Оператор украинского дрона отбил голову оккупанту. ВИДЕО 18+
Оператор дрона-камикадзе из 47-й ОМБр попал оккупанту в голову и ликвидировал его.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсети, видно, как два захватчика пытаются спрятаться от атаки дрона среди остатков военной техники. Один из россиян был атакован дроном и ликвидирован.
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+15 Дмитрий Питалов #420485
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+10 Oleksandr Kachmola #584402
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Кацап без голови !
Яка чудова іграшка
Ги-ги-ги-ги-ги-ги…