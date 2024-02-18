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Раненый оккупант подрывает себя гранатой. ВИДЕО 18+

Российский оккупант, получив ранение, покончил жизнь самоубийством. Оккупант подорвал себя гранатой на Восточном направлении фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант намеренно подорвал гранату, заложив ее себе под бронежилет.

Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пилот сбитого российского истребителя направил свой самолет на населенные пункты оккупированной Луганщины. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19350) граната (1003) самоубийство (1002)


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Топ комментарии
+36
Бурят? Как я рад...
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18.02.2024 14:23
+27
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18.02.2024 14:32
+20
Ай молодець (С).
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18.02.2024 14:24
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Бурят? Как я рад...
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18.02.2024 14:23 Ответить
То він хтів ліверної кАвбаси
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18.02.2024 14:52 Ответить
А-а-а... Так йому ногу відірвало після першого скиду. Тому щоб не терпіти пекельних
борошен, воно гранату собі за пазуху запхало.
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18.02.2024 18:11 Ответить
це ж треба було їхати 7-8к км щоб самого себе перетворити на фарш...
і мова про те що лиш ***** винувате,дурна мова
всі вони такі..
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18.02.2024 18:48 Ответить
никогда не думал что у бурятов такие ужасные кишки..
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18.02.2024 22:43 Ответить
Ти погано роздивився, всони дуже гарні, кожен бурят повинен їх показувати
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12.03.2024 17:05 Ответить
Ай молодець (С).
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18.02.2024 14:24 Ответить
а міг би здохнути не за )(уйла,а за незалежність Удмуртії чи Якутії чи Бурятії чи звідки воно там приповзло. Це ж яке тре лайно в голові мати...
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18.02.2024 15:20 Ответить
Це вже було..Давайте свіженьких свинособак...
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18.02.2024 14:26 Ответить
А мог дома орченят растить, та сдохнуть лет через пять от водки
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18.02.2024 14:27 Ответить
Кончений zoмбі.Гори в пеклі.
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18.02.2024 14:28 Ответить
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18.02.2024 14:32 Ответить
Фарш швидкого приготування.
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18.02.2024 14:32 Ответить
да-єво самка палучіт пол пачкі пєльмєнєй...
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18.02.2024 14:45 Ответить
От і добре. Бюджету легше. Гарний приклад для інших.
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18.02.2024 14:32 Ответить
До макарон, ще доповзти потрібно, відірваною ляшкою - трабл. Поки діє адреналін вирішив ну його натуй. Ай молодець.
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18.02.2024 17:00 Ответить
Кацапня вдові за такий веселий випадок хрін заплатить. Так що Варвара виходь за ахмета.
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18.02.2024 14:38 Ответить
Повезло бурятчисі. Ладу дадуть. Ну, як мінімум, хоч макаронів добряче відсиплять безкоштовно.
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18.02.2024 14:40 Ответить
Пусть собаки все себя так минуснут - быстрее мир на земле настанет
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18.02.2024 14:42 Ответить
Це вже було.. Все одно гарно..
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18.02.2024 14:44 Ответить
Падлик Матросов
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18.02.2024 14:46 Ответить
"Єсть толька мІг между пррошлИм и будущЄм - за него и держись...."
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18.02.2024 14:47 Ответить
life is a bitch , but you die of it
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18.02.2024 14:53 Ответить
жизнь скверная штука , тем более от нее умирают
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18.02.2024 14:54 Ответить
Фарш для русскіх пєльмєнєй
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18.02.2024 14:50 Ответить
«Amicus meus, inimicus inimici mei»
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18.02.2024 21:11 Ответить
Щось не дуже схоже на правду. Щоб буряти самі себе "предателями" називали.
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19.02.2024 01:27 Ответить
Міг би це зробити вдома, потвора!
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18.02.2024 14:58 Ответить
Ну й дурак! В полоні годують, як м'ясні породи кабанів, проводять з ними культурні заходи і даже в Києво-Печерську лавру на зустріч з генералом ФСБ Онуфрієм:

Онуфрій зустрівся з полоненими окупантами в Києво-Печерській лаврі

Очільник УПЦ МП побажав їм "здоров'я та якнайшвидшого повернення до сімей.



https://news.google.com/publications/CAAiEDV6tMkld_qrUyPPCI79mAIqFAgKIhA1erTJJXf6q1MjzwiO_ZgC?hl=uk&gl=UA&ceid=UA:uk LB.ua в Google News



Фото: Скріншот відео

https://lb.ua/file/person/1518_onufriy_.html Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій зустрівся з полоненими російськими військовими.

Відео зустрічі в Києво-Печерській лаврі опублікував журналіст Володимир Золкін.

Онуфрій побажав окупантам їм "здоров'я та якнайшвидшого повернення до сімей", роздав їм молитвослови, іконки та шоколадки, а також заспівав "Многая літа" поіменно.

"Хочу побажати вам здоров'я, щоб Господь повернув вас у свою батьківщину, сім'ї. Щоб ви побачили матерів, сестер, дружин, дітей, братів, друзів. Хотів би, щоб ви їм сказали такі слова: ми не хочемо війни, яка сьогодні ведеться в Україні. Ми не хочемо, щоб руйнувалися наші міста, селища, щоб гинули наші та ваші люди. Не хочемо, щоб матері ні в Україні, ні в Росії зустрічали своїх мертвих синів і плакали над ними гіркими, невтішними сльозами. Це потрібно зупинити, це можна зупинити", - сказав Онуфрій.

Він також заявив, що молиться за "всіх людей на полі бою".
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18.02.2024 15:00 Ответить
Шведський стіл!
Кабанчики, лисички, собачки з мишками ВЕЛКАМ, хавать подано!
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18.02.2024 15:02 Ответить
шо! по второму кругу?
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18.02.2024 15:04 Ответить
Це вже було...повтор....
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18.02.2024 15:15 Ответить
Схоже - якийсь азіат . Може найманець .
Ідіоти повелися на гроші , які їм пообіців ***** , і яких вони не побачать .
Русня радіє що знайшлися довбодятли , яких тепер посилають у м'ясні штурми замість неї .

.
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18.02.2024 15:31 Ответить
Вот в таком виде в прозрачном целофановом пакете его и отправить домой мамаше и детям. Только вначале не говорить что ето а сказать что помощь от мясокомбината имени путена
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18.02.2024 16:04 Ответить
це ж наскільки треба не любити життя і любити путлєра...
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18.02.2024 16:05 Ответить
Увага! Рекомендовано усім для суттєвого підвищення настрою!
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18.02.2024 16:10 Ответить
Скот, не мог ещё попозировать ногой
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18.02.2024 16:14 Ответить
Ви подивилися передачу "Світ Кацап навиворіт".
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18.02.2024 16:14 Ответить
Жаренная бурятятина.
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18.02.2024 16:16 Ответить
Уйобком менше стало..
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18.02.2024 16:35 Ответить
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18.02.2024 16:48 Ответить
ого!, сколько сразу мяса достанется нещасным, ставших бездомными из-за кацапов, собачкам-котам та и лисицам-куницам (кто выжил после визита "братьев")..
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18.02.2024 16:49 Ответить
клята війна геть мене спортила:люблю на такие дивитись))),дякую за веселу Мить)))
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18.02.2024 17:56 Ответить
От падли, постійно дохлими прикидаються. Нема кацапу віри ні в чому.
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18.02.2024 18:59 Ответить
Дикун якісь. Міг же перед тим, як вивалить свій фарш, хочаб на камеру ручкой помахать.
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19.02.2024 01:33 Ответить
Чия нога!
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19.02.2024 02:01 Ответить
Щоранку переглядаю цей кліп для позитивного настрою 😁
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19.02.2024 17:19 Ответить
Ну, вот могут же когда хотят!
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12.03.2024 17:31 Ответить
Впервые вижу как удобрение само себя разбрасывает .)
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30.01.2025 18:26 Ответить
 
 