Дрон-камикадзе атакует обезоруженного россиянина с телефоном в руках. ВИДЕО

Воины подразделения "Signum" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ликвидировали FPV-дроном обезоруженного россиянина.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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