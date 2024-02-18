Поранений окупант підриває себе гранатою. ВIДЕО 18+
Російський окупант, діставши поранення, покінчив життя самогубством. Окупант підірвав себе гранатою на Східному напрямку фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант умисно підірвав гранату, заклавши її собі під бронежилет.
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Топ коментарі
+36 Randall Flag #387882
показати весь коментар18.02.2024 14:23
+27 govtva
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+20 Ex perd
показати весь коментар18.02.2024 14:24
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борошен, воно гранату собі за пазуху запхало.
і мова про те що лиш ***** винувате,дурна мова
всі вони такі..
Онуфрій зустрівся з полоненими окупантами в Києво-Печерській лаврі
Очільник УПЦ МП побажав їм "здоров'я та якнайшвидшого повернення до сімей.
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Фото: Скріншот відео
https://lb.ua/file/person/1518_onufriy_.html Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій зустрівся з полоненими російськими військовими.
Відео зустрічі в Києво-Печерській лаврі опублікував журналіст Володимир Золкін.
Онуфрій побажав окупантам їм "здоров'я та якнайшвидшого повернення до сімей", роздав їм молитвослови, іконки та шоколадки, а також заспівав "Многая літа" поіменно.
"Хочу побажати вам здоров'я, щоб Господь повернув вас у свою батьківщину, сім'ї. Щоб ви побачили матерів, сестер, дружин, дітей, братів, друзів. Хотів би, щоб ви їм сказали такі слова: ми не хочемо війни, яка сьогодні ведеться в Україні. Ми не хочемо, щоб руйнувалися наші міста, селища, щоб гинули наші та ваші люди. Не хочемо, щоб матері ні в Україні, ні в Росії зустрічали своїх мертвих синів і плакали над ними гіркими, невтішними сльозами. Це потрібно зупинити, це можна зупинити", - сказав Онуфрій.
Він також заявив, що молиться за "всіх людей на полі бою".
Кабанчики, лисички, собачки з мишками ВЕЛКАМ, хавать подано!
Ідіоти повелися на гроші , які їм пообіців ***** , і яких вони не побачать .
Русня радіє що знайшлися довбодятли , яких тепер посилають у м'ясні штурми замість неї .
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СвітКацап навиворіт".