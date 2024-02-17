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Новини Відео Війна
14 020 37

Дрон-камікадзе атакує обеззброєного росіянина з телефоном у руках. ВIДЕО

Воїни підрозділу "Signum" 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ліквідували FPV-дроном обеззброєного росіянина.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 4 ОТБр знищили склад боєприпасів окупантів у районі окупованої Кремінної Луганської області. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3955) 93 окрема механізована бригада (295)


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Топ коментарі
+24
Обеззброєний ? Тобто покалічили нєвінного мальчіка в трусіках ? Якщо ця паскуда не тримала палку з білою тряпкою то це 100 % законна ціль .
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17.02.2024 12:18
+22
А навіщо уточняти, що він обеззброєний?
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17.02.2024 12:09
+17
Ото я понімаю селфі 🤳 у Ємєлі получилось.
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17.02.2024 12:13
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А навіщо уточняти, що він обеззброєний?
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17.02.2024 12:09 Відповісти
Слушне зауваження,можливо в нього гранати були.
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17.02.2024 12:11 Відповісти
Або пістолет.З іншого боку-нехай його сім'я пельменів поїсть.
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17.02.2024 12:26 Відповісти
Нарешті відрами...
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17.02.2024 12:44 Відповісти
Ну відрами-це під сумнівом.Виділяють по кілу.Хіба що можуть зварити те кіло у відрі і їсти з юшкою.
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17.02.2024 12:55 Відповісти
А это для того, чтобы орки потом всем тыкали в лицо этим видео.
"Смотрите, какие укропы жестокие фашисты!
Безоружных русских мальчиков убивают прямо на дороге!"
А если серьезно, то нужно думать прежде чем писать.
Алё, Бутусов!
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17.02.2024 12:35 Відповісти
шкода тут не можна тобі "клоуна" як реакцію поставити
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17.02.2024 13:02 Відповісти
Дарую. Користуйся.
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17.02.2024 13:39 Відповісти
Думка тупого зброду, який населяє країну ерефія, начхавшую на всі міжнародні конвенсії з захисту прав військовополонених, абсолютно не цікава. Раджу на власнїй шкірі випробувати всі "принади" кацапського полону, перед тим, як публіковати подібні нісенітниці.
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17.02.2024 13:19 Відповісти
Пише текст НЕ Бутусов, а редактори. Бутусов навряд чи тобі навіть на його сторінці у Фб-ці відповість. А московити вже 10 років верещать про "фашистів", тому байдуже. Усіх хто прийшов в Українк через кордон зі зброєю в руках, - треба знищувати - в трусіках воно чи без трусиків.
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17.02.2024 19:44 Відповісти
Бо редактори на Цензорі мудаки
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17.02.2024 12:40 Відповісти
Тим більше, що це міг бути офіцер з пістолетом.
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18.02.2024 11:36 Відповісти
Ото я понімаю селфі 🤳 у Ємєлі получилось.
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17.02.2024 12:13 Відповісти
Обеззброєний ? Тобто покалічили нєвінного мальчіка в трусіках ? Якщо ця паскуда не тримала палку з білою тряпкою то це 100 % законна ціль .
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17.02.2024 12:18 Відповісти
Звонил в ООН - Караул, безоружного убивают! 😂
Автомат он выкинул, наверно чтоб не мешал бежать. На 0:04 вроде даже видно.
А вообще, не тем он занимался, лучше б гранату расчековал. 😀
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17.02.2024 12:21 Відповісти
Тік-токер, або посмертне селфі.
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17.02.2024 12:24 Відповісти
S I G N U M попав! І в кадр також
Респект! Слава ЗСУ!
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17.02.2024 12:26 Відповісти
Хай гніди здихають!
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17.02.2024 12:36 Відповісти
какая разница с оружием или нет, он в камуфляже с какой целью там шастает?
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17.02.2024 12:41 Відповісти
Та он был на учениях.От поезда отстал.Вот шел себе с телефоном по яндекс навигатору дорогу искал.Ему бы не гранату на дроне надо было принести,а сникерс.
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17.02.2024 12:49 Відповісти
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17.02.2024 12:44 Відповісти
Руки поднял вверх? Не? А шоб ви всi кацапо.уки пощезли.
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17.02.2024 12:53 Відповісти
Взагалі-то русня вила що на днях під Бахмутом зажмурили їхнього жирногл "ваєнкора".
Видно оце воно
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17.02.2024 12:59 Відповісти
А хде оъява "пресса"?
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17.02.2024 13:36 Відповісти
На казані в пеклі.
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17.02.2024 13:53 Відповісти
куєклі.
ти віриш шо планеті 7000 років?
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17.02.2024 15:22 Відповісти
Я вірю, що є люди без почуття гумору.
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17.02.2024 19:48 Відповісти
Та он форму одному ****** одолжил.
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17.02.2024 19:40 Відповісти
Пореченко(В), тварь такую красивую украинскую фамилию испахабил или его предки в русню "записались".
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17.02.2024 20:42 Відповісти
видно шо кто-є-хто Тусов, коє-шо подпісал.
просто по заголовку думав шо прикол.....
а тут просто в лапи руснявих гондопропонів. "дяку.ють" дуже ... хоча, ну дивно якось
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17.02.2024 15:24 Відповісти
One-line тікет до накабздона замовив!
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17.02.2024 16:17 Відповісти
На данный момент абонент не доступен .
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17.02.2024 16:44 Відповісти
Знімав відосик, де він без зброї крошить укров, але щось пішло не так))))
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18.02.2024 01:34 Відповісти
блохєр
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18.02.2024 02:05 Відповісти
 
 