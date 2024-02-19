Оператор українського дрона відбив голову окупанту. ВIДЕО 18+
Оператор дрона-камікадзе із 47-ї ОМБр влучив окупанту в голову та ліквідував його.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережі, видно, як два загарбники намагаються сховатися від атаки дрон серед решток військової техніки. Один із росіян був атакований дроном і ліквідований.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+15 Дмитрий Питалов #420485
показати весь коментар19.02.2024 09:50
+10 Oleksandr Kachmola #584402
показати весь коментар19.02.2024 09:51
+5 zakvova
показати весь коментар19.02.2024 09:58
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Кацап без голови !
Яка чудова іграшка
Ги-ги-ги-ги-ги-ги…