Пилот сбитого российского истребителя направил свой самолет на населенные пункты оккупированной Луганщины. ВИДЕО
В Луганской области российский пилот направил подбитый самолет на село с мирными жителями в Антрацитовской громаде. О пострадавших в результате падения истребителя пока неизвестно.
Пилот российского истребителя вчера, 17 февраля, сбросил несколько корректируемых авиационных бомб на позиции украинских защитников. Но когда его подбили, оккупант направил самолет не в поля и леса, а в населенные пункты Антрацитовской громады Луганской области, информирует Цензор.НЕТ. Падение истребителя увидели жители села Дяково.
Топ комментарии
+59 Алекс Скела
показать весь комментарий18.02.2024 14:03
+35 Fox Zeint #542611
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+32 Дмитро Хлопченко #515233
показать весь комментарий18.02.2024 14:34
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- упаду в поле - не найдут и не спасут
- а упаду в хату - бабко-ждуны быстренько откопают и спасут
- бабанька - спасааааааайййй!!!
тримай тесь там,. як любов ніколаєвна чи жива?
Для того чтобы "направить на населенный пункт", пилот как минимум должен быть в сознании и способен удерживать падающую машину в нужном положении и направлении.
Хоча, загальний рівень культури набагато вищий, це факт.
щоби їх знищити 😠
Мразота москальська !!