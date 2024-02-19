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Оператор українського дрона відбив голову окупанту. ВIДЕО 18+

Оператор дрона-камікадзе із 47-ї ОМБр влучив окупанту в голову та ліквідував його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережі, видно, як два загарбники намагаються сховатися від атаки дрон серед решток військової техніки. Один із росіян був атакований дроном і ліквідований.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також: Невдала атака окупантів у куп’янському лісі: "Танк разорвало! Кассеты выходят! Все что-ли побежали!? #баный панадол!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17538) знищення (7342) дрони (4765) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+15
Голову відбито? Відбито! Хоч її і так не було...
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19.02.2024 09:50
+10
Як на мене, то він і був без голови.
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19.02.2024 09:51
+5
Міг вижити, ось тільки телевізор вже не подивиться. Життя втратило сенс
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19.02.2024 09:58
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В спину, а не в голову.
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19.02.2024 09:42 Відповісти
Це ж надо яка помилка, Іфан
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19.02.2024 09:47 Відповісти
Голову відбито? Відбито! Хоч її і так не було...
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19.02.2024 09:50 Відповісти
Ф спину, но галава теперь только набок 😂
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19.02.2024 17:16 Відповісти
Як на мене, то він і був без голови.
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19.02.2024 09:51 Відповісти
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19.02.2024 10:00 Відповісти
Другий теж голову на колесо поклав. 50%
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19.02.2024 09:55 Відповісти
страуси )
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19.02.2024 09:56 Відповісти
Міг вижити, ось тільки телевізор вже не подивиться. Життя втратило сенс
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19.02.2024 09:58 Відповісти
А голова то на місці, правда порожня. Ну ще трохи набакир.
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19.02.2024 10:08 Відповісти
Думаешь это как-то влияет?
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19.02.2024 10:17 Відповісти
Неодмінно. Наші ресурси та ютуб вже два місяці моніторяться касапськими ботами як батьки свою дитину. Проте це не головне. Важливо тримати нашу публіку у рамках РАЦІОНАЛЬНОЇ обізнаності. Про війну треба знати, що дозволяє ЦЕНЗУРА, яку наші ЗМІ ПОХЄРІЛИ. Спішать один перед одним розповісти сенсацію. (знесло голову ?) Це як знімати на телефон побиття злочинцями Людини. Залужний правий. "НЕ ТРЕБА ВІЙНУ ПЕРЕТВОРЮВАТИ В ШОУ".
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19.02.2024 10:29 Відповісти
Ну і логіка у Вас, шановний.
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19.02.2024 10:20 Відповісти
Життєва. Бо я киплю й досі після відео з позицій ЗЕНІТУ. Вважаєте касапи не киплять, а розуміють справедливість ?
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19.02.2024 10:31 Відповісти
Там есть еще одна личинка!
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19.02.2024 10:16 Відповісти
ГАлАвА с пльєч...
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19.02.2024 10:24 Відповісти
Купили хлопцям дрончик

Кацап без голови !

Яка чудова іграшка

Ги-ги-ги-ги-ги-ги…
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19.02.2024 10:53 Відповісти
прислали мами кацыка , а кацык без головы
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19.02.2024 11:06 Відповісти
https://t.me/c/1198589840/84164 🔥За попередньою інформацією в т.о. Макіївці горить нафтобаза, але це не всі радощі сьогоднішнього ранку: ▪️В окупованому Криму оголосили тривогу та перекрили рух Кримським мостом ▪️Також повідомляють про вибухи в Ростові та Таганрозі.
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19.02.2024 11:05 Відповісти
номер обслуги гранатомета..
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19.02.2024 12:26 Відповісти
Мабуть відірвав, бота голова відбита з народження
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19.02.2024 12:27 Відповісти
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19.02.2024 14:32 Відповісти
Везучий свинособака, легко здох(((
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19.02.2024 19:37 Відповісти
 
 