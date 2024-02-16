Бійці 110-ї ОМБр дронами спалили російський танк Т-72Б3. ВIДЕО

Пілоти підрозділів РУБпАК разом з БУАР 110-ї окремої механізованої бригади наполегливо та цілеспрямовано спалили російський танк Т-72Б3 зразка 2022 року.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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