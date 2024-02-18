Сили спецоперацій показали унікальні кадри оборони Авдіївки. ВIДЕО

Українські військові показали унікальні кадри боїв за Авдіївку на Донеччині. Лише оператори Сил спеціальних операцій виконували низку завдань: розвідку і спостереження, надання вогневої підтримки для піхоти, роботу FPV-дронів і скиди, корегування артилерії та авіації, штурмові дії, роботу снайперів, мінування.

Відповідне відео опублікували у Facebook командування ССО ЗСУ. В обороні міста брали участь бійці 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго, повідомляє Цензор.НЕТ.

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