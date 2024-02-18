Десантники ліквідували групу окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО 18+

Десантники 3-го батальйону львівської 80-ої бригади ДШВ після прильоту з ПТРК ліквідували російських штурмовиків на Бахмутському напрямку.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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