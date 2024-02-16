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Оккупанту оторвало ногу после попадания дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+

Оператор дрона-камикадзе из 65-й ОМБр попал в российского оккупанта, прятавшегося в воронке от снаряда на поле боя вблизи Работино на Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которая опубликована в соцсетях видно, что после взрыва оккупант потерял ногу.

Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!

Читайте также: Оккупант тщетно выпрашивает жизнь у украинского дрона. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19331) уничтожение (6986) Запорожская область (3102) дроны (3961) 65 ОМБр (32)


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Топ комментарии
+25
вбивайте кацапів як омога більше (с) Ахмат Кадиров
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16.02.2024 16:37
+21
Eхал руZZкий убивать,а его убили...

Плачет, ноет его мать: Что ж творится в мире?

Не понятно ведь за что,

По какой причине,

Ведь он ехал убивать, а его убили.....
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16.02.2024 16:40
+19
Хорошо тому живьотся,
У кого одна нога:
І одно яйцо нє трьотся,
І нє надо сапога! (с)
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16.02.2024 16:38
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вбивайте кацапів як омога більше (с) Ахмат Кадиров
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16.02.2024 16:37 Ответить
1000%%
вбивайте кацапів як омога більше!! (с) aхмат kадиров
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16.02.2024 16:41 Ответить
Є така тема. Шукаєте через searchBOT в телеграмі канали по російських містах та постите такого плана відео з пропагандою по типу: " Смерть чекає окупантів в Україні!" "Рашистів відправляють на фарш в Україну!" тощо. Якщо ви на пенсії, маєте купу вільного часу, недієздатний, жінка, студент, учень, то це буде ваш персональний вклад, що, можливо, хтось передумає йти на війну чи втече від могілізації. Навіть одна людина - це збережений дрон для іншого окупанта!
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16.02.2024 17:11 Ответить
Немає в нього шансів вижити,хто йому допоможе
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16.02.2024 17:41 Ответить
Хорошо тому живьотся,
У кого одна нога:
І одно яйцо нє трьотся,
І нє надо сапога! (с)
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16.02.2024 16:38 Ответить
Хорошо тому живьоться,
Кто кацапом всьо зовется.
Ни ноги, яйца, ума,
Можно также - Колыма.
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16.02.2024 16:55 Ответить
Прям брэйк станцевал
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16.02.2024 17:21 Ответить
... я пришью ему новые ножки...
... он опять побежит по дорожке...
... и опять попадет под трамвайчик...
... мазохист этот епаный зайчик.
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16.02.2024 18:32 Ответить
приспiв:

«Прыг-скок», Шiдi-рiдi, шiдi-рiдi зайчик,

Вiд цирозу побiгайчик - «Енькой» на цвинтарчик.

Вах-вах! Шiдi-рiдi, та-та-рiдi дана,

На теренах постсавецьких - «ТээСэсiана».
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16.02.2024 20:30 Ответить
Маловато будет (одной ноги). ЗЫ... Ач який, закрутився дзигою, як на розпеченiй пательнi. За чем пришел, то и получи. А ШО ДЕЛАТЬ... ХЕХ...
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16.02.2024 16:39 Ответить
Привіт,друже Шамов..Щоб ти здоровий..Привіт тобі від Водяного..
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16.02.2024 16:53 Ответить
Навзаем. А де це пан Балаганов подiвся? Русалоньки на месте, чи не до рибалоньки?
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16.02.2024 16:57 Ответить
Eхал руZZкий убивать,а его убили...

Плачет, ноет его мать: Что ж творится в мире?

Не понятно ведь за что,

По какой причине,

Ведь он ехал убивать, а его убили.....
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16.02.2024 16:40 Ответить
Продовжу.

Непонятно ведь за что,
По какой причине,
Ведь он ехал убивать,
А его убили.

Он же мира-то хотел
И по той причине
Просто ехал убивать,
Чтоб все мирно жили.

Чтоб в разбитых городах,
Школах и больницах
Мирно жили там всегда
Братья украинцы!

Скажет батя:
- Твою мать? Не ищи причины!
Если б сын наш был живой
Не было б машины!
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16.02.2024 19:53 Ответить
Ой, Катрусю , Шiдi-рiдi, Хвате вже волати:
Знала ж «хiвря» орла куди Мала проводжати
Ой, Катюшо, шiдi-рiдi, Як будеш ти жити-
Перед танком дiточок Маеш ти водити...
Де ж тепер - та Катруся, Що у берег скиглить?
Без китайського орла Щастя, sure, не мислить.
А в Сибiру сакура Й жень-шень розквiтають-
Най забаву дiти мають, В вiнок iх вплiтають.
А виходила Катюша До рiчки Ангари
Та й пускала по водi Вiнок дуже бравий.
Китаянка той вiнок Вранцi зустрiчала
Та й i свiй, не забарила, До водички клала.
Ось, Маруся з Катрусею Вже й в Янцзи скупались,
А що ще - для фарисеiв? Невже ви попались?
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16.02.2024 20:41 Ответить
Він наче сивий весь і з бородою. Тобто у такому віці так і не порозумнішав. Ну нічого - дрони гарні вчителя...
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16.02.2024 16:41 Ответить
теж помітив, що сисвий, борода в багатьох там, напевне. Що до розуму - без ноги важко визначити наявність розуму.... можливо - весь був саме там....
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16.02.2024 17:26 Ответить
тепер орк вже не ховається у вирві від снаряду. Зараз для нього задача - знайти такого ж орка з відірваною правою кінцівкою, і розходи на обув пополам. Це єкономія фінансів.
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16.02.2024 16:42 Ответить
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16.02.2024 19:57 Ответить
А чи варто втрачати цiннi дрони та оркiв якi просто лежать? Якщо лежать, то певно пораненi. А якщо так, то чи сами подохнуть, чи пов'яжуть ресурси (медики, транспорт, лiкування) та дуже часто бiльше воювати не зможуть. А дрони логiчто використовувати на активних оркiв.
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16.02.2024 16:46 Ответить
Про це вже багато писали. Вони прикидаються мертвими, як летить дрон.
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16.02.2024 16:52 Ответить
Прикинувся, полежав, потім достав зброю зі сховка і пішов гатити...
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16.02.2024 16:56 Ответить
цей метод по собівартості самий дешевий і безпечний.
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16.02.2024 17:48 Ответить
Я згоден дивитися такі кино 148млн.разів
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16.02.2024 16:49 Ответить
Наших хлопців одноногих теж забиті лікарні,сум розпач страждання ,що принесли кляті прокляті вороги, і зезебіли.
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16.02.2024 16:55 Ответить
Чого ти валяєшся? Вставай і в бій!😁
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16.02.2024 16:57 Ответить
Навального вивели на "прогулянку"?
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16.02.2024 16:58 Ответить
Одна нога здесь, другая там - приказіывал холопам царь Горох царствуя в своих Берендеевых болотах.
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16.02.2024 17:03 Ответить
Цікавий дрон! Сів, подивився, подумав і вирішив - ну, щоб два рази не літати...
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16.02.2024 17:06 Ответить
просто оператор - естет, і мав час та натхнення.
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16.02.2024 17:50 Ответить
От же ш свинья! Не поваляется - не подохнет! 🐷
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16.02.2024 17:33 Ответить
45 секунд, отбой!
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16.02.2024 17:34 Ответить
прислалы мами кацыка , а кацык без ногы
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16.02.2024 17:43 Ответить
Упоротые мазохисты. Ради чего?
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16.02.2024 17:47 Ответить
От і питається - а де жгут?
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16.02.2024 17:50 Ответить
съел
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16.02.2024 17:52 Ответить
Але ж задньої ноги у нього нема,
А що замість той ноги у нього було.
Про це Ніколи не дізнається ні хто
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16.02.2024 17:57 Ответить
Ще й сракою ********😄
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16.02.2024 18:58 Ответить
Спав би дома,не відірвало б ногу.А так здохне без ноги.
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16.02.2024 19:22 Ответить
Лада родині із ножки вилазить .кобзон вже починає співати .ех квартирка в Одесі не склалась
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16.02.2024 19:32 Ответить
І на Печерську...
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16.02.2024 19:35 Ответить
Це його вибір. Я думаю в нього був варіант не воювати. Тому мені його не жалко. Хотілось щоб як можна більше москалів побачили це відео.
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16.02.2024 20:22 Ответить
нет одной нага и не надо сапога
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16.02.2024 20:27 Ответить
Ну и чего разлёгся? Соберись, тряпка!
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16.02.2024 21:24 Ответить
У вас с головой всё в порядке? Это надо быть конченным моральным уродом, чтобы радоваться чьей-то смерти (не важно чьей), увечью, выкладыванию подобных роликов. Или кто-то думает, что совершая такую мерзость пред лицем Господа, он может надеяться, что в этой стране хоть когда-то будет хоть что-то в порядке? Не говоря уже про личные последствия и судьбу. Врага надо уничтожать - абсолютно без каких-либо эмоций, просто выполняя свою работу. А иначе это наказуемо, вполоть до на несколько поколений.
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17.02.2024 08:49 Ответить
Částečná demilitarizace
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05.04.2024 18:30 Ответить
 
 