Ответить
Ото аби позвиздіти чи паніку нагнати. Якщо знаєш, то називай бригаду і т. д.
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14.02.2024 22:14 Ответить
Підтверджую. Сама чула від троюрідної куми нашого дворового собаки. Прямо у трамваї.
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15.02.2024 00:03 Ответить
Ні, не в трамваї. У маршрутці!
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15.02.2024 10:17 Ответить
це злупається іноді,
коли аналогавнетний кацапський оператор аналогавнетним дроном керує..
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14.02.2024 21:53 Ответить
френдлі фаєр ..нічого лічного
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14.02.2024 22:00 Ответить
Шо тіки не накиздиш спереляку..
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14.02.2024 22:07 Ответить
Какой смысл в этом говнометстве? Все казламордые в плену волают одно и тоже - биндеравцев и фашистов не видел, камандиры ничем не научили и бросили. Уже тошнит от таких видек.
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14.02.2024 23:35 Ответить
У меня суровая мужская слеза. Скатилась!
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15.02.2024 00:00 Ответить
Ага, так і хочеться ось цьому відрізати сала, чарку налити і під борщ!
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15.02.2024 08:31 Ответить
 
 