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Оператор украинского дрона отбил голову оккупанту. ВИДЕО 18+

Оператор дрона-камикадзе из 47-й ОМБр попал оккупанту в голову и ликвидировал его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсети, видно, как два захватчика пытаются спрятаться от атаки дрона среди остатков военной техники. Один из россиян был атакован дроном и ликвидирован.

Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Оккупанту оторвало ногу после попадания дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19375) уничтожение (7023) дроны (3977) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+15
Голову відбито? Відбито! Хоч її і так не було...
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19.02.2024 09:50
+10
Як на мене, то він і був без голови.
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19.02.2024 09:51
+5
Міг вижити, ось тільки телевізор вже не подивиться. Життя втратило сенс
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19.02.2024 09:58
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В спину, а не в голову.
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19.02.2024 09:42 Ответить
Це ж надо яка помилка, Іфан
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19.02.2024 09:47 Ответить
Голову відбито? Відбито! Хоч її і так не було...
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19.02.2024 09:50 Ответить
Ф спину, но галава теперь только набок 😂
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19.02.2024 17:16 Ответить
Як на мене, то він і був без голови.
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19.02.2024 09:51 Ответить
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19.02.2024 10:00 Ответить
Другий теж голову на колесо поклав. 50%
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19.02.2024 09:55 Ответить
страуси )
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19.02.2024 09:56 Ответить
Міг вижити, ось тільки телевізор вже не подивиться. Життя втратило сенс
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19.02.2024 09:58 Ответить
А голова то на місці, правда порожня. Ну ще трохи набакир.
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19.02.2024 10:08 Ответить
Думаешь это как-то влияет?
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19.02.2024 10:17 Ответить
Неодмінно. Наші ресурси та ютуб вже два місяці моніторяться касапськими ботами як батьки свою дитину. Проте це не головне. Важливо тримати нашу публіку у рамках РАЦІОНАЛЬНОЇ обізнаності. Про війну треба знати, що дозволяє ЦЕНЗУРА, яку наші ЗМІ ПОХЄРІЛИ. Спішать один перед одним розповісти сенсацію. (знесло голову ?) Це як знімати на телефон побиття злочинцями Людини. Залужний правий. "НЕ ТРЕБА ВІЙНУ ПЕРЕТВОРЮВАТИ В ШОУ".
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19.02.2024 10:29 Ответить
Ну і логіка у Вас, шановний.
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19.02.2024 10:20 Ответить
Життєва. Бо я киплю й досі після відео з позицій ЗЕНІТУ. Вважаєте касапи не киплять, а розуміють справедливість ?
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19.02.2024 10:31 Ответить
Там есть еще одна личинка!
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19.02.2024 10:16 Ответить
ГАлАвА с пльєч...
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19.02.2024 10:24 Ответить
Купили хлопцям дрончик

Кацап без голови !

Яка чудова іграшка

Ги-ги-ги-ги-ги-ги…
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19.02.2024 10:53 Ответить
прислали мами кацыка , а кацык без головы
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19.02.2024 11:06 Ответить
https://t.me/c/1198589840/84164 🔥За попередньою інформацією в т.о. Макіївці горить нафтобаза, але це не всі радощі сьогоднішнього ранку: ▪️В окупованому Криму оголосили тривогу та перекрили рух Кримським мостом ▪️Також повідомляють про вибухи в Ростові та Таганрозі.
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19.02.2024 11:05 Ответить
номер обслуги гранатомета..
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19.02.2024 12:26 Ответить
Мабуть відірвав, бота голова відбита з народження
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19.02.2024 12:27 Ответить
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19.02.2024 14:32 Ответить
Везучий свинособака, легко здох(((
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19.02.2024 19:37 Ответить
 
 