Окупанту відірвало ногу після влучання дрона-камікадзе. ВIДЕО 18+

Оператор дрона-камікадзе із 65-ї ОМБр влучив у російського окупанта, який ховався у вирві від снаряду на полі бою поблизу Роботиного на Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах видно, що після вибуху окупант втратив ногу.

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