Силы спецопераций показали уникальные кадры обороны Авдеевки. ВИДЕО
Украинские военные показали уникальные кадры боев за Авдеевку Донецкой области. Только операторы Сил специальных операций выполняли ряд задач: разведку и наблюдение, оказание огневой поддержки для пехоты, работу FPV-дронов и сбросы, корректировку артиллерии и авиации, штурмовые действия, работу снайперов, минирование.
Соответствующее видео опубликовало в Facebook командование ССО ВСУ. В обороне города принимали участие бойцы 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго, сообщает Цензор.НЕТ.
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+6 Bob Fayn
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ти би як штурмував місто?
вон, в Мосулі там пишуть шо "жесть" була, солдати ІДІЛ мочили тупо всю наступаючу зграю, ой, угруповання Іракської армії, проти авіації і т.д.
а тут? тут не ІДІЛ з калашами, а рашка.
Попереду Роботино.Купянськ та ін.
Просто посмотреть надо в\на ООН, как там все это представляет спецпредставитель Украины.... кто? где? Когда?
Кулебяка, ты закончил подтирать сиденье унитаза в ОП-е Элдака?
А, занят собиранием "айкосов" за 5-6 аффективных менеджеров? Или за служанками этих менеджеров?
А потом Буткевич кричит -, цитата - "****** німці". Я вот спрашиваю - а мы сами то кто? Басалаева - где? и так дальше.
Сочувствую Антиколорадосу, день-в-день опрацьовує эти все материалы\новости и ....... погіршується здоро.в.я
настолько ненавидит Элдака, что уже теоретически, ну, допустим, "дрон какой то залетел и ...." Ермак уже, я ничего не говорю, просто, дронами пиццу же привозят там, на Западе... эээ, ну я бы хотел заказать Ермаку пару пицц
пішки прийшла в донецьк...все була
недовольна,працюючи на коксохімі..
їй пропонували виїхати,але вона дочекалася
сруzzкого міра,тепер хає Україну...