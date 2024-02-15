Спецназовцы ГУР уничтожили вражескую РЛС "Каста-2Е2" вблизи российско-украинской границы. ВИДЕО
Спецназовцы группы ГУР МО Украины "Гуси-9" нанесли удары по российской радиолокационной станции "Каста-2Е2" в районе российско-украинской границы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.
"В результате огневого поражения российская Каста-2Е2 выведена из строя, а обслуга РЛС понесла потери. До удара украинских разведчиков радиолокационный комплекс врага осуществлял мониторинг воздуха над Харьковской, Сумской областями Украины, а также над белгородской и, вероятно, курской и воронежской областями РФ", - отмечается в комментарии.
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Владислав Сварчевський
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