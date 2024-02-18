Поранений окупант підриває себе гранатою. ВIДЕО 18+

Російський окупант, діставши поранення, покінчив життя самогубством. Окупант підірвав себе гранатою на Східному напрямку фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант умисно підірвав гранату, заклавши її собі під бронежилет.

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