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Десантники ліквідували групу окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО 18+

Десантники 3-го батальйону львівської 80-ої бригади ДШВ після прильоту з ПТРК ліквідували російських штурмовиків на Бахмутському напрямку.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Сили спецоперацій показали унікальні кадри оборони Авдіївки. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3964) Бахмут (1560) 80 окрема десантно-штурмова бригада (156)


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Топ коментарі
+42
Вони що, реально з вати зроблені?
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18.02.2024 12:28
+32
А адін мальчік остался бєз трусіков...
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18.02.2024 12:38
+21
Що то за шматки білі розлітаються? Бюлетені за путлера?
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18.02.2024 12:33
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Вони що, реально з вати зроблені?
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18.02.2024 12:28 Відповісти
Оце Бада-Бум! Десантурі - РЕСПЕКТ! Можна дивитися взамін ранковій каві!
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18.02.2024 12:35 Відповісти
Що то за шматки білі розлітаються? Бюлетені за путлера?
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18.02.2024 12:33 Відповісти
Вата)))
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18.02.2024 12:58 Відповісти
А адін мальчік остался бєз трусіков...
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18.02.2024 12:38 Відповісти
Ще й туза розірвало, в ачько сиґрал
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18.02.2024 15:36 Відповісти
круто обійшлися з асвабадітілямі
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18.02.2024 12:43 Відповісти
на кожного пораненого по дрону, не забагато?
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18.02.2024 12:45 Відповісти
Це показує, наскільки українці розсердились. Не треба злити "смєшних салоєдов". Там західні "партнери" мають намір купити в українських виробників для Україні мільйон дронів-камікадзе.
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18.02.2024 13:00 Відповісти
Наші дрони не санітарна авіація і вони не перевіряють москалів поранені вони чи лише вдають із себе мертвих, щоб перехитрити оператора дрона. В таких випадках контрольний в голову чи в дупу є обовʼязковим. А поки на землі кацапська тушка лежить ціла та ще й рухається то аксіомою для дрона повинно бути що це обʼєкт для знищення.
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18.02.2024 14:09 Відповісти
Бачу типові ********* і жодної адекватної відповіді на Ваше слушне запитання
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21.02.2024 01:05 Відповісти
Скоро весна в Україні! Треба орати поле, шкідників полів з мацковії, треба знищувати!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
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18.02.2024 12:45 Відповісти
Всіх кацапів відправили до пекла , бо саме там їх місце 😠
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18.02.2024 12:48 Відповісти
Добре кацапські дупи розірвало
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18.02.2024 12:48 Відповісти
"...центр прінятія рєшеній..."
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18.02.2024 13:03 Відповісти
чотирьохсотдоларові.
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18.02.2024 12:51 Відповісти
Оптом должно быть дешевле!!!!
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18.02.2024 14:07 Відповісти
вони намагаються продати путіну своє життя по верхній планці тарифної сітки, тому намагаються не кучкуватись по двоє-троє, бо це суттєво знижує їх собівартість.
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18.02.2024 19:19 Відповісти
Кацапи, сер((( З такою економікою їх би до Гази... Або ЦАХАЛ нам у поміч)
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19.02.2024 09:57 Відповісти
А еще раз по каждому дроном ударить, чтоб убедиться что орки не воскреснут? Хорошо когда есть волшебный ларец откуда дроны можно без конца брать.
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18.02.2024 12:54 Відповісти
За кожного розстріляного кацапоупирями воїна ЗСУ повинні десятки здихати.
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18.02.2024 12:59 Відповісти
Еще и твари мертвыми прикидываются как колорадские жуки
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18.02.2024 13:19 Відповісти
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18.02.2024 16:05 Відповісти
це явище будуть вивчати зоологи, і воно вже отримало назву - кацапський танатоз (katsapius thanatosis).
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18.02.2024 19:27 Відповісти
Угу...Будуть шукати відповідь на парадоксальне питання-як і навіщо падло може прикинутися мертвим?
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18.02.2024 19:46 Відповісти
Нічєго нє панятна! Піші па чєлавєчєскі!
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18.02.2024 14:32 Відповісти
Операція "Фарш"....
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18.02.2024 13:24 Відповісти
Треба було скидами добивати, а не витрачати на них фпв.
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18.02.2024 13:25 Відповісти
Працюють тим що є, не до жиру, а що до арти - 155 мм снаряд коштує 20 тис долярів, чекати допоки це гімно до купи збереться щоб собівартість "відбити"?
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18.02.2024 14:26 Відповісти
Так скид набагато дешевший, ніж фпв. Скид - це ціна тільки гранати, а фпв - це ціна дрону і гранати.
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18.02.2024 14:29 Відповісти
***, а наші в полон здаються бо в них чотири цинка набоїв, пів сртні камікадзе і ще стільки ж мавіків, три баби яги і п'ятнадцять ф шіснадцять.
Скільки не повторюй халва, в роті солодше не стане, використовують - воюють наявними засобами.
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18.02.2024 14:37 Відповісти


***, а наші в полон здаються бо в них чотири цинка набоїв, пів сртні камікадзе і ще стільки ж мавіків, три баби яги і п'ятнадцять ф шіснадцять.
Скільки не повторюй халва, в роті солодше не стане, використовують - воюють наявними засобами.

нічого не ясно ... хто здається ? схоже на сарказм, але всерівно неясно ...
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18.02.2024 18:47 Відповісти
Скрепно! Чи гойдно... Але той, що без білизни підняв рейтинг до +18(
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18.02.2024 14:06 Відповісти
Та там на всі +21 тягне
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18.02.2024 14:28 Відповісти
Есть Жесть, но есть и красивая Жесть, глазу приятно.
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18.02.2024 14:11 Відповісти
Все добре у цьому відео.
Особливо тішить те що Захисники не жаліють дрона навіть на недобитка, вірю в те що мають їх достатньо.
Може я садюга, але яб недобивав би поранених, най падло само сканає, щей помучицця.
Але я впевнений шо оператор дрону краще зна шо треба робити.
Шана їм за це.
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18.02.2024 14:25 Відповісти
давно не було такого надихаючого відео.
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18.02.2024 15:27 Відповісти
за розстріляних полонених в Авдіївці, я так розумію? 👏
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18.02.2024 15:57 Відповісти
Жопа готова к продолжению службы. Настало время кадыровцев.
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18.02.2024 16:21 Відповісти
дон
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24.02.2024 07:57 Відповісти
Відео дуже надихаюче. По перше, дуже подобається, що дронами добивають навіть одиноких поранених руських. Це обов'язково треба робити, по якщо не вб'єшь руського, він може вижити, і знову буде намагатися вбивати українців. По друге, охота навіть на поодиноких піхотинців сіє ще більшу паніку та почуття безнадійності серед окупантів.
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18.02.2024 16:50 Відповісти
Тема семечек в карманах осталась нераскрытой.
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18.02.2024 17:07 Відповісти
стугна пішла і купа дронів...
якщо так воювати із зграєю чмирів то ніяка сша не напасеться снарядів
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18.02.2024 17:12 Відповісти
Вата в різні боки летить😂
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18.02.2024 17:46 Відповісти
жесть ... нащо така бравурна музика ??
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18.02.2024 18:44 Відповісти
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18.02.2024 19:06 Відповісти
Лягають і вдають мертвих. Але нашого дронщика з його дрончиком кацап не проведе !
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18.02.2024 23:10 Відповісти
Вагнер. Полет валькирии.
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19.02.2024 07:23 Відповісти
 
 