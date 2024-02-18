Десантники ліквідували групу окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО 18+
Десантники 3-го батальйону львівської 80-ої бригади ДШВ після прильоту з ПТРК ліквідували російських штурмовиків на Бахмутському напрямку.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
Скільки не повторюй халва, в роті солодше не стане, використовують - воюють наявними засобами.
***, а наші в полон здаються бо в них чотири цинка набоїв, пів сртні камікадзе і ще стільки ж мавіків, три баби яги і п'ятнадцять ф шіснадцять.
Скільки не повторюй халва, в роті солодше не стане, використовують - воюють наявними засобами.
нічого не ясно ... хто здається ? схоже на сарказм, але всерівно неясно ...
Особливо тішить те що Захисники не жаліють дрона навіть на недобитка, вірю в те що мають їх достатньо.
Може я садюга, але яб недобивав би поранених, най падло само сканає, щей помучицця.
Але я впевнений шо оператор дрону краще зна шо треба робити.
Шана їм за це.
якщо так воювати із зграєю чмирів то ніяка сша не напасеться снарядів