Пилот сбитого российского истребителя направил свой самолет на населенные пункты оккупированной Луганщины. ВИДЕО

В Луганской области российский пилот направил подбитый самолет на село с мирными жителями в Антрацитовской громаде. О пострадавших в результате падения истребителя пока неизвестно.

Пилот российского истребителя вчера, 17 февраля, сбросил несколько корректируемых авиационных бомб на позиции украинских защитников. Но когда его подбили, оккупант направил самолет не в поля и леса, а в населенные пункты Антрацитовской громады Луганской области, информирует Цензор.НЕТ. Падение истребителя увидели жители села Дяково.

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