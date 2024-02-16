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Бійці 110-ї ОМБр дронами спалили російський танк Т-72Б3. ВIДЕО

Пілоти підрозділів РУБпАК разом з БУАР 110-ї окремої механізованої бригади наполегливо та цілеспрямовано спалили російський танк Т-72Б3 зразка 2022 року.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Башта ворожого танка летить у повітрі після удару українського дрона. ВIДЕО

Автор: 

танк (2071) дрони (4743) 110 окрема механізована бригада (110)


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Сусід, твоя робота?
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16.02.2024 21:35 Відповісти
А танкісти, потягуючи пивко, дивились цікаве кіно з вікон сусіднього будинку...
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16.02.2024 22:17 Відповісти
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16.02.2024 22:14 Відповісти
Все супер, але... На жаль, екіпаж був не в середині... А так би був джек-пот!
Хоча все одно - гарненьке! Сотні тисяч баксів розпадаються на складові від (максимум) 2 тисяч в умілих руках!
Дякую пілотам за гарний настрій! Бережи вас усі святі!
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16.02.2024 22:19 Відповісти
Пьєдараси навкруги бігають і теж радіють! Накабздон квитків не завіз(((
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17.02.2024 01:32 Відповісти
 
 