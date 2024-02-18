Силы спецопераций показали уникальные кадры обороны Авдеевки. ВИДЕО

Украинские военные показали уникальные кадры боев за Авдеевку Донецкой области. Только операторы Сил специальных операций выполняли ряд задач: разведку и наблюдение, оказание огневой поддержки для пехоты, работу FPV-дронов и сбросы, корректировку артиллерии и авиации, штурмовые действия, работу снайперов, минирование.

Соответствующее видео опубликовало в Facebook командование ССО ВСУ. В обороне города принимали участие бойцы 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго, сообщает Цензор.НЕТ.

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