Оператор українського дрона відбив голову окупанту. ВIДЕО 18+

Оператор дрона-камікадзе із 47-ї ОМБр влучив окупанту в голову та ліквідував його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережі, видно, як два загарбники намагаються сховатися від атаки дрон серед решток військової техніки. Один із росіян був атакований дроном і ліквідований.

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