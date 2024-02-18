Десантники ликвидировали группу оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО 18+

Десантники 3-го батальона львовской 80-й бригады ДШВ после прилета из ПТРК ликвидировали российских штурмовиков на Бахмутском направлении.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Силы спецопераций показали уникальные кадры обороны Авдеевки. ВИДЕО