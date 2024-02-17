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Новости Видео Война
14 020 37

Дрон-камикадзе атакует обезоруженного россиянина с телефоном в руках. ВИДЕО

Воины подразделения "Signum" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ликвидировали FPV-дроном обезоруженного россиянина.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 4 ОТБр уничтожили склад боеприпасов оккупантов в районе оккупированной Кременной Луганской области. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3572) 93 отдельная механизированная бригада (295)


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Топ комментарии
+24
Обеззброєний ? Тобто покалічили нєвінного мальчіка в трусіках ? Якщо ця паскуда не тримала палку з білою тряпкою то це 100 % законна ціль .
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17.02.2024 12:18
+22
А навіщо уточняти, що він обеззброєний?
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17.02.2024 12:09
+17
Ото я понімаю селфі 🤳 у Ємєлі получилось.
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17.02.2024 12:13
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А навіщо уточняти, що він обеззброєний?
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17.02.2024 12:09 Ответить
Слушне зауваження,можливо в нього гранати були.
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17.02.2024 12:11 Ответить
Або пістолет.З іншого боку-нехай його сім'я пельменів поїсть.
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17.02.2024 12:26 Ответить
Нарешті відрами...
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17.02.2024 12:44 Ответить
Ну відрами-це під сумнівом.Виділяють по кілу.Хіба що можуть зварити те кіло у відрі і їсти з юшкою.
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17.02.2024 12:55 Ответить
А это для того, чтобы орки потом всем тыкали в лицо этим видео.
"Смотрите, какие укропы жестокие фашисты!
Безоружных русских мальчиков убивают прямо на дороге!"
А если серьезно, то нужно думать прежде чем писать.
Алё, Бутусов!
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17.02.2024 12:35 Ответить
шкода тут не можна тобі "клоуна" як реакцію поставити
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17.02.2024 13:02 Ответить
Дарую. Користуйся.
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17.02.2024 13:39 Ответить
Думка тупого зброду, який населяє країну ерефія, начхавшую на всі міжнародні конвенсії з захисту прав військовополонених, абсолютно не цікава. Раджу на власнїй шкірі випробувати всі "принади" кацапського полону, перед тим, як публіковати подібні нісенітниці.
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17.02.2024 13:19 Ответить
Пише текст НЕ Бутусов, а редактори. Бутусов навряд чи тобі навіть на його сторінці у Фб-ці відповість. А московити вже 10 років верещать про "фашистів", тому байдуже. Усіх хто прийшов в Українк через кордон зі зброєю в руках, - треба знищувати - в трусіках воно чи без трусиків.
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17.02.2024 19:44 Ответить
Бо редактори на Цензорі мудаки
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17.02.2024 12:40 Ответить
Тим більше, що це міг бути офіцер з пістолетом.
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18.02.2024 11:36 Ответить
Ото я понімаю селфі 🤳 у Ємєлі получилось.
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17.02.2024 12:13 Ответить
Обеззброєний ? Тобто покалічили нєвінного мальчіка в трусіках ? Якщо ця паскуда не тримала палку з білою тряпкою то це 100 % законна ціль .
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17.02.2024 12:18 Ответить
Звонил в ООН - Караул, безоружного убивают! 😂
Автомат он выкинул, наверно чтоб не мешал бежать. На 0:04 вроде даже видно.
А вообще, не тем он занимался, лучше б гранату расчековал. 😀
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17.02.2024 12:21 Ответить
Тік-токер, або посмертне селфі.
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17.02.2024 12:24 Ответить
S I G N U M попав! І в кадр також
Респект! Слава ЗСУ!
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17.02.2024 12:26 Ответить
Хай гніди здихають!
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17.02.2024 12:36 Ответить
какая разница с оружием или нет, он в камуфляже с какой целью там шастает?
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17.02.2024 12:41 Ответить
Та он был на учениях.От поезда отстал.Вот шел себе с телефоном по яндекс навигатору дорогу искал.Ему бы не гранату на дроне надо было принести,а сникерс.
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17.02.2024 12:49 Ответить
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17.02.2024 12:44 Ответить
Руки поднял вверх? Не? А шоб ви всi кацапо.уки пощезли.
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17.02.2024 12:53 Ответить
Взагалі-то русня вила що на днях під Бахмутом зажмурили їхнього жирногл "ваєнкора".
Видно оце воно
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17.02.2024 12:59 Ответить
А хде оъява "пресса"?
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17.02.2024 13:36 Ответить
На казані в пеклі.
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17.02.2024 13:53 Ответить
куєклі.
ти віриш шо планеті 7000 років?
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17.02.2024 15:22 Ответить
Я вірю, що є люди без почуття гумору.
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17.02.2024 19:48 Ответить
Та он форму одному ****** одолжил.
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17.02.2024 19:40 Ответить
Пореченко(В), тварь такую красивую украинскую фамилию испахабил или его предки в русню "записались".
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17.02.2024 20:42 Ответить
видно шо кто-є-хто Тусов, коє-шо подпісал.
просто по заголовку думав шо прикол.....
а тут просто в лапи руснявих гондопропонів. "дяку.ють" дуже ... хоча, ну дивно якось
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17.02.2024 15:24 Ответить
One-line тікет до накабздона замовив!
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17.02.2024 16:17 Ответить
На данный момент абонент не доступен .
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17.02.2024 16:44 Ответить
Знімав відосик, де він без зброї крошить укров, але щось пішло не так))))
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18.02.2024 01:34 Ответить
блохєр
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18.02.2024 02:05 Ответить
 
 