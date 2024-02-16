Оккупанту оторвало ногу после попадания дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+

Оператор дрона-камикадзе из 65-й ОМБр попал в российского оккупанта, прятавшегося в воронке от снаряда на поле боя вблизи Работино на Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которая опубликована в соцсетях видно, что после взрыва оккупант потерял ногу.

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