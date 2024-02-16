Бойцы 110-й ОМБр дронами сожгли российский танк Т-72Б3. ВИДЕО
Пилоты подразделений РУБпАК вместе с БУАР 110 отдельной механизированной бригады настойчиво и целенаправленно сожгли российский танк Т-72Б3 образца 2022 года.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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Хоча все одно - гарненьке! Сотні тисяч баксів розпадаються на складові від (максимум) 2 тисяч в умілих руках!
Дякую пілотам за гарний настрій! Бережи вас усі святі!