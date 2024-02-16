УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11551 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
19 233 47

Окупанту відірвало ногу після влучання дрона-камікадзе. ВIДЕО 18+

Оператор дрона-камікадзе із 65-ї ОМБр влучив у російського окупанта, який ховався у вирві від снаряду на полі бою поблизу Роботиного на Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, що після вибуху окупант втратив ногу.

Дивіться: Окупант перебирає продукти, які заляпав своїми останками російський "двохсотий": "Мозги, кровища везде. Бедный "Ветер", бл#дь". ВIДЕО 18+

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Також дивіться: Тіло окупанта висить на дереві. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17482) знищення (7298) Запорізька область (3624) дрони (4743) 65 ОМБр (32)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+25
вбивайте кацапів як омога більше (с) Ахмат Кадиров
показати весь коментар
16.02.2024 16:37
+21
Eхал руZZкий убивать,а его убили...

Плачет, ноет его мать: Что ж творится в мире?

Не понятно ведь за что,

По какой причине,

Ведь он ехал убивать, а его убили.....
показати весь коментар
16.02.2024 16:40
+19
Хорошо тому живьотся,
У кого одна нога:
І одно яйцо нє трьотся,
І нє надо сапога! (с)
показати весь коментар
16.02.2024 16:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вбивайте кацапів як омога більше (с) Ахмат Кадиров
показати весь коментар
16.02.2024 16:37 Відповісти
1000%%
вбивайте кацапів як омога більше!! (с) aхмат kадиров
показати весь коментар
16.02.2024 16:41 Відповісти
Є така тема. Шукаєте через searchBOT в телеграмі канали по російських містах та постите такого плана відео з пропагандою по типу: " Смерть чекає окупантів в Україні!" "Рашистів відправляють на фарш в Україну!" тощо. Якщо ви на пенсії, маєте купу вільного часу, недієздатний, жінка, студент, учень, то це буде ваш персональний вклад, що, можливо, хтось передумає йти на війну чи втече від могілізації. Навіть одна людина - це збережений дрон для іншого окупанта!
показати весь коментар
16.02.2024 17:11 Відповісти
Немає в нього шансів вижити,хто йому допоможе
показати весь коментар
16.02.2024 17:41 Відповісти
Хорошо тому живьотся,
У кого одна нога:
І одно яйцо нє трьотся,
І нє надо сапога! (с)
показати весь коментар
16.02.2024 16:38 Відповісти
Хорошо тому живьоться,
Кто кацапом всьо зовется.
Ни ноги, яйца, ума,
Можно также - Колыма.
показати весь коментар
16.02.2024 16:55 Відповісти
Прям брэйк станцевал
показати весь коментар
16.02.2024 17:21 Відповісти
... я пришью ему новые ножки...
... он опять побежит по дорожке...
... и опять попадет под трамвайчик...
... мазохист этот епаный зайчик.
показати весь коментар
16.02.2024 18:32 Відповісти
приспiв:

«Прыг-скок», Шiдi-рiдi, шiдi-рiдi зайчик,

Вiд цирозу побiгайчик - «Енькой» на цвинтарчик.

Вах-вах! Шiдi-рiдi, та-та-рiдi дана,

На теренах постсавецьких - «ТээСэсiана».
показати весь коментар
16.02.2024 20:30 Відповісти
Маловато будет (одной ноги). ЗЫ... Ач який, закрутився дзигою, як на розпеченiй пательнi. За чем пришел, то и получи. А ШО ДЕЛАТЬ... ХЕХ...
показати весь коментар
16.02.2024 16:39 Відповісти
Привіт,друже Шамов..Щоб ти здоровий..Привіт тобі від Водяного..
показати весь коментар
16.02.2024 16:53 Відповісти
Навзаем. А де це пан Балаганов подiвся? Русалоньки на месте, чи не до рибалоньки?
показати весь коментар
16.02.2024 16:57 Відповісти
Eхал руZZкий убивать,а его убили...

Плачет, ноет его мать: Что ж творится в мире?

Не понятно ведь за что,

По какой причине,

Ведь он ехал убивать, а его убили.....
показати весь коментар
16.02.2024 16:40 Відповісти
Продовжу.

Непонятно ведь за что,
По какой причине,
Ведь он ехал убивать,
А его убили.

Он же мира-то хотел
И по той причине
Просто ехал убивать,
Чтоб все мирно жили.

Чтоб в разбитых городах,
Школах и больницах
Мирно жили там всегда
Братья украинцы!

Скажет батя:
- Твою мать? Не ищи причины!
Если б сын наш был живой
Не было б машины!
показати весь коментар
16.02.2024 19:53 Відповісти
Ой, Катрусю , Шiдi-рiдi, Хвате вже волати:
Знала ж «хiвря» орла куди Мала проводжати
Ой, Катюшо, шiдi-рiдi, Як будеш ти жити-
Перед танком дiточок Маеш ти водити...
Де ж тепер - та Катруся, Що у берег скиглить?
Без китайського орла Щастя, sure, не мислить.
А в Сибiру сакура Й жень-шень розквiтають-
Най забаву дiти мають, В вiнок iх вплiтають.
А виходила Катюша До рiчки Ангари
Та й пускала по водi Вiнок дуже бравий.
Китаянка той вiнок Вранцi зустрiчала
Та й i свiй, не забарила, До водички клала.
Ось, Маруся з Катрусею Вже й в Янцзи скупались,
А що ще - для фарисеiв? Невже ви попались?
показати весь коментар
16.02.2024 20:41 Відповісти
Він наче сивий весь і з бородою. Тобто у такому віці так і не порозумнішав. Ну нічого - дрони гарні вчителя...
показати весь коментар
16.02.2024 16:41 Відповісти
теж помітив, що сисвий, борода в багатьох там, напевне. Що до розуму - без ноги важко визначити наявність розуму.... можливо - весь був саме там....
показати весь коментар
16.02.2024 17:26 Відповісти
тепер орк вже не ховається у вирві від снаряду. Зараз для нього задача - знайти такого ж орка з відірваною правою кінцівкою, і розходи на обув пополам. Це єкономія фінансів.
показати весь коментар
16.02.2024 16:42 Відповісти
показати весь коментар
16.02.2024 19:57 Відповісти
А чи варто втрачати цiннi дрони та оркiв якi просто лежать? Якщо лежать, то певно пораненi. А якщо так, то чи сами подохнуть, чи пов'яжуть ресурси (медики, транспорт, лiкування) та дуже часто бiльше воювати не зможуть. А дрони логiчто використовувати на активних оркiв.
показати весь коментар
16.02.2024 16:46 Відповісти
Про це вже багато писали. Вони прикидаються мертвими, як летить дрон.
показати весь коментар
16.02.2024 16:52 Відповісти
Прикинувся, полежав, потім достав зброю зі сховка і пішов гатити...
показати весь коментар
16.02.2024 16:56 Відповісти
цей метод по собівартості самий дешевий і безпечний.
показати весь коментар
16.02.2024 17:48 Відповісти
Я згоден дивитися такі кино 148млн.разів
показати весь коментар
16.02.2024 16:49 Відповісти
Наших хлопців одноногих теж забиті лікарні,сум розпач страждання ,що принесли кляті прокляті вороги, і зезебіли.
показати весь коментар
16.02.2024 16:55 Відповісти
Чого ти валяєшся? Вставай і в бій!😁
показати весь коментар
16.02.2024 16:57 Відповісти
Навального вивели на "прогулянку"?
показати весь коментар
16.02.2024 16:58 Відповісти
Одна нога здесь, другая там - приказіывал холопам царь Горох царствуя в своих Берендеевых болотах.
показати весь коментар
16.02.2024 17:03 Відповісти
Цікавий дрон! Сів, подивився, подумав і вирішив - ну, щоб два рази не літати...
показати весь коментар
16.02.2024 17:06 Відповісти
просто оператор - естет, і мав час та натхнення.
показати весь коментар
16.02.2024 17:50 Відповісти
От же ш свинья! Не поваляется - не подохнет! 🐷
показати весь коментар
16.02.2024 17:33 Відповісти
45 секунд, отбой!
показати весь коментар
16.02.2024 17:34 Відповісти
прислалы мами кацыка , а кацык без ногы
показати весь коментар
16.02.2024 17:43 Відповісти
Упоротые мазохисты. Ради чего?
показати весь коментар
16.02.2024 17:47 Відповісти
От і питається - а де жгут?
показати весь коментар
16.02.2024 17:50 Відповісти
съел
показати весь коментар
16.02.2024 17:52 Відповісти
Але ж задньої ноги у нього нема,
А що замість той ноги у нього було.
Про це Ніколи не дізнається ні хто
показати весь коментар
16.02.2024 17:57 Відповісти
Ще й сракою ********😄
показати весь коментар
16.02.2024 18:58 Відповісти
Спав би дома,не відірвало б ногу.А так здохне без ноги.
показати весь коментар
16.02.2024 19:22 Відповісти
Лада родині із ножки вилазить .кобзон вже починає співати .ех квартирка в Одесі не склалась
показати весь коментар
16.02.2024 19:32 Відповісти
І на Печерську...
показати весь коментар
16.02.2024 19:35 Відповісти
Це його вибір. Я думаю в нього був варіант не воювати. Тому мені його не жалко. Хотілось щоб як можна більше москалів побачили це відео.
показати весь коментар
16.02.2024 20:22 Відповісти
нет одной нага и не надо сапога
показати весь коментар
16.02.2024 20:27 Відповісти
Ну и чего разлёгся? Соберись, тряпка!
показати весь коментар
16.02.2024 21:24 Відповісти
У вас с головой всё в порядке? Это надо быть конченным моральным уродом, чтобы радоваться чьей-то смерти (не важно чьей), увечью, выкладыванию подобных роликов. Или кто-то думает, что совершая такую мерзость пред лицем Господа, он может надеяться, что в этой стране хоть когда-то будет хоть что-то в порядке? Не говоря уже про личные последствия и судьбу. Врага надо уничтожать - абсолютно без каких-либо эмоций, просто выполняя свою работу. А иначе это наказуемо, вполоть до на несколько поколений.
показати весь коментар
17.02.2024 08:49 Відповісти
Částečná demilitarizace
показати весь коментар
05.04.2024 18:30 Відповісти
 
 