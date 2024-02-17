Дрон-камікадзе атакує обеззброєного росіянина з телефоном у руках. ВIДЕО
Воїни підрозділу "Signum" 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ліквідували FPV-дроном обеззброєного росіянина.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+24 Леонид Тищенко #456549
показати весь коментар17.02.2024 12:18
+22 Al-Goritm Ain-Moment
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+17 Dima Kr
показати весь коментар17.02.2024 12:13
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"Смотрите, какие укропы жестокие фашисты!
Безоружных русских мальчиков убивают прямо на дороге!"
А если серьезно, то нужно думать прежде чем писать.
Алё, Бутусов!
Автомат он выкинул, наверно чтоб не мешал бежать. На 0:04 вроде даже видно.
А вообще, не тем он занимался, лучше б гранату расчековал. 😀
Респект! Слава ЗСУ!
Видно оце воно
ти віриш шо планеті 7000 років?
просто по заголовку думав шо прикол.....
а тут просто в лапи руснявих гондопропонів. "дяку.ють" дуже ... хоча, ну дивно якось