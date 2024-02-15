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Спецназовцы ГУР уничтожили вражескую РЛС "Каста-2Е2" вблизи российско-украинской границы. ВИДЕО

Спецназовцы группы ГУР МО Украины "Гуси-9" нанесли удары по российской радиолокационной станции "Каста-2Е2" в районе российско-украинской границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.

"В результате огневого поражения российская Каста-2Е2 выведена из строя, а обслуга РЛС понесла потери. До удара украинских разведчиков радиолокационный комплекс врага осуществлял мониторинг воздуха над Харьковской, Сумской областями Украины, а также над белгородской и, вероятно, курской и воронежской областями РФ", - отмечается в комментарии.

Также смотрите: Уничтожение вражеского танка двумя дронами "Дикие Шершни". ВИДЕО

Автор: 

РЛС (79) уничтожение (7023) ГУР (442)


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Парний скид -це просто чудово! Гуси-9 ну як Ju87!!! Вдачі Вам, спецпризначенці!!!)))
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15.02.2024 10:38 Ответить
Погоджуюсь, файно, молодці! Але Ju87 пікіруючий бомбардувальник і спеціалізувався на бомбардуваннях з пікірування. В даному випадку бомбардування було з бриючого польота )) Але думаю скоро навчимось і з пікірування ))
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15.02.2024 10:47 Ответить
Гарно.
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15.02.2024 10:41 Ответить
ФАйно. Все чекав коли дрони (оператори) навчаться метати бомби з великою точністю в русі, без зависань ))
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15.02.2024 10:42 Ответить
FINE !
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15.02.2024 11:04 Ответить
так кидають з 2017 року
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15.02.2024 11:27 Ответить
Майже ніде не бачив, практично завжди с зависання ...
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15.02.2024 12:39 Ответить
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15.02.2024 11:17 Ответить
 
 