Бійці 110-ї ОМБр дронами спалили російський танк Т-72Б3. ВIДЕО
Пілоти підрозділів РУБпАК разом з БУАР 110-ї окремої механізованої бригади наполегливо та цілеспрямовано спалили російський танк Т-72Б3 зразка 2022 року.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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Хоча все одно - гарненьке! Сотні тисяч баксів розпадаються на складові від (максимум) 2 тисяч в умілих руках!
Дякую пілотам за гарний настрій! Бережи вас усі святі!