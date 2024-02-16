Оккупанту оторвало ногу после попадания дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+
Оператор дрона-камикадзе из 65-й ОМБр попал в российского оккупанта, прятавшегося в воронке от снаряда на поле боя вблизи Работино на Запорожье.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которая опубликована в соцсетях видно, что после взрыва оккупант потерял ногу.
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вбивайте кацапів як омога більше!! (с) aхмат kадиров
У кого одна нога:
І одно яйцо нє трьотся,
І нє надо сапога! (с)
Кто кацапом всьо зовется.
Ни ноги, яйца, ума,
Можно также - Колыма.
... он опять побежит по дорожке...
... и опять попадет под трамвайчик...
... мазохист этот епаный зайчик.
«Прыг-скок», Шiдi-рiдi, шiдi-рiдi зайчик,
Вiд цирозу побiгайчик - «Енькой» на цвинтарчик.
Вах-вах! Шiдi-рiдi, та-та-рiдi дана,
На теренах постсавецьких - «ТээСэсiана».
Плачет, ноет его мать: Что ж творится в мире?
Не понятно ведь за что,
По какой причине,
Ведь он ехал убивать, а его убили.....
Непонятно ведь за что,
По какой причине,
Ведь он ехал убивать,
А его убили.
Он же мира-то хотел
И по той причине
Просто ехал убивать,
Чтоб все мирно жили.
Чтоб в разбитых городах,
Школах и больницах
Мирно жили там всегда
Братья украинцы!
Скажет батя:
- Твою мать? Не ищи причины!
Если б сын наш был живой
Не было б машины!
Знала ж «хiвря» орла куди Мала проводжати
Ой, Катюшо, шiдi-рiдi, Як будеш ти жити-
Перед танком дiточок Маеш ти водити...
Де ж тепер - та Катруся, Що у берег скиглить?
Без китайського орла Щастя, sure, не мислить.
А в Сибiру сакура Й жень-шень розквiтають-
Най забаву дiти мають, В вiнок iх вплiтають.
А виходила Катюша До рiчки Ангари
Та й пускала по водi Вiнок дуже бравий.
Китаянка той вiнок Вранцi зустрiчала
Та й i свiй, не забарила, До водички клала.
Ось, Маруся з Катрусею Вже й в Янцзи скупались,
А що ще - для фарисеiв? Невже ви попались?
А що замість той ноги у нього було.
Про це Ніколи не дізнається ні хто