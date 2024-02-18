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Пилот сбитого российского истребителя направил свой самолет на населенные пункты оккупированной Луганщины. ВИДЕО

В Луганской области российский пилот направил подбитый самолет на село с мирными жителями в Антрацитовской громаде. О пострадавших в результате падения истребителя пока неизвестно.

Пилот российского истребителя вчера, 17 февраля, сбросил несколько корректируемых авиационных бомб на позиции украинских защитников. Но когда его подбили, оккупант направил самолет не в поля и леса, а в населенные пункты Антрацитовской громады Луганской области, информирует Цензор.НЕТ. Падение истребителя увидели жители села Дяково.

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Автор: 

авиакатастрофа (1723) армия РФ (19350) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+59
Яке там "спрямував" - падає наче цеглина!
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18.02.2024 14:03
+35
А какой скрепный словарный запас у этих бабанек
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18.02.2024 14:30
+32
Як шмат лайна воно падає, до цеглини йому ще далеко
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18.02.2024 14:34
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А шо там ніякоі колони з технікою не було?
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18.02.2024 14:03 Ответить
Він не Гастелло а мабуть якійсь Іванов.
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18.02.2024 14:41 Ответить
- куда падать?
- упаду в поле - не найдут и не спасут
- а упаду в хату - бабко-ждуны быстренько откопают и спасут
- бабанька - спасааааааайййй!!!
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18.02.2024 15:00 Ответить
Яке там "спрямував" - падає наче цеглина!
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18.02.2024 14:03 Ответить
Як шмат лайна воно падає, до цеглини йому ще далеко
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18.02.2024 14:34 Ответить
Не сперечайтесь. Нехай це буде цеглина з лайна.
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18.02.2024 14:42 Ответить
тоді саман
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18.02.2024 15:00 Ответить
Саман - це глина із соломою . З лайна ( правда не кацапського а ВРХ) паливні брикети ліплять . А кацапське лайно так лайном і лишається , тому попередній дописувач таки правий - падає як лайно , бо лайно і падає
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18.02.2024 18:04 Ответить
лампач?
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19.02.2024 02:15 Ответить
Так , це ніби синонім, але таки я знаю. що той інградієнт, для в.язкості додавали все таки..
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19.02.2024 17:23 Ответить
але явно не зкерував. бо там вже ніяк
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18.02.2024 20:37 Ответить
Ну до місцевих "мирних житілєй "навряд це щось прояснить.
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18.02.2024 14:03 Ответить
А какой скрепный словарный запас у этих бабанек
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18.02.2024 14:30 Ответить
Коли ти живеш в суспільстві де переважають скрєпоносці, то сам стаєш альтернативно обдарованим. Навіть якщо призвіще на КО.
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18.02.2024 14:44 Ответить
молодці, бережуть мову....після руского воєнного корабля вона збагатилась, і видно, що українці і на окупованих територіях підтримують звязок з великою землею, материком, територіями вільними від окупації...
тримай тесь там,. як любов ніколаєвна чи жива?
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18.02.2024 14:59 Ответить
то емоції.
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18.02.2024 20:38 Ответить
Я їздив по селах Луганщини біля самого порєбріка десь в 2000-му, там практично всі розмовляли на мові зі специфічним кацапським діалектом. Зараза в'їлась, але відчувалась, навіть в Луганську, щира симпатія до бандерівців - ми, жартома і мабуть трохи провокаційно, на запитання - звідки приїхали?, відповідали - ми бандерівці і розмовляли спеціально вставляючи слова типу файно, никати, прошу пані і т. п. В Луганську люди дуже дивувались, коли бандерівець легко переходив під час розмови на російську без акценту і чистішу від матів ніж у руссотурісто.
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18.02.2024 22:09 Ответить
Бо зроблений на раССєї.. і зроблений пальцем..
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18.02.2024 14:05 Ответить
Ага, Гастелло, мать його ....
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18.02.2024 14:06 Ответить
Есть видео, где сильно горящий самолет падает плавно вертикально вниз. Это, так то, не управляемое падение, вроде бы.
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18.02.2024 14:07 Ответить
он самолет, он вертикально редко летает, просто направление съемки больше параллельно чем перпендикулярно.
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18.02.2024 14:43 Ответить
Самолет, у которого горизонтальная скорость 0 км\ч, летает вертикально.
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18.02.2024 15:25 Ответить
все же, чтобы появилась нулевая скорость его надо забабахать на встречке импульсом равным собственному. или, там, чтобы он "свечку" делал, что ли. а тут - спокойно пару (десяток?) км мог падать.
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21.02.2024 04:17 Ответить
Не нужен ему импульс равный собственному. Эта техника не предназначена для планирования. Нет тяги - нет скорости, нет скорости - нет подъемной силы - нет подъемной силы - финита ля комедия.
Для того чтобы "направить на населенный пункт", пилот как минимум должен быть в сознании и способен удерживать падающую машину в нужном положении и направлении.
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21.02.2024 06:53 Ответить
Гнида путінська
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18.02.2024 14:08 Ответить
А город подумал - ученья ідут.(с)
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18.02.2024 14:12 Ответить
А би ляпнуть, каменем до низу падає некерована купа металобрухту.
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18.02.2024 14:17 Ответить
яке там керування? кацап гепнувся як цеглина, навіть не зрозумівши, шо йому хана.
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18.02.2024 14:18 Ответить
На відео парашут не помічений і є надія що кацапський пілот залишився в кабіні і «приземлився» в останній раз
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18.02.2024 14:24 Ответить
Це один з вчорашніх літаків. Наші казали, що розкриті парашути у кацапів були
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18.02.2024 14:51 Ответить
Яка "країна",такий в неї "гастелло".
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18.02.2024 14:29 Ответить
адіннарот їбатьївоврот
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18.02.2024 14:45 Ответить
А, що ви хотіли - "Гастело"...
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18.02.2024 14:45 Ответить
Телки на видео огонь )))
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18.02.2024 14:49 Ответить
такій пальця в рот не клади...
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18.02.2024 15:36 Ответить
На кремлівському гебельс-ТВ скажуть, що "спрямував літак на колону ЗСУ і знищив 50 танків"
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18.02.2024 14:51 Ответить
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18.02.2024 19:35 Ответить
та самолет там падает неуправляемо вертикально вниз, еще и горит сильно, кто там, что направить мог, как мешок плюхнулся да и всё... ну и кобылы на видео конечно порадовали высоким культурным уровнем )
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18.02.2024 15:02 Ответить
Пропаганда вона така " у нас героічєскій храбрий развєдчік , у них труслівий ,подлий шпійон"
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18.02.2024 19:09 Ответить
"- бабаньки, це плоский штопор! от любові нікалаєвне попёрло, на шарка штопором розжилась!"
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18.02.2024 15:09 Ответить
Вряд ли самолет в таком состоянии вообще можно было куда либо направить...
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18.02.2024 15:26 Ответить
Гастелло, панимаєш😬. Той хоч на ворожу техніку літак спрямував, а цей - на мирних.
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18.02.2024 15:28 Ответить
Якщо раіся там залишиться, то вулицю і школу назвуть ім'ям літуна
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18.02.2024 15:38 Ответить
...іван капут
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18.02.2024 16:12 Ответить
Яка ж все таки різнобарвна українська мова 😁
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18.02.2024 16:14 Ответить
Нічого він не спрямував, він просто атріцатєльно взлєтєл.
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18.02.2024 16:51 Ответить
Главноє чЬто біз біндєр!,,),,
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18.02.2024 16:53 Ответить
А яка чиста й співоча, прямо таки солов'їна мова дівча, які коментували падіння літака! Одне задоволення!
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18.02.2024 17:24 Ответить
суржик
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19.02.2024 02:17 Ответить
прокацаплений
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19.02.2024 02:18 Ответить
Мова коментаторок, насправді, якось...обнадіює , чи що. Хоч і спаплюжена московитськими скрепами, загалом, дуже не відрізняється від мови більшості сільських мешканців України.
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18.02.2024 17:35 Ответить
с матами в каждом слове? обнадіює??
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18.02.2024 23:07 Ответить
Парадокс , згоден.
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18.02.2024 23:18 Ответить
Пересiчне украiнське село, так не говорить, щоби через слово - матюк.
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19.02.2024 02:20 Ответить
Здається мені ви ніколи не були у селах на Луганщині. Мат через кожні два слова (принаймні, у молоді, у старих так не чув) - це стандарт.
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19.02.2024 05:18 Ответить
Типове зкасаблення і виродження. Українці мат-перемат через слово не вживать.
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19.02.2024 08:14 Ответить
Слухаючи як розмовляють між собою підлітки на Львівщині я іноді відчуваю себе на Луганщині
Хоча, загальний рівень культури набагато вищий, це факт.
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19.02.2024 16:42 Ответить
Кацап все- таки скерував свій винищувач на наших цивільних людей ,
щоби їх знищити 😠
Мразота москальська !!
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18.02.2024 17:56 Ответить
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18.02.2024 19:26 Ответить
НУ ДА СКЕРУВАВ)))))) ВПАВ ЯК ГІВНО)))
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18.02.2024 19:38 Ответить
От для чого писати "скерував"? Що там можна скерувати, коли воно падає як цеглина? Цензор, не вподоблюйтесь руським пропагандонським каналам.
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18.02.2024 20:02 Ответить
Мда... Тот самый @бучий случий!
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18.02.2024 21:17 Ответить
Аффтору - Оскар!!!
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18.02.2024 21:18 Ответить
Упав майже туди де була ШКОЛА під школою був захований андроїдний колайдер до якого як підійдеш так і перестанеш лаятись матом.
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18.02.2024 23:52 Ответить
Ага, пілот, у якого вже жопа шкварчала, вертів головою і напружено роздивлявся, якої б ще шкоди завдати Україні! Настоящий герой!😉
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19.02.2024 06:29 Ответить
Русіше камікадзе?
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19.02.2024 08:52 Ответить
 
 