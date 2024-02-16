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Бойцы 110-й ОМБр дронами сожгли российский танк Т-72Б3. ВИДЕО

Пилоты подразделений РУБпАК вместе с БУАР 110 отдельной механизированной бригады настойчиво и целенаправленно сожгли российский танк Т-72Б3 образца 2022 года.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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танк (2260) дроны (3961) 110 отдельная механизированная бригада (107)


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Сусід, твоя робота?
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16.02.2024 21:35 Ответить
А танкісти, потягуючи пивко, дивились цікаве кіно з вікон сусіднього будинку...
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16.02.2024 22:17 Ответить
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16.02.2024 22:14 Ответить
Все супер, але... На жаль, екіпаж був не в середині... А так би був джек-пот!
Хоча все одно - гарненьке! Сотні тисяч баксів розпадаються на складові від (максимум) 2 тисяч в умілих руках!
Дякую пілотам за гарний настрій! Бережи вас усі святі!
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16.02.2024 22:19 Ответить
Пьєдараси навкруги бігають і теж радіють! Накабздон квитків не завіз(((
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17.02.2024 01:32 Ответить
 
 