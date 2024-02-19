Оператор украинского дрона отбил голову оккупанту. ВИДЕО 18+

Оператор дрона-камикадзе из 47-й ОМБр попал оккупанту в голову и ликвидировал его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсети, видно, как два захватчика пытаются спрятаться от атаки дрона среди остатков военной техники. Один из россиян был атакован дроном и ликвидирован.

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