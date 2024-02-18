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Силы спецопераций показали уникальные кадры обороны Авдеевки. ВИДЕО

Украинские военные показали уникальные кадры боев за Авдеевку Донецкой области. Только операторы Сил специальных операций выполняли ряд задач: разведку и наблюдение, оказание огневой поддержки для пехоты, работу FPV-дронов и сбросы, корректировку артиллерии и авиации, штурмовые действия, работу снайперов, минирование.

Соответствующее видео опубликовало в Facebook командование ССО ВСУ. В обороне города принимали участие бойцы 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго, сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

исчезновение (282) Авдеевка (2444) ССО (527)


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Топ комментарии
+6
Я б сказав зосереджуйтесь на майбутньому, щоб не повторювались Авдіївки та Бахмут. а відосіки після війни нехай в Генштабі дивляться.
Попереду Роботино.Купянськ та ін.
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18.02.2024 11:33
+4
Немає вже в нас воріт в місто Донецьк!
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18.02.2024 11:26
+2
ти єврей?
ти би як штурмував місто?
вон, в Мосулі там пишуть шо "жесть" була, солдати ІДІЛ мочили тупо всю наступаючу зграю, ой, угруповання Іракської армії, проти авіації і т.д.
а тут? тут не ІДІЛ з калашами, а рашка.
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18.02.2024 11:36
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то не той самий монатік?
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18.02.2024 11:24 Ответить
Чергове відео із серіала "Ура, таваріщі, пабєда нє за горамі!"
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18.02.2024 12:43 Ответить
Немає вже в нас воріт в місто Донецьк!
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18.02.2024 11:26 Ответить
ти єврей?
ти би як штурмував місто?
вон, в Мосулі там пишуть шо "жесть" була, солдати ІДІЛ мочили тупо всю наступаючу зграю, ой, угруповання Іракської армії, проти авіації і т.д.
а тут? тут не ІДІЛ з калашами, а рашка.
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18.02.2024 11:36 Ответить
Я б сказав зосереджуйтесь на майбутньому, щоб не повторювались Авдіївки та Бахмут. а відосіки після війни нехай в Генштабі дивляться.
Попереду Роботино.Купянськ та ін.
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18.02.2024 11:33 Ответить
На протязі 10 років війни у нас одна і та ж проблема - наші генерали , на відміну від кацапських !, не вміють здійснювати маневр військами і швидко перекидати на місце вирішального удару війська з інших ділянок фронту. Кацапи це яскраво зараз продемонстрували, перекинувши з Куп'янського напрямку війська і таким чином додавили Авдіївку. Наші генерали на це не здатні і, що найгірше, ніхто цих генералів не міняє і висновків не робить. У нас генерали звільняються з посад і йдуть після цього тільки на підвищення.
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18.02.2024 16:23 Ответить
власть у нас кротовник, или нет?
Просто посмотреть надо в\на ООН, как там все это представляет спецпредставитель Украины.... кто? где? Когда?
Кулебяка, ты закончил подтирать сиденье унитаза в ОП-е Элдака?
А, занят собиранием "айкосов" за 5-6 аффективных менеджеров? Или за служанками этих менеджеров?
А потом Буткевич кричит -, цитата - "****** німці". Я вот спрашиваю - а мы сами то кто? Басалаева - где? и так дальше.
Сочувствую Антиколорадосу, день-в-день опрацьовує эти все материалы\новости и ....... погіршується здоро.в.я
настолько ненавидит Элдака, что уже теоретически, ну, допустим, "дрон какой то залетел и ...." Ермак уже, я ничего не говорю, просто, дронами пиццу же привозят там, на Западе... эээ, ну я бы хотел заказать Ермаку пару пицц
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18.02.2024 11:33 Ответить
Одні боти...як ота жінка з Авдієвки,котра
пішки прийшла в донецьк...все була
недовольна,працюючи на коксохімі..
їй пропонували виїхати,але вона дочекалася
сруzzкого міра,тепер хає Україну...
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18.02.2024 11:37 Ответить
Ну і яке значення зараз мають ці "унікальні кадри"?
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18.02.2024 12:27 Ответить
 
 